杜拜為新一代金融城市樹立典範，超越傳統金融中心：杜拜國際金融中心 (DIFC) 報告

報告著重探討杜拜、邁阿密、米蘭、聖保羅及深圳等新一代金融城市的崛起，揭示全球金融格局的變遷趨勢。這些城市是根據其在「全球金融中心指數」(GFCI) 等全球指標中的上升地位，以及其他相輔相成的指數如「全球權力城市指數」(GPCI)、「IMD 智慧城市指數」和 Julius Baer 的《財富與生活方式報告》——這些指數和趨勢追蹤因共同提供全面發展視野而被選中。

該報告指出支撐金融樞紐競爭力的四大關鍵特質：人才、金融基礎設施和適應能力、監管和管治，以及連接性。報告強調，金融未來的領導地位將取決於城市如何將這些素質融合，以創造動態的生態系統，以促進創新、吸引投資並維持全球競爭力。

DIFC Authority 行政總裁 Arif Amiri 閣下表示：「新興金融中心正透過靈活應變、全面改革及創新策略，在戰略層面超越成熟的全球金融樞紐。杜拜憑藉獨特優勢，在眾多金融中心之中脫穎而出。在法律與監管層面，杜拜等新興樞紐透過杜拜國際金融中心 (DIFC) 採用普通法框架，並制定了度身訂造的金融市場監管制度。」

該報告的研究成果，輔以業界頂尖專家的獨家訪談：Michael Mainelli 教授，KStJ，OMRI，FCCA，FCSI (Hon)，FBCS，Z/Yen Group 主席兼倫敦工商會 ( London Chamber of Commerce & Industry) 會長；Jochen Biedermann 博士，世界國際金融中心聯盟 (World Alliance of International Financial Centers) 常務總監；以及 Wolfgang Engel，國際金融協會中東及非洲區 (Institute of International Finance, Middle East & Africa) 總經理兼首席代表。

杜拜憑藉其「廣泛而深厚的實力」、清晰的法律與監管環境、稅務效率、現代化基礎設施加上生活方式吸引力，在新興金融樞紐中脫穎而出。在杜拜國際金融中心 (DIFC) 各項倡議的支持下，杜拜已將自身優勢整合為一個連貫且具競爭力的金融服務生態系統，為新一代金融城市樹立典範。

報告連結。

SOURCE DIFC