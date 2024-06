Lancement du premier écran LED de cinéma à l'acoustique cristalline au monde, qui ouvre la voie à l'application commerciale de la technologie cinématographique d'Unilumin

NANJING, Chine, 29 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 juin, la cérémonie de présentation du premier écran LED de cinéma à l'acoustique cristalline au monde s'est tenue au cinéma international Xinjiekou à Nanjing Deji Plaza, en Chine. Le lancement de cet écran LED signifie que le cinéma a modernisé l'écran IMAX traditionnel en adoptant le système de projection cinématographique LED UCine d'Unilumin. Parallèlement, une avant-première du film « The Royal Cat » a été organisée, invitant les citoyens à découvrir sur place la nouvelle expérience audiovisuelle immersive de « résonance du son et de l'image ».

Il est entendu que cet écran à l'acoustique cristalline a été créé par le leader de l'industrie Unilumin et qu'il est le premier de ce type au monde à avoir obtenu la certification DCI. D'une largeur de 20,48 mètres et d'une hauteur de 10,8 mètres, il prend en charge une fréquence d'images élevée de 4K96 et offre une luminosité maximale de 300 nits. Les performances de contraste optimales permettent de restaurer l'image cinématographique réelle, rendant l'image de la projection cinématographique à haute fréquence plus claire, plus fluide et plus stable.

L'écran de cinéma a obtenu la certification TÜV de faible lumière bleue, réduisant la lumière bleue nocive et protégeant les yeux. La conception unique de la perforation du module, avec les haut-parleurs du canal sonore principal placés à l'arrière, permet de créer une cavité sonore grâce à la structure du boîtier LED, et d'obtenir l'effet sonore idéal d'une salle de cinéma tout en obtenant une acoustique cristalline. L'écran de cinéma LED ne nécessite pas de salle de projection spéciale ni d'autres installations, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace pour le cinéma et d'augmenter les besoins en espace visuel du public.

Avec la demande croissante du public pour une expérience audiovisuelle haut de gamme, le marché des écrans de cinéma LED va continuer à se développer. Le remplacement de l'écran IMAX traditionnel par le système de projection cinématographique à LED UCine d'Unilumin sur le site Le cinéma international Xinjiekou témoigne également de la reconnaissance et de l'optimisme de l'industrie à l'égard des systèmes de projection LED d'Unilumin.

Il est entendu que le groupe Unilumin est la première entreprise chinoise à obtenir la certification internationale DCI. Il dispose d'écrans de cinéma LED de différentes tailles (5 à 20 m) et de 6 certifications DCI. Outre le cinéma international Xinjiekou à Nanjing, le groupe a également créé des projets tels que le Regency Theater à Los Angeles et le cinéma San Ya dans la province chinoise de Hainan, et est devenu un leader dans l'innovation et l'application commerciale de la technologie des écrans de cinéma LED.

