Dia Mundial da Saúde Bucal 2026: a FDI pede aos governos que transformem em ação os compromissos da ONU em matéria de saúde bucal

Declaração política histórica da ONU reconhece que a saúde bucal é essencial no combate às doenças não transmissíveis

GENEBRA, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No Dia Mundial da Saúde Bucal (WOHD), a FDI World Dental Federation (FDI) pede aos governos que transformem em ações concretas os compromissos com a saúde bucal reconhecidos na Declaração Política das Nações Unidas de 2025 sobre Doenças Não Transmissíveis (DNTs) e Saúde Mental.

A Declaração, promulgada em 15 de dezembro de 2025, é um divisor de águas nas políticas globais de saúde bucal. As doenças bucais afetam cerca de 3,7 bilhões de pessoas em todo o mundo, quase a metade da população mundial, mas, historicamente, têm recebido pouca atenção nas estratégias globais de saúde. Sua inclusão na agenda das DNTs é o resultado de mais de uma década de trabalho contínuo em defesa da saúde bucal pela comunidade global, incluindo a FDI e seus parceiros.

Agora, cabe às autoridades traduzir esse compromisso político em políticas nacionais, financiamento sustentável e programas de saúde integrados que fortaleçam a prevenção e ampliem o acesso aos cuidados essenciais de saúde bucal — especialmente para as populações que enfrentam as maiores barreiras ao atendimento.

O WOHD constitui uma plataforma global para mobilizar formuladores de políticas, profissionais de saúde, a sociedade civil e as comunidades, com o objetivo de promover ações em prol da saúde bucal. Comemorada todos os anos em 20 de março, a campanha destaca o papel fundamental da saúde bucal na saúde geral, no bem-estar e na qualidade de vida.

Este ano também é o capítulo final da campanha global de três anos da FDI, "Uma boca feliz é...". O tema de 2026, "Uma boca feliz é… "Uma Vida Feliz", destaca a importância da saúde bucal em todas as fases da vida.

"Desde a gravidez, passando pela primeira infância até a terceira idade, uma boca saudável permite que as pessoas comam, falem, se relacionem e vivam com dignidade e confiança", afirmou a Dra. Anna Lella, presidente do Grupo de Trabalho do Dia Mundial da Saúde Bucal. "Ainda assim, as doenças bucais continuam figurando entre as condições de saúde mais comuns em todo o mundo, embora sejam, em grande parte, evitáveis."

As doenças bucais apresentam muitos dos mesmos fatores de risco modificáveis que outras doenças crônicas não transmissíveis — incluindo o tabagismo, o consumo abusivo de álcool e dietas pouco saudáveis, ricas em açúcar —, o que torna sua integração nas estratégias nacionais de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis uma medida prática e essencial.

"A Declaração Política da ONU mudou o panorama das políticas de saúde bucal", afirmou o Prof. Assistente Dr. Nikolai Sharkov, presidente da FDI. "Os formuladores de políticas e os governos devem agora incorporar a saúde bucal às iniciativas de cobertura universal de saúde e às estratégias nacionais de combate às doenças crônicas, investindo simultaneamente na prevenção. Uma intensa colaboração entre os diversos setores e as partes interessadas será essencial para reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde."

Para alcançar um progresso significativo, será necessário contar com parcerias intersetoriais sólidas, incluindo o apoio de parceiros como Haleon, Smile Train, Solventum e Dentsply Sirona, que contribuem para o avanço de iniciativas globais como o Dia Mundial da Saúde Bucal.

"Embora o reconhecimento global seja importante, o que realmente faz com que o impacto se amplie são as parcerias. Através da colaboração com organizações como a FDI e sua rede global de Associações Odontológicas Nacionais, conseguimos transformar o ímpeto global em ações concretas a nível local para promover uma saúde diária melhor — dando vida a iniciativas como o Dia Mundial da Saúde Bucal em comunidades ao redor do mundo" afirmou Jayant Singh, Diretor Global de Saúde Bucal da Haleon.

"Todos têm um papel na promoção da saúde bucal. Quando unimos forças entre os diversos setores, conseguimos ampliar o acesso a tratamentos para fissuras labiais e palatinas capazes de transformar vidas daqueles que mais necessitam", afirmou a Dra. Mónica Domínguez, diretora de Programas Globais de Saúde Bucal da Smile Train.

O momento de conscientização global que vivemos hoje nos lembra que o verdadeiro desafio atualmente é manter o ímpeto político e transformar esse reconhecimento em avanços concretos para as pessoas e comunidades ao redor do mundo.

"A saúde bucal é essencial para o bem-estar geral e a qualidade de vida. "O verdadeiro progresso depende da colaboração, e quando os setores privado, sem fins lucrativos e de saúde pública se unem, podemos fortalecer a prevenção, ampliar o acesso aos cuidados de saúde e melhorar as condições de vida das pessoas em todos os lugares", afirmou Karim Mansour, presidente da Dental Solutions na Solventum.

O objetivo é claro: eliminar as desigualdades para que, até 2030, a saúde bucal seja reconhecida como um direito acessível a todos.

As fotos estão disponíveis em AP

Contato com a mídia

Francesca Nava, Gerente de Campanhas e Redes Sociais da FDI

E-mail: [email protected]

Sobre o Dia Mundial da Saúde Oral

Comemorado anualmente em 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Oral (WOHD) foi lançado pela FDI World Dental Federation para aumentar a conscientização global sobre a prevenção e o controle de doenças bucais. www.worldoralhealthday.org; #WOHD26 #HappyMouth ; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver

FONTE FDI World Dental Federation