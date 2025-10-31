Pavilhão da China na Expo Osaka 2025 vence o Prêmio de Ouro! Unilumin oferece uma solução multimídia completa

OSAKA, Japão, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Na noite de 12 de outubro de 2025, a Expo Osaka 2025 testemunhou um momento marcante antes de seu encerramento — o Pavilhão da China se destacou entre 25 grandes pavilhões autoconstruídos ao redor do mundo e conquistou a Medalha de Ouro na categoria de Exposição de Grandes Pavilhões Autoconstruídos, concedida pelo Bureau International des Expositions!

Pavilhão da China na Expo Osaka 2025 vence o Prêmio de Ouro! (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Esta é a primeira vez que a China conquista uma medalha de ouro em uma Exposição Universal completa realizada no exterior, representando mais um "romance ao estilo chinês" que encantou o mundo. Dentro do Pavilhão da China na Expo, a Unilumin forneceu todos os equipamentos multimídia e soluções integradas, incluindo telas de LED, projetores, sistemas multimídia e interativos.

Neste pavilhão com o tema "Construindo em conjunto uma comunidade com futuro compartilhado para o homem e a natureza – uma sociedade futura de desenvolvimento verde", a Unilumin iluminou a sabedoria chinesa com tecnologia metasight.

Os capítulos poéticos de "Harmonia entre o Homem e a Natureza", "Águas Límpidas e Montanhas Verdejantes" e "Vitalidade Infinita" foram apresentados por meio da interpretação combinada de telas de LED, projeção e experiência interativa com sistema de radar. Isso permitiu que os visitantes sentissem como se estivessem viajando entre o tempo e a natureza em um espaço imersivo.

A equipe da Unilumin também criou de forma inovadora um "Banco de Genes Digitais Culturais", transformando elementos orientais como pintura em tinta, seda e paisagens em linguagem digital. Esses elementos foram aplicados de forma flexível em outras peças expositivas. Combinados com o "Sistema de Ajuste Adaptativo de Luz Ambiente", os terminais interativos de exibição visual em LED alcançaram uma integração em nível milimétrico com o espaço arquitetônico.

O sucesso do Pavilhão da China desta vez recebeu grandes elogios da comunidade internacional. Masayoshi Matsumoto, presidente da Federação Econômica de Kansai, afirmou que o Pavilhão da China demonstra vividamente a cultura histórica e as conquistas tecnológicas da China, promovendo de forma eficaz os intercâmbios entre Japão e China.

Desde sua abertura, o Pavilhão da China atraiu cerca de 2 milhões de visitantes de todo o mundo, com uma média diária de mais de 10.000 pessoas, tornando-se um dos pavilhões nacionais mais populares da Expo Mundial de Osaka.

Como apoiadora da exibição visual, a Unilumin sente-se profundamente honrada e orgulhosa por ajudar o Pavilhão da China a brilhar no palco mundial. No futuro, a Unilumin continuará a focar em "LED + IA" como seu núcleo, promovendo a iniciativa "Metasight digital ilumina todos os setores" e utilizando a tecnologia como meio para contar mais histórias chinesas com sensibilidade e impacto.

