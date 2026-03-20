Día Mundial de la Salud Bucodental 2026: la FDI insta a los gobiernos a convertir en acciones los compromisos de la ONU

Una declaración política histórica de la ONU reconoce la salud bucodental como elemento clave en la lucha contra las enfermedades no transmisibles

GINEBRA, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, la Federación Dental Internacional (FDI) hace un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que conviertan en medidas concretas los compromisos en materia de salud bucodental recogidos en la Declaración Política de las Naciones Unidas de 2025 sobre enfermedades no transmisibles (ENT) y salud mental.

Esta declaración, adoptada el 15 de diciembre de 2025, supone un punto de inflexión decisivo en las políticas de salud bucodental a nivel mundial. Las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3700 millones de personas en todo el mundo, lo que equivale a casi la mitad de la población mundial. Sin embargo, estas enfermedades han recibido poca atención en las estrategias de salud internacionales. Su inclusión en la agenda de las ENT es el resultado de más de una década de trabajo constante por parte de la comunidad internacional de salud bucodental, incluida la FDI y sus socios.

En este contexto, los gobiernos deben ahora materializar este compromiso político mediante políticas nacionales, mecanismos de financiación sostenibles y programas de salud integrados que refuercen la prevención y amplíen el acceso a servicios esenciales de salud bucodental, especialmente para las poblaciones con mayores barreras de acceso.

El Día Mundial de la Salud Bucodental sirve como plataforma internacional para movilizar a responsables políticos, profesionales sanitarios, organizaciones de la sociedad civil y comunidades para impulsar acciones concretas en salud bucodental. Esta campaña, celebrada cada 20 de marzo, pone de relieve el papel fundamental que desempeña la salud bucodental en la salud general, el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Este año también marca la culminación de la campaña «Una boca feliz es…», llevada a cabo por la FDI a nivel mundial durante los últimos tres años. El lema de 2026, «Una boca feliz es... una vida feliz», resalta la importancia de la salud bucodental en todas las etapas de la vida.

«Una boca sana permite a las personas alimentarse, comunicarse, relacionarse y vivir con dignidad y confianza, desde el embarazo y la primera infancia hasta la edad avanzada», dijo la Dra. Anna Lella, presidenta del grupo de trabajo del Día Mundial de la Salud Bucodental. «Sin embargo, las enfermedades bucodentales siguen estando entre las afecciones más comunes a nivel mundial, a pesar de que pueden prevenirse en gran medida».

Al igual que otras ENT, estas enfermedades comparten muchos factores de riesgo modificables, como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y las dietas poco saludables con alto contenido de azúcar, por lo que integrarlas en las estrategias nacionales de prevención no solo resulta lógico, sino también imprescindible.

«La declaración política de la ONU ha transformado el panorama político en materia de salud bucodental», dijo el profesor adjunto Dr. Nikolai Sharkov, presidente de la FDI. «Ahora corresponde a los responsables políticos y a los gobiernos integrar la salud bucodental en los sistemas de cobertura sanitaria universal y en las estrategias nacionales de ENT, así como reforzar la inversión en prevención. La colaboración estrecha entre los sectores y las partes interesadas será fundamental para reducir las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria».

Lograr avances significativos dependerá en gran medida de las alianzas sólidas entre distintos sectores, incluido el respaldo de socios como Haleon, Smile Train, Solventum y Dentsply Sirona, que impulsan iniciativas internacionales como el Día Mundial de la Salud Bucodental.

«Si bien el reconocimiento a nivel mundial supone un avance importante, son las alianzas las que permiten aumentar su repercusión real. Colaborar con organizaciones como la FDI y su red mundial de asociaciones dentales nacionales nos permite transformar ese impulso internacional en acciones concretas a nivel local que mejoren la salud de las personas en el día a día, así como hacer realidad iniciativas como el Día Mundial de la Salud Bucodental en comunidades en todo el mundo», dijo Jayant Singh, responsable global de salud bucodental de Haleon.

«Todos tenemos un papel que desempeñar para mejorar la salud bucodental. Cuando unimos esfuerzos entre distintos sectores, podemos ampliar el acceso a tratamientos, como el del labio leporino, que pueden transformar las vidas de quienes más lo necesitan», dijo la Dra. Mónica Domínguez, directora de programas internacionales de salud bucodental de Smile Train.

Este momento de concienciación a escala mundial pone de manifiesto que ahora el verdadero reto es mantener el impulso político y convertir este reconocimiento en avances tangibles para las personas y comunidades de todo el mundo.

«La salud bucodental es un componente esencial del bienestar general y de la calidad de vida. Los verdaderos avances dependen de la colaboración entre los sectores privado, sin ánimo de lucro y público. Cuando estos trabajan de forma conjunta, pueden reforzar la prevención, ampliar el acceso a la atención sanitaria y mejorar la salud bucodental de personas en todo el mundo», dijo Karim Mansour, presidente de soluciones dentales de Solventum.

El objetivo es claro: eliminar las desigualdades existentes para que, de aquí a 2030, la salud bucodental sea reconocida como un derecho accesible para todos.

Las imágenes están disponibles en AP

Persona de contacto para medios de comunicación

Francesca Nava, responsable de campaña y de redes sociales de la FDI

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Sobre el Día Mundial de la Salud Bucodental

La Federación Dental Internacional lanzó el Día Mundial de la Salud Bucodental, celebrado cada 20 de marzo, con el objetivo de concienciar sobre la prevención y el control de las enfermedades bucodentales a nivel mundial. www.worldoralhealthday.org; #WOHD26 #HappyMouth; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver