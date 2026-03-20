Día Mundial de la Salud Bucodental 2026: la FDI insta a los gobiernos a convertir en acciones los compromisos de la ONU sobre salud bucodental

Una histórica declaración política de la ONU reconoce que la salud bucodental es fundamental para hacer frente a las enfermedades no transmisibles

GINEBRA, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD), la FDI World Dental Federation (FDI) insta a los gobiernos a traducir en acciones concretas los compromisos en materia de salud bucodental reconocidos en la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y la Salud Mental de 2025.

Aprobada el 15 de diciembre de 2025, la declaración marca un punto de inflexión importante para las políticas mundiales de salud bucodental. Las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.700 millones de personas en todo el mundo, lo que representa casi la mitad de la población mundial; sin embargo, a lo largo de la historia han recibido una atención limitada en las estrategias de salud mundial. Su inclusión en la agenda de las ENT refleja más de una década de promoción constante por parte de la comunidad mundial de salud bucodental, entre los que se incluyen la FDI y sus socios.

Los gobiernos deben ahora plasmar este compromiso político en políticas nacionales, financiación sostenible y programas de salud integrados que refuercen la prevención y amplíen el acceso a la atención bucodental esencial, en particular para las poblaciones que se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a la atención.

El Día Mundial de la Salud Bucodental ofrece una plataforma mundial para movilizar a los responsables políticos, los profesionales de la salud, la sociedad civil y las comunidades con el fin de impulsar medidas en materia de salud bucodental. La campaña, que se celebra todos los años el 20 de marzo, destaca la función fundamental que desempeña la salud bucodental en la salud general, el bienestar y la calidad de vida.

Este año también marca el capítulo final de la campaña mundial de tres años de la FDI, "Una boca feliz es...". El lema de 2026, "Una boca feliz es… Una vida feliz", destaca la importancia de la salud bucodental en todas las etapas de la vida.

"Desde el embarazo y la primera infancia hasta la vejez, una boca sana favorece la capacidad de las personas para comer, hablar, relacionarse y vivir con dignidad y confianza", afirmó la Dra. Anna Lella, presidenta del Grupo de Trabajo del Día Mundial de la Salud Bucodental. "Sin embargo, las enfermedades bucodentales siguen figurando entre los problemas de salud más frecuentes en todo el mundo, a pesar de que, en gran medida, se pueden prevenir".

Las enfermedades bucodentales comparten muchos de los mismos factores de riesgo modificables que otras ENT, como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y las dietas poco saludables con alto contenido de azúcar, lo que hace que su integración en las estrategias nacionales de prevención de las ENT sea tanto práctica como esencial.

"La Declaración Política de las Naciones Unidas cambió el panorama normativo en materia de salud bucodental", afirmó el profesor adjunto Dr. Nikolai Sharkov, presidente de la FDI. "Los responsables políticos y los gobiernos deben integrar ahora la salud bucodental en las iniciativas de cobertura médica universal y en las estrategias nacionales contra las ENT, a la vez que invierten en prevención. Será esencial una colaboración sólida entre todos los sectores y partes interesadas para reducir las desigualdades en el acceso a la atención médica".

Lograr avances importantes dependerá de sólidas alianzas intersectoriales, incluido el apoyo de socios como Haleon, Smile Train, Solventum y Dentsply Sirona, que contribuyen a impulsar iniciativas mundiales como el Día Mundial de la Salud Bucodental.

"Si bien el reconocimiento mundial es un paso adelante muy importante, son las alianzas las que permiten ampliar el impacto real. Al colaborar con organizaciones como la FDI y su red mundial de asociaciones dentales nacionales, podemos convertir el impulso mundial en acciones concretas a nivel local para mejorar la salud en el día a día, con iniciativas como el Día Mundial de la Salud Bucodental, que cobran vida en comunidades de todo el mundo", afirmó Jayant Singh, director mundial de Salud Bucodental de Haleon.

"Todos tenemos una función que desempeñar en la promoción de la salud bucodental. Cuando unimos fuerzas entre distintos sectores, podemos ampliar el acceso a una atención de la fisura labiopalatina que transforma la vida de las personas que más lo necesitan", afirmó la Dra. Mónica Domínguez, directora de Programas Globales de Salud Bucodental en Smile Train.

El momento de concienciación mundial que vivimos hoy nos recuerda que el verdadero desafío ahora es mantener el impulso político y convertir este reconocimiento en avances tangibles para las personas y las comunidades de todo el mundo.

"La salud bucodental es fundamental para el bienestar general y la calidad de vida. El verdadero progreso depende de la colaboración, y cuando los sectores privado, sin fines de lucro y de salud pública se unen, podemos reforzar la prevención, ampliar el acceso a la atención médica y mejorar los resultados para las personas de todo el mundo", afirmó Karim Mansour, presidente de Dental Solutions en Solventum.

El objetivo es claro: eliminar las desigualdades para que, en 2030, la salud bucodental se reconozca como un derecho al que todos puedan acceder.

Las imágenes están disponibles en AP

Contacto para los medios

Francesca Nava, directora de campañas y redes sociales de la FDI

Correo electrónico: [email protected]

Acerca del Día Mundial de la Salud Bucodental

Celebrado anualmente el 20 de marzo, el Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD) fue lanzado por la FDI World Dental Federation para crear conciencia mundial acerca de la prevención y el control de las enfermedades bucodentales. www.worldoralhealthday.org; #WOHD26 #HappyMouth ; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver

FUENTE FDI World Dental Federation