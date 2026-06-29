Eastman celebra los 60 años de Cabrellon y más de una década de adopción pionera de Tritan™ en moldes de chocolate

Tritan, el socio más antiguo de Eastman para moldes de chocolate, amplía su cartera con Tritan™ Renew a medida que la industria reconoce la prohibición del BPA en Europa

KINGSPORT, Tennessee, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Srl es el cliente más antiguo de Eastman que utiliza el copoliéster Eastman Tritan™ en aplicaciones industriales de moldes de chocolate. El fabricante italiano celebra su 60 aniversario ampliando su cartera con copoliéster Eastman Tritan™ Renew sin BPA, añadiendo un 25 % de contenido reciclado certificado * a los moldes de chocolate.

Cabrellon, el socio de Tritan más antiguo de Eastman para moldes de chocolate, amplía su cartera con Tritan™ Renew.

"Alcanzar los 60 años es un hito que pertenece a cada cliente, cada empleado y cada socio que ha confiado en nosotros en el camino", dijo Cinzia Cabrellon, CEO y gerente general de Cabrellon. "Tritan ha sido parte de esa historia durante mucho tiempo. Llegamos temprano a creer que un copoliéster libre de BPA podría igualar, y en algunos aspectos superar, lo que el policarbonato ofrecía para los moldes de chocolate ".

La asociación entre Eastman y Cabrellon representa algo raro en la industria: un movimiento deliberado y totalmente voluntario hacia un material libre de BPA, tomado 10 años antes de que la regulación lo convirtiera en un requisito.

Durante décadas, el policarbonato fue el material predeterminado para los moldes de chocolate industriales. Ahora la Comisión Europea ha adoptado el Reglamento (UE) 2024/3190, que restringe el bisfenol A (BPA) y los bisfenoles relacionados en los materiales en contacto con alimentos. Los fabricantes de moldes de chocolate y los productores de chocolate de toda Europa están buscando activamente alternativas que preserven la durabilidad y la eficiencia operativa.

Al ofrecer una alternativa al policarbonato, Tritan y Tritan Renew están diseñados para ofrecer el rendimiento que requieren las exigentes aplicaciones en contacto con alimentos. Esto incluye resistencia al impacto y a la rotura, estabilidad dimensional bajo uso repetido, excelente liberación del molde para diseños intrincados y durabilidad en el lavavajillas.

Tritan está autorizado para entrar en contacto con alimentos tanto por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) como por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas Se produce y suministra a escala comercial, lo que brinda a los fabricantes de moldes y propietarios de marcas confianza en una disponibilidad consistente y confiable.

Tritan Renew ofrece el beneficio adicional del contenido reciclado certificado producido a través de la tecnología de reciclaje molecular de Eastman. Esto permite a los clientes reducir la huella de carbono de sus moldes sin comprometer el rendimiento, la claridad o el cumplimiento.

Entre los fabricantes de chocolate que reconocieron el valor de Tritan desde el principio se encuentra Leone 1857, que adoptó los moldes de chocolate Tritan de Cabrellon hace más de dos años.

"Para Leone, cada elección que hacemos en la producción es una elección sobre la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros", dijo Fabio Allaix, gerente de investigación y desarrollo de Leone 1857. "Cuando Cabrellon nos presentó los moldes Tritan, inmediatamente vimos su potencial como el material adecuado para nuestro chocolate: seguro, preciso, duradero y sin BPA".

Para Cabrellon, agregar Tritan Renew no es una transición lejos de Tritan, es una extensión de un compromiso de larga data. Para obtener más información sobre esta colaboración de larga data, visite Cabrellon Adopts Tritan Renew for Chocolate Molds sin BPA en eastman.com.

*Certificado a través de la asignación de balance de masas de ISCC

Contacto de prensa

Jacob Teetzmann

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FUENTE Eastman