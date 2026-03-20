2026 세계 구강 보건의 날: FDI, 각국 정부에 유엔 구강 보건 공약의 실천 촉구

획기적인 유엔 정치 선언, 구강 보건을 NCD 해결의 필수 요소로 인정

제네바, 2026년 3월 20일 /PRNewswire/ -- FDI 세계치과의사총회(FDI World Dental Federation, FDI)가 세계 구강 보건의 날(World Oral Health Day, WOHD)을 맞아 각국 정부가 2025년 유엔 비전염성 질환(NCD) 및 정신 건강 정치 선언에 포함된 구강 보건 공약을 구체적인 행동으로 전환할 것을 촉구하고 있다.

2025년 12월 15일 채택된 이 선언은 글로벌 구강 보건 정책의 중요한 전환점을 의미한다. 구강 질환은 전 세계 약 37억 명, 즉 전 세계 인구의 거의 절반에 영향을 미치지만, 역사적으로 글로벌 보건 전략에서 제한적인 관심만 받아왔다. 구강 질환이 NCD 의제에 포함된 것은 FDI와 파트너들을 포함한 글로벌 구강 보건 커뮤니티의 10년 이상에 걸친 지속적인 옹호 활동을 반영한다.

각국 정부는 이제 이 정치적 공약을 국가 정책, 지속 가능한 재원 조달, 예방 강화 및 필수 구강 의료 서비스 접근성 확대를 위한 통합 보건 프로그램으로 전환해야 하며, 특히 의료 서비스 접근에 가장 큰 장벽에 직면한 인구를 위한 노력이 시급하다.

세계 구강 보건의 날은 정책 입안자, 보건 전문가, 시민 사회, 지역 사회가 구강 보건 증진을 위한 행동에 나설 수 있도록 하는 글로벌 플랫폼을 제공한다. 매년 3월 20일에 기념되는 이 캠페인은 구강 보건이 전반적인 건강, 웰빙, 삶의 질에서 수행하는 핵심적인 역할을 부각한다.

올해는 FDI의 3년 글로벌 캠페인 '행복한 입은...(A Happy Mouth is...)'의 마지막 해이기도 하다. 2026년 주제인 '행복한 입은 행복한 삶(A Happy Mouth Is… A Happy Life)'은 삶의 모든 단계에서 구강 보건의 중요성을 강조한다.

세계 구강 보건의 날 실무 그룹 의장 안나 렐라(Anna Lella) 박사는 "임신, 유아기부터 노년에 이르기까지 건강한 구강은 사람들이 먹고, 말하고, 소통하며 존엄성과 자신감을 가지고 살아갈 수 있는 능력을 지원한다"고 말했다. 이어 "그러나 구강 질환은 대부분 예방 가능함에도 불구하고 전 세계에서 가장 흔한 건강 질환 중 하나로 남아 있다"고 덧붙였다.

구강 질환은 흡연, 유해한 음주, 설탕 함량이 높은 건강하지 않은 식단 등 다른 NCD와 동일한 수정 가능한 위험 요인을 많이 공유하고 있어, 국가 NCD 예방 전략에 구강 보건을 통합하는 것은 실용적인 동시에 필수적이다.

FDI의 회장 니콜라이 샤르코프(Nikolai Sharkov) 박사(조교수)는 "유엔 정치 선언이 구강 보건의 정책 환경을 변화시켰다"고 말했다. 이어 "정책 입안자와 각국 정부는 이제 구강 보건을 보편적 의료 보장 노력 및 국가 NCD 전략에 통합하는 동시에 예방에 투자해야 한다. 의료 접근성의 불평등을 줄이기 위해 여러 부문과 이해관계자 간의 강력한 협력이 필수적"이라고 덧붙였다.

의미 있는 진전을 이루기 위해서는 헤일리온(Haleon), 스마일 트레인(Smile Train), 솔벤텀(Solventum), 덴츠플라이 시로나(Dentsply Sirona) 등 세계 구강 보건의 날과 같은 글로벌 이니셔티브 발전을 지원하는 파트너들을 포함한 강력한 부문 간 파트너십이 필요하다.

헤일리온의 자얀트 싱(Jayant Singh) 글로벌 구강 보건 총괄은 "글로벌 인정은 중요한 진전이지만, 실질적인 영향력을 확장하는 것은 파트너십이다. FDI 및 글로벌 국제 치과협회 네트워크와 같은 단체들과 협력함으로써 글로벌 모멘텀을 지역 수준의 의미 있는 행동으로 전환해 더 나은 일상적 건강을 제공하고 전 세계 지역 사회에서 세계 구강 보건의 날과 같은 이니셔티브를 실현할 수 있다"고 말했다.

스마일 트레인의 글로벌 구강 보건 프로그램 디렉터 모니카 도밍게스(Mónica Domínguez) 박사는 "모든 사람이 구강 보건 증진에 역할을 담당하고 있다. 부문 간 협력을 통해 가장 필요한 사람들을 위한 삶을 변화시키는 구순구개열 치료에 대한 접근성을 확대할 수 있다"고 말했다.

오늘의 글로벌 인식 제고의 순간은 이제 진정한 도전이 정치적 모멘텀을 유지하고 이러한 인정을 전 세계 사람들과 지역 사회를 위한 측정 가능한 진전으로 전환하는 것임을 상기시켜준다.

솔벤텀의 카림 만수르(Karim Mansour) 덴탈 솔루션즈 대표는 "구강 보건은 전반적인 웰빙과 삶의 질에 필수적이다. 실질적인 진전은 협력에 달려 있으며, 민간, 비영리, 공중 보건 부문이 힘을 합칠 때 예방을 강화하고 의료 접근성을 확대하며 모든 곳의 사람들을 위한 성과를 개선할 수 있다"고 밝혔다.

목표는 분명하다. 2030년까지 구강 보건이 모두가 접근할 수 있는 권리로 인정받을 수 있도록 격차를 해소하는 것이다.

사진은 AP에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

프란체스카 나바(Francesca Nava), FDI 캠페인 및 소셜미디어 매니저

이메일: [email protected]

세계 구강 보건의 날 소개

매년 3월 20일에 기념되는 세계 구강 보건의 날은 구강 질환의 예방 및 관리에 대한 글로벌 인식을 높이기 위해 FDI에 의해 시작됐다. www.worldoralhealthday.org; #WOHD26 #HappyMouth ; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver

SOURCE FDI World Dental Federation