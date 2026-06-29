Eastman, Cabrellon'un 60. yılını ve çikolata kalıplarında öncü Tritan™ kullanımının 10 yılı aşkın geçmişini kutluyor

Eastman'ın çikolata kalıpları alanında en uzun süredir iş birliği yaptığı Tritan ortağı, sektörün Avrupa'daki BPA yasağıyla başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde, ürün yelpazesini Tritan™ Renew ile genişletiyor

KINGSPORT, Tenn., 29 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Cabrellon Srl, endüstriyel çikolata kalıbı uygulamalarında Eastman Tritan™ kopolesterini kullanan Eastman'ın en uzun süredir iş birliği yaptığı müşterisidir. İtalyan üretici, 60. yıl dönümünü kutlamak amacıyla ürün yelpazesini BPA içermeyen Eastman Tritan™ Renew kopolester ile genişletiyor ve çikolata kalıplarına %25 oranında sertifikalı geri dönüştürülmüş malzeme* ekliyor.

Cabrellon, Eastman's longest-standing Tritan partner for chocolate molds expands its portfolio with Tritan™ Renew.

"60. yıla ulaşmak, bu yolculuk boyunca bize güvenen her müşteriye, her çalışana ve her iş ortağına ait bir dönüm noktasıdır," dedi, Cabrellon'un CEO'su ve genel müdürü, Cinzia Cabrellon. "Tritan, çok uzun zamandır bu hikayenin bir parçasıdır. BPA içermeyen bir kopolieterin, çikolata kalıpları için polikarbonatın sunduğu özelliklere denk gelebileceğine, hatta bazı açılardan bunları aşabileceğine çok erken bir aşamada inanmıştık."

Eastman ile Cabrellon arasındaki ortaklık, sektörde nadir görülen bir durumı temsil etmektedir: BPA içermeyen bir malzemeye doğru atılmış, bilinçli ve tamamen gönüllü bir adım — bu adım, ilgili düzenlemeyle zorunlu hale gelmesinden 10 yıl önce atılmıştı.

On yıllardır polikarbonat, endüstriyel çikolata kalıpları için en yaygın kullanılan malzeme olmuştur. Avrupa Komisyonu, gıda ile temas eden malzemelerde bisfenol A (BPA) ve ilgili bisfenollerin kullanımını kısıtlayan (AB) 2024/3190 sayılı Tüzüğü kabul etti. Avrupa genelindeki çikolata kalıbı üreticileri ve çikolata üreticileri, artık dayanıklılığı ve operasyonel verimliliği koruyacak alternatifleri aktif olarak araştırmaktadır.

Polikarbonata alternatif sunan Tritan ve Tritan Renew, gıda ile temas eden zorlu uygulamaların gerektirdiği performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bunlar arasında darbe ve kırılma direnci, tekrarlı kullanımda boyutsal kararlılık, karmaşık tasarımlar için mükemmel kalıp ayrılma özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklılık yer almaktadır.

Tritan, hem ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hem de Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından gıda ile temasa uygun olarak onaylanmıştır. Ticari ölçekte üretilip tedarik edildiği için, kalıp üreticileri ve marka sahiplerine tutarlı ve güvenilir tedarik konusunda güven vermektedir.

Tritan Renew, Eastman'ın moleküler geri dönüşüm teknolojisiyle üretilen sertifikalı geri dönüştürülmüş malzeme içeriği sayesinde ek bir avantaj sunar. Bu sayede müşteriler, performans, şeffaflık veya mevzuata uygunluktan ödün vermeden kalıplarının karbon ayak izini azaltabilirler.

Tritan'ın değerini erkenden fark eden çikolata üreticileri arasında, iki yıldan fazla bir süre önce Cabrellon'un Tritan çikolata kalıplarını kullanmaya başlayan Leone 1857'de yer almaktadır.

"Leone için, üretim sürecinde yaptığımız her seçim, müşterilerimizin bize duyduğu güvene ilişkin bir seçimdir" dedi, Fabio Allaix, Leone 1857 Araştırma ve Geliştirme Müdürü. "Cabrellon bize Tritan kalıplarını tanıttığında, bunların çikolatamız için en uygun malzeme olarak sahip olduğu potansiyeli hemen fark ettik — güvenli, hassas, dayanıklı ve BPA içermez."

Cabrellon için Tritan Renew'u ürün yelpazesine eklemek, Tritan'dan uzaklaşma anlamına gelmez; bu, uzun süredir devam eden taahhüdün bir uzantısıdır. Bu uzun soluklu işbirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için eastman.com adresindeki Cabrellon, Çikolata Kalıplarında BPA İçermeyen Tritan Renew'u Tercih Ediyor başlıklı makaleyi ziyaret edin.

*ISCC kütle dengesi tahsisi yoluyla sertifikalandırılmıştır

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Jacob Teetzmann

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