Journée mondiale de la santé bucco-dentaire 2026 : La FDI exhorte les gouvernements à concrétiser les engagements de l'ONU en matière de santé bucco-dentaire

Une déclaration politique historique de l'ONU reconnaît que la santé bucco-dentaire est essentielle pour lutter contre les maladies non transmissibles

GENEVE, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- A l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire (WOHD), la FDI Fédération Dentaire Internationale (FDI) exhorte les gouvernements à traduire en actions concrètes les engagements en matière de santé bucco-dentaire reconnus dans la Déclaration politique des Nations Unies de 2025 sur les maladies non transmissibles (MNT) et la santé mentale.

Adoptée le 15 décembre 2025, la déclaration marque un tournant important dans la politique mondiale de santé bucco-dentaire. Les maladies bucco-dentaires affectent près de 3,7 milliards de personnes dans le monde, soit près de la moitié de la population mondiale, mais elles n'ont jamais fait l'objet d'une attention particulière dans les stratégies de santé mondiale. Leur inclusion dans l'agenda des MNT reflète plus d'une décennie de plaidoyer soutenu de la part de la communauté mondiale de la santé bucco-dentaire, y compris la FDI et ses partenaires.

Les gouvernements doivent maintenant traduire cet engagement politique en politiques nationales, en financements durables et en programmes de santé intégrés qui renforcent la prévention et élargissent l'accès aux soins bucco-dentaires essentiels, en particulier pour les populations confrontées aux plus grands obstacles aux soins.

Le WOHD offre une plateforme mondiale pour mobiliser les décideurs politiques, les professionnels de la santé, la société civile et les communautés afin de faire progresser l'action en matière de santé bucco-dentaire. Célébrée chaque année le 20 mars, la campagne souligne le rôle essentiel que joue la santé bucco-dentaire dans l'état de santé général, le bien-être et la qualité de vie.

Cette année marque également le dernier chapitre de la campagne mondiale de trois ans de la FDI, « Une bouche heureuse, c'est... ». Le thème de 2026, « Une bouche heureuse est... une vie heureuse », souligne l'importance de la santé bucco-dentaire à tous les stades de la vie.

« De la grossesse à la petite enfance en passant par le troisième âge, une bouche saine permet aux gens de manger, de parler, de communiquer et de vivre avec dignité et confiance », a déclaré le Dr Anna Lella, présidente du groupe de travail de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, sur le site . « Pourtant, les maladies bucco-dentaires restent parmi les problèmes de santé les plus courants dans le monde, bien qu'elles soient largement évitables ».

Les maladies bucco-dentaires partagent un grand nombre de facteurs de risque modifiables avec d'autres maladies non transmissibles, notamment le tabagisme, la consommation nocive d'alcool et les régimes alimentaires malsains riches en sucre, ce qui rend leur intégration dans les stratégies nationales de prévention des maladies non transmissibles à la fois pratique et essentielle.

« La déclaration politique des Nations unies a changé le paysage politique de la santé bucco-dentaire », a déclaré Assist. Prof. Dr Nikolai Sharkov, FDI Président. « Les décideurs politiques et les gouvernements doivent désormais intégrer la santé bucco-dentaire dans les efforts de couverture sanitaire universelle et les stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles, tout en investissant dans la prévention. Une collaboration étroite entre les secteurs et les parties prenantes sera essentielle pour réduire les inégalités dans l'accès aux soins ».

La réalisation de progrès significatifs dépendra de partenariats intersectoriels solides, notamment du soutien de partenaires tels que Haleon, Smile Train, Solventum et Dentsply Sirona, qui contribuent à faire avancer des initiatives mondiales telles que la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire.

« Si la reconnaissance mondiale est un grand pas en avant, ce sont les partenariats qui permettent d'avoir un impact réel à plus grande échelle. En travaillant avec des organisations comme la FDI et son réseau mondial d'Associations dentaires nationales, nous sommes en mesure de transformer l'élan mondial en une action significative au niveau local pour améliorer la santé au quotidien - en donnant vie à des initiatives comme la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire dans les communautés du monde entier », a déclaré Jayant Singh, Responsable mondial de la santé bucco-dentaire chez Haleon.

« Chacun a un rôle à jouer dans l'amélioration de la santé bucco-dentaire. Lorsque nous unissons nos forces dans tous les secteurs, nous pouvons élargir l'accès à des soins de fente qui changent la vie de ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Dr Mónica Domínguez, directrice des programmes mondiaux de santé bucco-dentaire à Smile Train.

Le moment de sensibilisation mondial d'aujourd'hui nous rappelle que le véritable défi consiste désormais à maintenir l'élan politique et à transformer cette reconnaissance en progrès mesurables pour les personnes et les communautés du monde entier.

« La santé bucco-dentaire est essentielle au bien-être général et à la qualité de vie. Les progrès réels dépendent de la collaboration, et lorsque les secteurs privé, à but non lucratif et de la santé publique s'unissent, nous pouvons renforcer la prévention, élargir l'accès aux soins et améliorer les résultats pour les personnes partout dans le monde », a déclaré Karim Mansour, président des solutions dentaires chez Solventum.

L'objectif est clair : éliminer les disparités afin que, d'ici 2030, la santé bucco-dentaire soit reconnue comme un droit accessible à tous.

Des photos sont disponibles à l'adresse suivante : AP

Relations avec les médias

Francesca Nava, responsable de la campagne et des médias sociaux de la FDI

Email : [email protected]

À propos de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire

Célébrée chaque année le 20 mars, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire (WOHD) a été lancée par la FDI World Dental Federation pour sensibiliser le monde à la prévention et au contrôle des maladies bucco-dentaires. www.worldoralhealthday.org; #WOHD26 #HappyMouth ; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver