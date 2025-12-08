شركة Eastman Auto & Power تُسرّع توسّع محفظتها العالمية في قطاع الطاقة من خلال مجموعة جديدة من بطاريات الاتصالات والمحولات الهجينة

وتستعرض حلول الطاقة من الجيل القادم في معرض infraXchange Singapore 2025

نيودلهي, 8 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Eastman Auto & Power Ltd.، وهي واحدة من أسرع مزوّدي حلول انتقال الطاقة نموًا في الهند، اليوم عن مشاركتها في معرض infraXchange Singapore، الذي أُقيم في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2025. يعزز هذا العرض التزام Eastman بتقديم حلول متقدمة وموثوقة للطاقة الاحتياطية في كل من الهند، وأفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، مُسترشدةً برؤيتها العالمية: "صُنع في الهند لأجل العالم".

Powering telecom excellence: Eastman’s latest Hybrid Inverters and Lithium Battery portfolio built for global, high-performance deployments.

مع تسعة منشآت صناعية حديثة، تواصل Eastman توسيع نطاق حلول الطاقة عالية الجودة المُصممة للنشر على المستوى العالمي. خلال الحدث، استعرضت الشركة محفظتها من حلول الطاقة التي تشمل: بطاريات ليثيوم متطورة ومحولات عالية الكفاءة، والمُصممة لدعم الاحتياجات المتطورة للبنية التحتية الدولية لقطاع الاتصالات.

أبرز المنتجات في معرض infraXchange Singapore 2025

المحولات الهجينة أحادية وثلاثية المراحل مع ضمان 10 سنوات

كشفت Eastman عن مجموعتها من المحولات الهجينة المُخصصة لتطبيقات أبراج الاتصالات. تم تصميم هذه المحفظة لتحقيق كفاءة فائقة وعمر تشغيلي طويل، حيث تدعم الطاقة الاحتياطية السلسة، والتكامل مع الطاقة الشمسية، والأداء الذكي مع الشبكة، مما يجعلها مثالية لضمان توفر الطاقة لأبراج الاتصالات.

بطاريات الليثيوم من الجيل الجديد لقطاع الاتصالات: ثلاث فئات لتلبية الاحتياجات العالمية مع ضمان 5 سنوات

بطارية الاتصالات المزودة بشاشة LCD + قاطع دائرة كهربائي مُصغّر (MCB) + موصل

تم تصميم هذه الفئة لدعم المراقبة المتقدمة وأقصى أمان، حيث تتميز بلوحة LCD ذكية تعرض الجهد، والتيار، وحالة الشحن ( SOC )، ودرجة الحرارة، والإنذارات، وحالة النظام. ويضمن قاطع الدائرة الكهربائي المُصغّر ( MCB ) المُدمج الحماية التلقائية من الحِمل الزائد وقِصر الدائرة، بينما يوفّر الموصل المُخصص لقطاع الاتصالات تركيبًا آمنًا وخاليًا من الأخطاء.

بطارية الاتصالات مع قاطع دائرة كهربائي مُصغّر (MCB) + موصل

إنها حل متوازن يوفر حماية كهربائية موثوقة. وبفضل وجود قاطع دائرة كهربائي مُصغّر ( MCB ) مُدمج وواجهة موصل قياسية، يوفّر هذا الطراز أداءً قويًا ومستقرًا لعمليات نشر شبكات الاتصالات الشائعة، ويضمن سهولة التكامل مع الأنظمة الأخرى.

بطارية الاتصالات مع موصل

طراز ميسور التكلفة يعمل بأسلوب التوصيل والتشغيل ( plug-and-play ) مُصمم للمرونة في تكوينات الاتصالات. على الرغم من بنيته المُبسطة، فإنه يضم وسائل الحماية الأساسية مثل الحماية من زيادة الجهد، وانخفاض الجهد، وارتفاع درجة الحرارة، مما يجعله مثاليًا للتركيبات واسعة النطاق.

قال السيد Shekhar Singal، المدير الإداري لشركة Eastman Auto & Power Ltd.: "في Eastman، كان التزامنا الدائم هو دفع عجلة الابتكار الهادف وتقديم حلول طاقة عالمية المستوى مُصممة لتناسب مختلف الأسواق الدولية. وقد وفّر معرض infraXchange Singapore 2025 منصة ممتازة للتفاعل مع الجهات المعنية العالمية، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد، واستعراض أحدث ابتكاراتنا في حلول الطاقة الاحتياطية لقطاع الاتصالات. ومع توسّع حضورنا العالمي، نظل نركّز على تطوير حلول لا تلبّي احتياجات البنية التحتية الحالية فحسب، بل تنسجم أيضًا مع رؤيتنا في تمكين عالم أكثر موثوقية وأمنًا في مجال الطاقة".

صُممت محفظة Eastman المُحسّنة لقطاع الاتصالات لتلبية المتطلبات الحرجة لاستمرارية التشغيل، والمتانة، ومعايير السلامة لدى مشغلي الاتصالات حول العالم. من المواقع النائية في أفريقيا إلى الشبكات الكثيفة في الشرق الأوسط، توفّر هذه الحلول أداءً موثوقًا للطاقة وهي مُصممة لتناسبَ الظروف المحلية.

للحصول على تفاصيل المنتجات، تفضل بزيارة - www.eaplworld.com

نبذة عن Eastman Auto & Power Ltd: شركة Eastman Auto & Power Limited (EAPL)، هي واحدة من أسرع مزوّدي حلول انتقال الطاقة نموًا في الهند، تقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات توليد الطاقة وتخزينها وانتقالها. تعمل الشركة عبر ثلاثة قطاعات رأسية رئيسية: التنقّل الكهربائي في المرحلة الأخيرة، وحلول الطاقة الشمسية، وحلول الطاقة المستمرة. توفّر Eastman مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة وحلول تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى المُصممة لتطبيقات الطاقة الشمسية والطاقة الاحتياطية. وبفضل قاعدتها الصناعية القوية واتساع حضورها العالمي، تلتزم الشركة بتقديم حلول طاقة نظيفة، ومتاحة، وموثوقة. استنادًا إلى شبكة توزيع وخدمات راسخة، تتعاون Eastman مع الشركات المصنِّعة للمعدات الأصلية (OEMs) والمستخدمين النهائيين لتوفير تجارب منتجات وخدمات سلسة. ومن خلال الابتكار المستمر والتركيز على العملاء، تسهم الشركة في تسريع الانتقال نحو منظومات طاقة مستدامة ومُكتفية ذاتيًا، سواء في الهند أو على المستوى الدولي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://eaplworld.com/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: [email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2839509/Eastman_Auto_and_Power.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2839508/Eastman_Auto_and_Power_Logo.jpg