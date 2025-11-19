Dubai estabelece o padrão para as cidades financeiras de nova geração, superando centros tradicionais: relatório da DIFC

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DIFC, principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, analisa a crescente competitividade das cidades financeiras emergentes enquanto os centros financeiros tradicionais enfrentam pressões progressivas, na sexta edição de sua série de relatórios emblemáticos Future of Finance.

DIFC

Lançada em colaboração com a parceira de pesquisa da DIFC, Asia House, esta edição descreve como cidades emergentes estão superando centros financeiros tradicionais como Nova York, Londres e Hong Kong, aproveitando modelos inovadores para atrair capital, talentos e empresas globais.

Enfatizando a ascensão das cidades financeiras de nova geração, como Dubai, Miami, Milão, São Paulo e Shenzhen, o relatório destaca as dinâmicas em transformação das finanças globais. Essas cidades foram selecionadas com base em suas posições ascendentes em índices globais, como o Global Financial Centres Index (GFCI) e outros índices complementares, como o Global Power City Index, IMD Smart City Index e Julius Baer Wealth and Lifestyle Report – que, juntos, oferecem uma visão abrangente do desenvolvimento.

O relatório identifica quatro qualidades essenciais que sustentam a competitividade dos polos financeiros: talento, infraestrutura financeira e capacidade de adaptação, regulamentação e governança, e conectividade. Ele ressalta que a liderança no futuro das finanças dependerá de quão bem as cidades integrem essas qualidades para criar ecossistemas dinâmicos que promovam inovação, atraiam investimentos e sustentem competitividade global.

Sua Excelência Arif Amiri, diretor executivo da DIFC Authority, disse: "Os centros financeiros emergentes estão empregando estrategicamente adaptabilidade, reformas abrangentes e abordagens inovadoras para superar polos globais consolidados. Dubai se diferencia com atributos únicos que superam outros centros financeiros. No âmbito jurídico e regulatório, polos emergentes como Dubai, por meio da DIFC, adotaram o modelo de direito comum e introduziram regulamentações financeiras específicas."

As conclusões do relatório foram complementadas por entrevistas exclusivas com especialistas líderes do setor: Professor Michael Mainelli KStJ OMRI FCCA FCSI (Hon) FBCS, presidente do Z/Yen Group e presidente da London Chamber of Commerce & Industry, Dr. Jochen Biedermann, diretor-geral da World Alliance of International Financial Centers, e Wolfgang Engel, gerente-geral e representante-chefe do Institute of International Finance, Oriente Médio e África.

Dubai se destaca entre os polos financeiros emergentes por suas "capacidades amplas e profundas", clareza jurídica e regulatória, eficiência tributária, infraestrutura moderna e atratividade de estilo de vida. Apoiada pelas iniciativas da DIFC, Dubai integrou suas vantagens em um ecossistema coerente e competitivo de serviços financeiros, estabelecendo o padrão para as cidades financeiras de nova geração.

Denunciar link.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2826297/DIFC.jpg

FONTE DIFC