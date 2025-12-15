DIFC torna-se um dos cinco principais polos globais para gestores de fundos hedge -- mais de 100 fundos hedge agora registrados no Centro

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O DIFC, o principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, registrou seu 100º fundo hedge, refletindo sua dominância no setor e sua trajetória bem-sucedida para se tornar um dos cinco principais polos globais do setor.

O número de gestores de fundos hedge dobrou em relação aos 50 existentes no início de 2024. Oitenta e um deles são gestores com ativos sob gestão (AUM) de bilhões de dólares.

DIFC exceeds 100th hedge fund

Durante 2025, as novas chegadas incluem Baron Capital Management, BlueCrest Capital, Naya Capital Management, Nine Masts Capital, North Rock Capital, Oak Hill Advisors, Pearl Diver Capital, Select Equity Group, Strategic Investment Group, Silver Point Capital, Squarepoint Capital e Welwing Capital Group.

Eles se juntam ao maior grupo regional de nomes consagrados do setor, como Balyasny, BlackRock, Blue Owl, Brevan Howard, Dymon Asia, Exodus Point, Hudson Bay, Millennium, Qube Research and Technologies (QRT) e Verition.

Os gestores continuam a ingressar no DIFC em ritmo recorde porque podem negociar nos mercados asiáticos, europeus e americanos, acessar os mais profundos polos de talentos da região e captar capital de indivíduos de patrimônio ultraelevado, family offices e fundos soberanos.

Sua Excelência Arif Amiri, CEO da Autoridade do DIFC, afirmou: "Tornar-se um centro líder de fundos hedge reflete a maturidade da plataforma do DIFC, bem como a confiança de seus participantes. Nosso foco no cliente e as parcerias com o setor impulsionam a inovação de produtos, o que continua a alimentar nosso crescimento. A amplitude e a profundidade de nossa comunidade de investimentos alternativos fortalecem nossa posição como o único centro financeiro que opera em escala em todos os setores, o que permite ao DIFC e a nossos clientes influenciar o cenário financeiro global a partir de Dubai."

Um exemplo da inovação do DIFC é o desenvolvimento do DIFC Funds Centre, um espaço de coworking em gestão de ativos pioneiro, que abriga alguns dos maiores nomes do setor, complementados por empresas de médio porte, spin-offs e startups. Mais de 85% dos gestores de fundos hedge sediados no DIFC têm a capacidade de captar e gerenciar capital privado e soberano a partir do Centro.

O relatório recente do DIFC sobre o futuro dos investimentos alternativos destacou que a inovação tecnológica, as reformas regulatórias e o maior acesso dos investidores estão acelerando os fluxos para alternativas, que agora estão se tornando componentes centrais de portfólios diversificados.

O setor de gestão de patrimônio e ativos do DIFC continua a se expandir rapidamente, ultrapassando agora 470 empresas. Os gestores se beneficiam do acesso à maior concentração de patrimônio privado do Oriente Médio, incluindo mais de 1.250 entidades empresariais ligadas a famílias com base no Centro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845385/DIFC.jpg

FONTE DIFC