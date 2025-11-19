Dubaï fait figure de référence en matière de villes financières de nouvelle génération, surpassant les centres établis : rapport du DIFC

DUBAI, EAU, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans la sixième édition de sa série de rapports phare sur l'avenir de la finance, le DIFC, principal centre financier mondial pour la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, explore la compétitivité croissante des villes financières émergentes alors que les centres financiers traditionnels font face à des pressions de plus en plus fortes.

Publiée en collaboration avec Asia House, partenaire de recherche du DIFC, cette édition décrit comment les villes émergentes surpassent les centres financiers traditionnels comme New York, Londres et Hong Kong en tirant parti de modèles innovants pour attirer les capitaux, les talents et les entreprises du monde entier.

Soulignant l'essor des villes financières de nouvelle génération telles que Dubaï, Miami, Milan, São Paulo et Shenzhen, elle met en évidence le changement de dynamique de la finance mondiale. Ces villes ont été sélectionnées en fonction de leur progression dans des indices mondiaux tels que l'indice mondial des places financières (GFCI) et d'autres indices complémentaires tels que le Global Power City Index, l'IMD Smart City Index et le rapport Julius Baer sur la richesse et le style de vie, qui offrent ensemble une vision complète du développement.

Le rapport met en évidence quatre qualités essentielles qui sont à la base de la compétitivité des centres financiers : les talents, l'infrastructure financière et l'adaptabilité, la réglementation et la gouvernance, ainsi que la connectivité. Il souligne que le leadership dans le domaine de la finance dépendra à l'avenir de la capacité des villes à intégrer ces qualités pour créer des écosystèmes dynamiques qui favorisent l'innovation, attirent les investissements et maintiennent la compétitivité mondiale.

Son Excellence Arif Amiri, directeur général de la DIFC Authority, a déclaré : « Les centres financiers émergents utilisent de manière stratégique l'adaptabilité, des réformes globales et des approches innovantes pour dépasser les centres mondiaux établis. Dubaï se distingue par des attributs uniques qui lui permettent de surpasser celles des autres centres financiers. Sur le plan juridique et réglementaire, des centres émergents tels que Dubaï, par l'intermédiaire du DIFC, ont adopté le cadre de la Common Law et introduit des réglementations adaptées aux marchés financiers. »

Les conclusions du rapport ont été complétées par des entretiens exclusifs avec des experts du secteur : Professeur Michael Mainelli KStJ OMRI FCCA FCSI (Hon) FBCS, président du groupe Z/Yen et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Londres, Dr. Jochen Biedermann, directeur général de la World Alliance of International Financial Centers, et Wolfgang Engel, directeur général et représentant en chef de l'Institut de finance internationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

Dubaï se distingue des autres centres financiers émergents par ses « capacités étendues et approfondies », la clarté de son cadre juridique et réglementaire, son efficacité fiscale, ses infrastructures modernes et son mode de vie attrayant. Soutenu par les initiatives du DIFC, Dubaï a intégré ses atouts dans un écosystème de services financiers cohérent et compétitif, faisant ainsi figure de référence pour les villes financières de la prochaine génération.

