Unilumin estabelece joint venture, alcançando um salto estratégico de "fornecedora de hardware de exibição" para "provedora de aplicações de serviços inteligentes com IA"

SHENZHEN, China, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 25 de outubro de 2025, o evento "A IA ilumina o futuro" — Fórum de IA do 21º Aniversário do Unilumin Group e lançamento de novos produtos — foi realizado com grande destaque na Base de Fabricação Inteligente de Daya Bay.

Mais de 400 parceiros, incluindo parceiros globais do ecossistema da Unilumin, investidores e representantes da imprensa, reuniram-se para discutir o caminho para a industrialização da IA e testemunhar as conquistas e inovações mais recentes na estratégia LED+IA da Unilumin.

Fórum de IA e lançamento de novos produtos da Unilumin —— Cerimônia de assinatura (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Tiger Lin, presidente do Unilumin Group, afirmou em seu discurso que 2025 é um ano crucial para a implementação acelerada da IA, com a convergência de políticas, tecnologia e ecossistema impulsionando a inteligência artificial a se integrar plenamente à vida pública. Diante da era da IA, a Unilumin se concentrará em duas direções: "customização de modelos verticais específicos para o setor" e "aplicação de IA", permitindo que grandes telas pensem e sirvam, evoluindo de portadoras de informação para portais interativos inteligentes. A Unilumin espera colaborar com parceiros globais para, juntos, promoverem soluções de IA em milhares de setores, reformulando o valor terminal do setor Metasight.

Durante o evento, a Unilumin assinou oficialmente e firmou acordos de cooperação com a Zhipu e a YMATE, e as três partes investiram conjuntamente na criação da Shenzhen Intelligent Display Robot Co., Ltd.

A nova empresa construirá um sistema ecológico inovador no campo de terminais inteligentes com IA por meio de colaboração técnica, oferecendo suporte de ponta a ponta desde o treinamento de modelos verticais específicos para o setor até a integração de software e hardware, promovendo a implementação da "incorporação da exibição" da IA em governança, educação, conferências, turismo cultural e outros cenários, auxiliando na atualização inteligente do setor Metasight.

A criação da empresa de joint venture representa uma transformação estratégica do setor de telas LED, passando da "competição por hardware" para a "competição por ecossistema". Por meio do acoplamento tecnológico profundo e da implementação precisa de cenários, as três partes estão redefinindo os limites de valor das grandes telas, impulsionando-as para se tornarem infraestrutura central na era da economia digital. À medida que a tendência de "incorporação da exibição" se acelera, espera-se que esse modelo de cooperação promova inovações disruptivas em mais setores verticais, estabelecendo um novo referencial para a atualização inteligente do setor.

Ao dar um salto estratégico de uma simples "fornecedora de hardware de exibição" para uma "provedora de aplicações de serviços inteligentes com IA", a Unilumin espera unir forças com parceiros para aproveitar a IA no auxílio ao desenvolvimento acelerado de empresas e oferecer soluções de IA mais inteligentes para diversos setores.

