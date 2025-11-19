Dubai estabelece o padrão para as cidades financeiras de nova geração, superando centros tradicionais: relatório da DIFC
19 nov, 2025, 11:31 GMT
DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DIFC, principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, analisa a crescente competitividade das cidades financeiras emergentes enquanto os centros financeiros tradicionais enfrentam pressões progressivas, na sexta edição de sua série de relatórios emblemáticos Future of Finance.
Lançada em colaboração com a parceira de pesquisa da DIFC, Asia House, esta edição descreve como cidades emergentes estão superando centros financeiros tradicionais como Nova York, Londres e Hong Kong, aproveitando modelos inovadores para atrair capital, talentos e empresas globais.
Enfatizando a ascensão das cidades financeiras de nova geração, como Dubai, Miami, Milão, São Paulo e Shenzhen, o relatório destaca as dinâmicas em transformação das finanças globais. Essas cidades foram selecionadas com base em suas posições ascendentes em índices globais, como o Global Financial Centres Index (GFCI) e outros índices complementares, como o Global Power City Index, IMD Smart City Index e Julius Baer Wealth and Lifestyle Report – que, juntos, oferecem uma visão abrangente do desenvolvimento.
O relatório identifica quatro qualidades essenciais que sustentam a competitividade dos polos financeiros: talento, infraestrutura financeira e capacidade de adaptação, regulamentação e governança, e conectividade. Ele ressalta que a liderança no futuro das finanças dependerá de quão bem as cidades integrem essas qualidades para criar ecossistemas dinâmicos que promovam inovação, atraiam investimentos e sustentem competitividade global.
Sua Excelência Arif Amiri, diretor executivo da DIFC Authority, disse: "Os centros financeiros emergentes estão empregando estrategicamente adaptabilidade, reformas abrangentes e abordagens inovadoras para superar polos globais consolidados. Dubai se diferencia com atributos únicos que superam outros centros financeiros. No âmbito jurídico e regulatório, polos emergentes como Dubai, por meio da DIFC, adotaram o modelo de direito comum e introduziram regulamentações financeiras específicas."
As conclusões do relatório foram complementadas por entrevistas exclusivas com especialistas líderes do setor: Professor Michael Mainelli KStJ OMRI FCCA FCSI (Hon) FBCS, presidente do Z/Yen Group e presidente da London Chamber of Commerce & Industry, Dr. Jochen Biedermann, diretor-geral da World Alliance of International Financial Centers, e Wolfgang Engel, gerente-geral e representante-chefe do Institute of International Finance, Oriente Médio e África.
Dubai se destaca entre os polos financeiros emergentes por suas "capacidades amplas e profundas", clareza jurídica e regulatória, eficiência tributária, infraestrutura moderna e atratividade de estilo de vida. Apoiada pelas iniciativas da DIFC, Dubai integrou suas vantagens em um ecossistema coerente e competitivo de serviços financeiros, estabelecendo o padrão para as cidades financeiras de nova geração.
