Eastman Auto & Power acelera seu portfólio global de energia com nova linha de baterias para telecomunicações e inversores híbridos

Apresenta soluções de energia de última geração na infraXchange Singapore 2025

NOVA DELHI, 8 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Eastman Auto & Power Ltd., uma das provedoras de soluções de transição energética que mais cresce na Índia no cenário de transição energética, anunciou hoje sua participação na infraXchange Singapore, realizada de 3 a 4 de dezembro de 2025. A apresentação reforça o compromisso da Eastman em fornecer soluções avançadas e confiáveis de backup de energia em toda a Índia, África, GCC, Oriente Médio e América Latina, guiada por sua visão global de "Feito na Índia para o Mundo."

Powering telecom excellence: Eastman’s latest Hybrid Inverters and Lithium Battery portfolio built for global, high-performance deployments.

Com nove instalações de fabricação de última geração , a Eastman continua a expandir soluções de energia de alta qualidade projetadas para implantação global. No evento, a empresa exibiu seu portfólio de soluções de energia, apresentando baterias de lítio avançadas e inversores de alta eficiência, projetados para atender às necessidades em evolução da infraestrutura internacional de telecomunicações.

Destaques do produto na infraXchange Singapore 2025

Inversores híbridos monofásicos e trifásicos com 10 anos de garantia

A Eastman revelou sua linha de inversores híbridos para aplicação em torres de telecomunicações. Projetado para eficiência superior e longa vida útil operacional, o portfólio suporta backup contínuo, integração solar e desempenho inteligente de rede, tornando-o ideal para manter a disponibilidade de energia para torres de telecomunicação.

Baterias de lítio para telecomunicação de última geração: três variantes para necessidades globais com 5 anos de garantia

Bateria para telecomunicação com display LCD + MCB + conector

Construída para monitoramento avançado e segurança máxima, esta variante apresenta um painel LCD inteligente que exibe tensão, corrente, SOC, temperatura, alarmes e status do sistema. Um MCB integrado garante proteção automática contra sobrecarga e curto-circuito, enquanto o conector de nível de telecomunicações oferece instalação segura e sem erros.

Bateria para telecomunicação com MCB + conector

Uma solução equilibrada que fornece proteção elétrica confiável. Com um MCB integrado e interface de conector padrão, este modelo oferece desempenho forte e consistente para implantações de telecomunicações convencionais e garante fácil integração do sistema.

Bateria para telecomunicação com conector

Um modelo plug-and-play e econômico, projetado para configurações flexíveis de telecomunicações. Apesar de sua arquitetura simplificada, inclui proteções essenciais, como salvaguardas contra sobretensão, subtensão e sobretemperatura, tornando-o ideal para instalações em larga escala.

"Na Eastman, nosso compromisso sempre foi impulsionar a inovação significativa e fornecer soluções de energia de classe mundial adaptadas para diversos mercados internacionais. A infraXchange Singapore 2025 ofereceu uma excelente plataforma para interagir com partes interessadas globais, fortalecer parcerias de longo prazo e apresentar nossos mais recentes avanços em soluções de backup de energia para telecomunicações. À medida que expandimos nossa presença global, continuamos focados em construir soluções que não apenas atendam às necessidades de infraestrutura atuais, mas também se alinhem com nossa visão de possibilitar um mundo mais confiável e seguro em termos de energia." disse o Sr. Shekhar Singal, Diretor Geral da Eastman Auto & Power Ltd.

O portfólio aprimorado de telecomunicações da Eastman foi projetado para atender aos requisitos críticos de tempo de atividade, durabilidade e segurança dos operadores em todo o mundo. Desde locais remotos na África até redes densas no Oriente Médio, as soluções oferecem desempenho de energia confiável e adaptado às condições locais.

Sobre - Eastman Auto & Power Ltd : A Eastman Auto & Power Limited (EAPL), uma das provedoras de soluções de transição energética que mais cresce na Índia, oferece soluções inovadoras em geração, armazenamento e transição de energia. A empresa opera em três verticais principais: e-mobilidade de última milha, soluções solares e soluções de energia contínua. A Eastman fornece uma ampla gama de produtos orientados pela tecnologia, incluindo sistemas de armazenamento de energia e soluções de conversão de energia projetadas para aplicações solares e de backup. Com uma forte base de fabricação e uma crescente presença global, a empresa está comprometida em fornecer soluções de energia limpas, acessíveis e confiáveis. Apoiada por uma rede de distribuição e serviço profundamente enraizada, a Eastman faz parceria com OEMs e usuários finais para oferecer experiências de produto e serviço contínuas. Através da inovação contínua e da centralidade no cliente, a empresa está ajudando a acelerar a mudança em direção a ecossistemas de energia sustentáveis e autossuficientes, tanto na Índia quanto internacionalmente.

