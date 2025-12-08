Eastman Auto & Power renforce son portefeuille énergétique mondial avec une nouvelle gamme de batteries et d'onduleurs hybrides pour le secteur des télécommunications

Présentation des solutions d'alimentation de nouvelle génération au salon infraXchange Singapore 2025

NEW DELHI, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Eastman Auto & Power Ltd, l'un des fournisseurs de solutions de transition énergétique à la croissance la plus rapide en Inde, annonce aujourd'hui sa participation au salon infraXchange Singapore, qui s'est tenu les 3 et 4 décembre 2025. Cette présentation renforce l'engagement d'Eastman à fournir des solutions d'alimentation de secours avancées et fiables en Inde, en Afrique, dans le CCG, au Moyen-Orient et en Amérique latine, conformément à sa vision globale « Fabriqué en Inde pour le monde entier ».

Powering telecom excellence: Eastman’s latest Hybrid Inverters and Lithium Battery portfolio built for global, high-performance deployments.

Avec neuf sites de fabrication de pointe, Eastman continue à développer des solutions énergétiques de haute qualité conçues pour être déployées à l'échelle mondiale. Lors de cet événement, l'entreprise a présenté son portefeuille de solutions énergétiques comprenant des batteries au lithium et des onduleurs haute performance, conçus pour répondre aux besoins évolutifs des infrastructures de télécommunications internationales.

Points forts de la présentation des produits à l'infraXchange Singapour 2025

Onduleurs hybrides monophasés et triphasés avec garantie de 10 ans

Eastman a dévoilé sa gamme d'onduleurs hybrides pour les applications de tours de télécommunications. Conçue pour une efficacité supérieure et une longue durée de vie opérationnelle, la gamme prend en charge l'alimentation de secours, l'intégration solaire et la performance intelligente du réseau, ce qui la rend idéale pour maintenir la disponibilité de l'alimentation pour les tours de télécommunications.

Batteries au lithium pour les télécommunications de prochaine génération : trois variantes pour répondre aux besoins mondiaux avec une garantie de 5 ans

Batterie télécoms avec écran LCD + MCB + connecteur

Conçue pour une surveillance avancée et une sécurité maximale, cette variante est dotée d'un écran LCD intelligent affichant la tension, le courant, le SOC, la température, les alarmes et l'état du système. Un disjoncteur intégré assure une protection automatique contre les surtensions et les courts-circuits, tandis que le connecteur de qualité télécom permet une installation sûre et sans erreur.

Batterie télécoms avec MCB + connecteur

Une solution équilibrée offrant une protection électrique fiable. Avec un MCB intégré et une interface de connecteur standard, ce modèle offre des performances solides et constantes pour les déploiements de télécommunications courants et garantit une intégration facile du système.

Batterie télécoms avec connecteur

Un modèle rentable, prêt à l'emploi, conçu pour des installations de télécommunications flexibles. Malgré son architecture simplifiée, la batterie intègre des caractéristiques essentielles telles que des protections contre les surtensions, les sous-tensions et les surchauffes, ce qui la rend idéale pour les installations à grande échelle.

« Chez Eastman, notre engagement a toujours été de soutenir des innovations pertinentes et de fournir des solutions énergétiques de classe mondiale adaptées à divers marchés internationaux. L'infraXchange Singapore 2025 a offert une excellente plateforme pour rencontrer les parties prenantes mondiales, renforcer les partenariats à long terme et présenter nos dernières avancées en matière de solutions de sauvegarde de l'alimentation électrique dans le domaine des télécommunications. Alors que nous étendons notre présence mondiale, nous restons concentrés sur la construction de solutions qui non seulement répondent aux besoins actuels en matière d'infrastructure, mais s'alignent également sur notre vision d'un monde plus fiable et plus sûr sur le plan énergétique », déclare M. Shekhar Singal, directeur général d'Eastman Auto & Power Ltd.

La gamme de produits de télécommunications d'Eastman est conçue pour répondre aux exigences critiques des opérateurs du monde entier en matière de temps de fonctionnement, de durabilité et de sécurité. Qu'il s'agisse de sites éloignés en Afrique ou de réseaux denses au Moyen-Orient, les solutions offrent une alimentation électrique fiable et adaptée aux conditions locales.

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site www.eaplworld.com

À propos d'Eastman Auto & Power Ltd : Eastman Auto & Power Limited (EAPL), l'un des fournisseurs de solutions de transition énergétique à la croissance la plus rapide en Inde, propose des solutions innovantes dans les domaines de la production, du stockage et de la transition énergétique. L'entreprise opère dans trois secteurs verticaux clés : la mobilité électrique du dernier kilomètre, les solutions solaires et les solutions énergétiques continues. Eastman propose une large gamme de produits axés sur la technologie, notamment des systèmes de stockage d'énergie et des solutions de conversion d'énergie conçues pour les applications solaires et de secours. Forte d'une solide base de production et d'une empreinte mondiale croissante, l'entreprise s'engage à fournir des solutions énergétiques propres, accessibles et fiables. S'appuyant sur un réseau de distribution et de service solidement établi, Eastman s'associe aux équipementiers et aux utilisateurs finaux pour offrir des produits et des services d'exception. Grâce à une innovation de tous les instants et à une approche centrée sur le client, l'entreprise contribue à accélérer le passage à des écosystèmes énergétiques durables et autonomes, tant en Inde qu'à l'échelle internationale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://eaplworld.com/

Pour les relations avec les médias, veuillez contacter : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2839509/Eastman_Auto_and_Power.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2839508/Eastman_Auto_and_Power_Logo.jpg