Eastman Auto & Power acelera su cartera energética mundial con la nueva variedad de inversores híbridos y baterías de telecomunicaciones

La empresa muestra soluciones de energía de última generación en infraXchange Singapur 2025

NUEVA DELHI, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Eastman Auto & Power Ltd., uno de los proveedores de soluciones de transición energética de más rápido crecimiento de India en el panorama de la transición energética, anunció hoy su participación en infraXchange Singapur, celebrada del 3 al 4 de diciembre de 2025. La exposición refuerza el compromiso de Eastman de ofrecer soluciones de respaldo de energía avanzadas y confiables en India, África, Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Medio Oriente y América Latina, guiados por su visión mundial de "Hecho en India para el mundo".

Powering telecom excellence: Eastman’s latest Hybrid Inverters and Lithium Battery portfolio built for global, high-performance deployments.

Eastman cuenta con nueve centros de fabricación de última generación y continúa escalando soluciones energéticas de alta calidad diseñadas para implementarse a nivel mundial. En el evento, la empresa presentó su cartera de soluciones energéticas con baterías de litio avanzadas e inversores de alta eficiencia, todo ello diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de la infraestructura internacional de las telecomunicaciones.

Aspectos destacados del producto en infraXchange Singapur 2025

Inversores híbridos monofásicos y trifásicos con garantía de 10 años

Eastman presentó su variedad de inversores híbridos para ser utilizados en torres de telecomunicaciones. La cartera de productos está diseñada para ofrecer una eficiencia superior y una vida útil prolongada, y admite copias de seguridad fluidas, integración solar y rendimiento inteligente de la red, por lo que es ideal para mantener la disponibilidad de energía en las torres de telecomunicaciones.

Baterías de litio de última generación para telecomunicaciones: tres variantes para necesidades a nivel mundial con garantía de 5 años

Batería para telecomunicaciones con pantalla LCD, disyuntor miniatura (MCB, por sus siglas en inglés) y conector

Este modelo se creó para monitoreo avanzado y máxima seguridad y cuenta con un panel LCD inteligente que muestra el voltaje, la corriente, el centro de operaciones de seguridad (SOC, por sus siglas en inglés), la temperatura, las alarmas y el estado del sistema. Cuenta con un disyuntor miniatura (MCB) integrado que garantiza la protección automática contra sobrecargas y cortocircuitos, mientras que el conector para telecomunicaciones ofrece una instalación segura y sin errores.

Batería para telecomunicaciones con conector MCB +

Solución equilibrada que ofrece una protección eléctrica confiable. Este modelo cuenta con un disyuntor miniatura (MCB) integrado y una interfaz de conector estándar para ofrecer un rendimiento sólido y constante en las telecomunicaciones convencionales y garantiza una fácil integración con el sistema.

Batería para telecomunicaciones con conector

Modelo de inicio automático rentable diseñado para telecomunicaciones con configuraciones flexibles. A pesar de su arquitectura simplificada, incluye protecciones esenciales como resguardos contra sobretensiones, subtensiones y sobrecalentamiento, por lo que es ideal para usar en instalaciones a gran escala.

"En Eastman, nuestro compromiso siempre ha sido impulsar una importante innovación y ofrecer soluciones energéticas de primer nivel adaptadas a diversos mercados internacionales. infraXchange Singapur 2025 ofreció una excelente plataforma para interactuar con las partes interesadas a nivel mundial, fortalecer las alianzas a largo plazo y mostrar nuestros últimos avances en soluciones de respaldo de energía para las telecomunicaciones. A medida que ampliamos nuestra presencia mundial, seguimos enfocados en crear soluciones que no solo fortalezcan las necesidades de infraestructura actuales, sino que también estén en consonancia con nuestra visión de conseguir un mundo más confiable y seguro desde el punto de vista energético", declaró el Sr. Shekhar Singal, director general de Eastman Auto & Power Ltd.

La cartera mejorada de telecomunicaciones de Eastman está diseñada para cumplir con los requisitos fundamentales de tiempo de actividad, durabilidad y seguridad de los operadores de todo el mundo. Desde sitios remotos en África hasta redes densas en todo Medio Oriente, las soluciones ofrecen un rendimiento de energía confiable adaptado a las condiciones locales.

Acerca de Eastman Auto & Power Ltd : Eastman Auto & Power Limited (EAPL), uno de los proveedores de soluciones de transición energética de más rápido crecimiento de India, ofrece soluciones innovadoras en generación, almacenamiento y transición de energía. La empresa opera en tres segmentos clave: movilidad eléctrica de última milla, soluciones solares y soluciones de energía continua. Eastman ofrece una amplia variedad de productos impulsados por la tecnología, incluidos sistemas de almacenamiento de energía y soluciones de conversión de energía diseñadas para implementaciones de energía solar y de respaldo. Con una sólida base de fabricación y una presencia mundial en expansión, la empresa se compromete a ofrecer soluciones de energía limpia, accesible y confiable. Respaldada por una red de distribución y servicio profundamente arraigada, Eastman se asocia con fabricantes de equipos originales y usuarios finales para ofrecer experiencias de productos y servicios sin interrupciones. Mediante la innovación continua y la orientación al cliente, la empresa está ayudando a acelerar el cambio hacia ecosistemas energéticos sostenibles y autosuficientes tanto en India como a nivel internacional.

