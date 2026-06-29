Eastman célèbre les 60 ans de Cabrellon et plus d'une décennie d'utilisation pionnière du Tritan™ dans les moules à chocolat

Le partenaire le plus ancien d'Eastman dans le domaine des moules à chocolat en Tritan élargit sa gamme avec le Tritan™ Renew, alors que le secteur s'adapte à l'interdiction du BPA en Europe

KINGSPORT, Tennessee, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cabrellon Srl est le plus ancien client d'Eastman à utiliser le copolyester Eastman Tritan™ dans des applications industrielles de moules à chocolat. À l'occasion de son 60e anniversaire, le fabricant italien élargit sa gamme avec le copolyester Eastman Tritan™ Renew, exempt de BPA, qui apporte 25 % de matière recyclée certifiée* aux moules à chocolat.

Cabrellon, Eastman's longest-standing Tritan partner for chocolate molds expands its portfolio with Tritan™ Renew.

« Atteindre nos 60 ans est une étape importante pour chacun de nos clients, chacun de nos collaborateurs et chacun de nos partenaires qui nous ont fait confiance tout au long de ce parcours », a déclaré Cinzia Cabrellon, PDG et directrice générale de Cabrellon. « Tritan fait partie de cette histoire depuis très longtemps. » « Nous avons été parmi les premiers à penser qu'un copolyester sans BPA pouvait égaler, voire surpasser à certains égards, les performances du polycarbonate pour les moules à chocolat. »

Le partenariat entre Eastman et Cabrellon constitue un cas rare dans le secteur : une décision délibérée et entièrement volontaire d'adopter un matériau sans BPA — prise dix ans avant que la réglementation ne le rende obligatoire.

Pendant des décennies, le polycarbonate a été le matériau de référence pour les moules à chocolat industriels. La Commission européenne vient d'adopter le règlement (UE) n° 2024/3190, qui impose des restrictions concernant le bisphénol A (BPA) et les bisphénols apparentés dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les fabricants de moules à chocolat et les producteurs de chocolat de toute l'Europe recherchent désormais activement des alternatives permettant de préserver la durabilité et l'efficacité opérationnelle.

Constituant une alternative au polycarbonate, les matériaux Tritan et Tritan Renew sont conçus pour offrir les performances requises par les applications exigeantes en contact avec les aliments. Cela inclut la résistance aux chocs et à la rupture, la stabilité dimensionnelle en cas d'utilisation répétée, un excellent démoulage pour les motifs complexes et la résistance au lave-vaisselle.

Le Tritan est autorisé pour le contact alimentaire tant par la Food and Drug Administration (FDA) américaine que par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Il est produit et fourni à l'échelle commerciale, ce qui garantit aux fabricants de moules et aux marques une disponibilité constante et fiable.

Tritan Renew présente l'avantage supplémentaire d'un contenu recyclé certifié, obtenu grâce à la technologie de recyclage moléculaire d'Eastman. Cela permet aux clients de réduire l'empreinte carbone de leurs moules sans faire de compromis sur les performances, la transparence ou la conformité.

Parmi les chocolatiers qui ont très tôt reconnu l'intérêt du Tritan, on trouve Leone 1857, qui utilise les moules à chocolat en Tritan de Cabrellon depuis plus de deux ans.

« Pour Leone, chaque choix que nous faisons en matière de production est un choix qui concerne la confiance que nos clients nous accordent », a déclaré Fabio Allaix, responsable de la recherche et du développement chez Leone 1857. « Lorsque Cabrellon nous a présenté les moules en Tritan, nous avons tout de suite compris qu'ils constituaient le matériau idéal pour notre chocolat : sûrs, précis, résistants et sans BPA. »

Pour Cabrellon, l'ajout du Tritan Renew ne marque pas un abandon du Tritan, mais s'inscrit dans le prolongement d'un engagement de longue date. Pour en savoir plus sur cette collaboration de longue date, rendez-vous sur . Cabrellon adopte le Tritan Renew sans BPA pour ses moules à chocolat sur eastman.com.

*Certifié selon le système d'allocation du bilan massique de l'ISCC

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Jacob Teetzmann

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