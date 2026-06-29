Eastman celebra 60 años de Cabrellon y más de una década en la adopción de Tritan™ en moldes para chocolate

- Eastman celebra 60 años de Cabrellon y más de una década de liderazgo en la adopción de Tritan™ en moldes para chocolate

El socio de Eastman con mayor trayectoria en Tritan para moldes de chocolate amplía su catálogo con Tritan™ Renew, en un contexto en el que la industria se enfrenta a la prohibición de BPA en Europa.

KINGSPORT, Tenn., 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cabrellon Srl es el cliente más antiguo de Eastman que utiliza el copoliéster Eastman Tritan™ en aplicaciones industriales de moldes para chocolate. El fabricante italiano celebra su 60º aniversario ampliando su catálogo con el copoliéster Eastman Tritan™ Renew, libre de BPA, que incorpora un 25 % de contenido reciclado certificado* a los moldes para chocolate.

Cabrellon, Eastman's longest-standing Tritan partner for chocolate molds expands its portfolio with Tritan™ Renew.

"Cumplir 60 años es un hito que pertenece a cada cliente, cada empleado y cada socio que ha confiado en nosotros a lo largo de este tiempo", declaró Cinzia Cabrellon, consejera delegada y directora general de Cabrellon. "Tritan ha formado parte de esta historia durante mucho tiempo. Desde el principio creímos que un copolímero de poliéster sin BPA podía igualar, e incluso superar en algunos aspectos, las prestaciones del policarbonato para moldes de chocolate".

La alianza entre Eastman y Cabrellon representa algo excepcional en el sector: una decisión deliberada y totalmente voluntaria de adoptar un material sin BPA, tomada 10 años antes de que la normativa lo convirtiera en un requisito.

Durante décadas, el policarbonato fue el material por defecto para los moldes industriales de chocolate. Ahora, la Comisión Europea ha adoptado el Reglamento (UE) 2024/3190, que restringe el bisfenol A (BPA) y bisfenoles relacionados en los materiales en contacto con alimentos. Los fabricantes de moldes de chocolate y los productores de chocolate de toda Europa buscan activamente alternativas que preserven la durabilidad y la eficiencia operativa.

Como alternativa al policarbonato, Tritan y Tritan Renew están diseñados para ofrecer el rendimiento que requieren las aplicaciones más exigentes en contacto con alimentos. Esto incluye resistencia a impactos y roturas, estabilidad dimensional tras un uso repetido, excelente desmoldeo para diseños complejos y durabilidad en lavavajillas.

Tritan cuenta con la aprobación para el contacto con alimentos tanto de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) como de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Se produce y suministra a escala comercial, lo que garantiza a los fabricantes de moldes y a los propietarios de marcas una disponibilidad constante y fiable.

Tritan Renew ofrece la ventaja adicional de un contenido reciclado certificado, producido mediante la tecnología de reciclaje molecular de Eastman. Esto permite a los clientes reducir la huella de carbono de sus moldes sin comprometer el rendimiento, la transparencia ni el cumplimiento de las normativas.

Entre los fabricantes de chocolate que reconocieron el valor de Tritan desde el principio se encuentra Leone 1857, que adoptó los moldes de chocolate Tritan de Cabrellon hace más de dos años.

"Para Leone, cada decisión que tomamos en la producción es una decisión sobre la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros", afirmó Fabio Allaix, gerente de investigación y desarrollo de Leone 1857. "Cuando Cabrellon nos presentó los moldes de Tritan, vimos de inmediato su potencial como el material ideal para nuestro chocolate: seguro, preciso, duradero y libre de BPA".

Para Cabrellon, la incorporación de Tritan Renew no representa abandonar el uso de Tritan, sino la extensión de un compromiso de larga trayectoria. Para obtener más información sobre esta colaboración, visite Cabrellon adopta Tritan Renew sin BPA para moldes de chocolate en eastman.com.

*Certificado mediante la asignación del balance de masa de ISCC

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Jacob Teetzmann

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