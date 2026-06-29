Eastman comemora 60 anos de Cabrellon e mais de uma década de adoção pioneira do Tritan™ em moldes de chocolate

O parceiro mais antigo da Eastman, a Tritan, para moldes de chocolate, expande seu portfólio com a Tritan™ Renew, à medida que o setor enfrenta a proibição do BPA na Europa

KINGSPORT, Tennessee, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cabrellon Srl é o cliente mais antigo da Eastman que usa o copoliéster Eastman Tritan™ em aplicações industriais de moldes de chocolate. O fabricante italiano está comemorando seu 60º aniversário, expandindo seu portfólio com o copoliéster Eastman Tritan™ Renew livre de BPA — adicionando 25% de conteúdo reciclado certificado * aos moldes de chocolate.

A Cabrellon, parceira Tritan de mais longa data da Eastman para moldes de chocolate, expande seu portfólio com o Tritan™ Renew.

"Atingir 60 anos é um marco que pertence a todos os clientes, funcionários e parceiros que confiaram em nós ao longo do caminho", disse Cinzia Cabrellon, CEO e gerente geral da Cabrellon. - Tritan faz parte dessa história há muito tempo. Começamos a acreditar que um copoliéster livre de BPA poderia combinar e, em alguns aspectos, exceder o que o policarbonato oferecia para moldes de chocolate."

A parceria entre a Eastman e a Cabrellon representa algo raro no setor: um movimento deliberado e totalmente voluntário em direção a um material livre de BPA — 10 anos antes da regulamentação torná-lo obrigatório.

Durante décadas, o policarbonato foi o material padrão para moldes de chocolate industriais. Agora, a Comissão Europeia adotou o Regulamento (UE) 2024/3190, que restringe o bisfenol A (BPA) e os bisfenóis relacionados em materiais de contato com alimentos. Os fabricantes de moldes de chocolate e os produtores de chocolate em toda a Europa estão agora buscando ativamente alternativas que preservem a durabilidade e a eficiência operacional.

Oferecendo uma alternativa ao policarbonato, a Tritan e a Tritan Renew são projetadas para oferecer o desempenho que as aplicações exigentes de contato com alimentos exigem. Isso inclui resistência ao impacto e à quebra, estabilidade dimensional sob uso repetido, excelente liberação de molde para designs complexos e durabilidade da máquina de lavar louça.

A Tritan é liberada para contato com alimentos pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA). É produzido e fornecido em escala comercial, dando aos fabricantes de moldes e proprietários de marcas confiança na disponibilidade consistente e confiável.

A Tritan Renew oferece o benefício adicional de conteúdo reciclado certificado produzido através da tecnologia de reciclagem molecular da Eastman. Isso permite que os clientes reduzam a pegada de carbono de seus moldes sem comprometer o desempenho, a clareza ou a conformidade.

Entre os fabricantes de chocolate que reconheceram o valor da Tritan no início está Leone 1857, que adotou os moldes de chocolate Tritan da Cabrellon há mais de dois anos.

"Para a Leone, cada escolha que fazemos na produção é uma escolha sobre a confiança que nossos clientes depositam em nós", disse Fabio Allaix, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Leone 1857. "Quando a Cabrellon nos apresentou os moldes Tritan, vimos imediatamente o seu potencial como o material certo para o nosso chocolate — seguro, preciso, durável e livre de BPA."

Para a Cabrellon, adicionar a Tritan Renew não é uma transição para longe da Tritan — é uma extensão de um compromisso de longa data. Para saber mais sobre essa colaboração de longa data, visite Cabrellon Adota Tritan Renew sem BPA para Moldes de Chocolate em eastman.com.

*Certificado através da alocação de balanço de massa ISCC

Contato com a mídia

Jacob Teetzmann

[email protected]

FONTE Eastman