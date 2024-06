Die weltweit erste akustisch transparente Kino-LED-Leinwand wird eingeführt und führt den Trend der kommerziellen Anwendung der Filmtechnologie von Unilumin an

NANJING, China, 29. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. Juni fand die Enthüllungszeremonie des weltweit ersten akustisch transparenten Kino-LED-Bildschirms im internationalen Kino Xinjiekou in Nanjing Deji Plaza, China, statt. Die Einführung dieser LED-Filmleinwand bedeutet, dass das Kino die traditionelle IMAX-Leinwand auf das UCine LED-Filmprojektionssystem von Unilumin umgerüstet hat. Gleichzeitig fand eine Vorpremiere des Films „The Royal Cat" statt, bei der die Gäste die neue immersive audiovisuelle Erfahrung der „Klang- und Bildresonanz" vor Ort erleben konnten.

Diese akustisch transparente Leinwand wurde von dem Branchenführer Unilumin entwickelt und ist die weltweit erste ihrer Art, die die DCI-Zertifizierung erhalten hat. Sie ist 20,48 m breit und 10,8 m hoch, unterstützt eine hohe Bildrate von 4K96 und hat eine Spitzenhelligkeit von 300 Nits. Die ultimative Kontrastleistung kann das echte Filmbild wiederherstellen und macht das Bild der Filmprojektion mit hoher Bildrate klarer, glatter und stabiler.

Die Kinoleinwand hat die TÜV-Zertifizierung für geringes blaues Licht erhalten, wodurch schädliches blaues Licht reduziert und die Augen geschützt werden. Das einzigartige Perforationsdesign des Moduls, hinter dem die Hauptlautsprecher platziert sind, schafft durch die Struktur der LED-Box einen Klanghohlraum und erzielt den idealen Klangeffekt eines Kinosaals, während gleichzeitig ein akustisch transparenter Klang erreicht wird. Die LED-Filmleinwand benötigt keinen speziellen Vorführraum und keine anderen Einrichtungen, was viel Platz für das Kino spart und den visuellen Raumbedarf des Publikums erhöht.

Mit der zunehmenden Nachfrage des Publikums nach hochwertigen audiovisuellen Erlebnissen wird sich der Markt für LED-Filmbildschirme weiter entwickeln. Die Umrüstung der traditionellen IMAX-Leinwand auf das UCine LED-Filmprojektionssystem von Unilumin im internationalen Kino Xinjiekou zeigt auch die hohe Anerkennung und den Optimismus der Branche für LED-Filmprojektionssysteme von Unilumin.

Es wird davon ausgegangen, dass die Unilumin-Gruppe das erste chinesische Unternehmen ist, das die internationale DCI-Zertifizierung erhält. Es verfügt über LED-Filmbildschirme in verschiedenen Größen wie 5–20 m und 6 DCI-Zertifizierungen. Neben dem internationalen Kino Xinjiekou in Nanjing hat das Unternehmen auch Projekte wie das Regency Theater in Los Angeles und das San Ya Kino in der chinesischen Provinz Hainan erfolgreich realisiert und ist führend in der Innovation und kommerziellen Anwendung der LED-Filmleinwandtechnologie.

