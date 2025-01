Educação pioneira em IA: UBTECH apresenta soluções integradas na BETT 2025

LONDRES, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A UBTECH (HK 9880), líder global de educação em IA, apresentou um conjunto completo de soluções integradas para o ensino fundamental e médio, educação profissionalizante e ensino superior na BETT 2025.

O robô humanoide Tien Kung lidera os programas de pesquisa para o ensino superior

robô humanoide Tien Kung UBTECH apresenta soluções integradas na BETT 2025 (PRNewsfoto/UBTECH) Robôs da UBTECH (PRNewsfoto/UBTECH)

A UBTECH exibiu seus robôs humanoides mais avançados, o Tien Kung, e agitou a BETT com sua estreia internacional. O Tien Kung é o primeiro robô do mundo com acionamento totalmente elétrico em tamanho real, com capacidade de andar e correr como um ser humano, com seu controle cooperativo de corpo inteiro e mobilidade generalizada liderando o mundo.

Atualmente, o Tien Kung tem um código-fonte aberto e pode ser aprimorado e desenvolvido de acordo com a demanda. Ele tem sido amplamente utilizado em universidades e institutos de pesquisa nos experimentos de inovação em IA e robótica, projetos de pesquisa e realizações acadêmicas.

A UBTECH, junto com o Tien Kung, anunciou novos programas de pesquisa para o ensino superior, integrando robôs como Tien Kung, Yanshee, UGOT, CreaBot e Cruzr para aperfeiçoar a pesquisa em IA e robótica, o desenvolvimento de aplicativos e o cultivo de talentos.

Soluções completas de educação em IA para o ensino fundamental e médio

Para o ensino fundamental e médio, a UBTECH oferece uma solução completa que inclui currículo, hardware, software, treinamento, competições, avaliações e uma plataforma de gestão de ensino, criando assim um ecossistema educacional de IA de ponta a ponta.

O UGOT, um robô educacional multimimético com IA, despertou interesse global por sua abordagem inovadora no ensino de robótica e codificação. Em 2024, o UGOT recebeu os prêmios IF Gold e Red Dot Best of the Best.

Este ano, o aplicativo UGOT foi atualizado com novos recursos, oferecendo uma experiência fácil de usar e envolvente com aprendizado e entretenimento, incluindo os modos FPV e PVP que permitem interações e desafios em tempo real.

Na BETT, a UBTECH também apresentou seu completo sistema de hardware de aprendizado de IA e sua plataforma de aprendizado eletrônico para alunos do ensino fundamental e médio, incluindo as plataformas uKit, Yanshee e CreaLand:

uKit:

Um robô de programação que pode ser construído e que apresenta uma grande variedade de peças, incluindo sensores, um poderoso controlador principal e uma câmera com processamento integrado. Ele oferece suporte à tecnologia visual computadorizada e à tecnologia de fala inteligente, permitindo que os alunos soltem sua criatividade por meio da PBL.

Yanshee:

Um robô de código aberto baseado no Raspberry Pi 32 que aceita programação gráfica e Python. Com um site dedicado para desenvolvedores, ele permite que os alunos explorem a IA e aprofundem seu aprendizado.

Plataforma de E-learning de IA:CreaLand

Oferece um ambiente de aprendizado digital integrado com simulações virtuais em 3D, programação e competições on-line, e aprendizado sobre diversos temas, como fábricas e cidades inteligentes e exploração espacial, ao mesmo tempo em que elimina as limitações do ensino de IA em termos de tempo, espaço e desigualdade de recursos.

A UBTECH também fornece a solução de competição em robótica - ROBOG. Desenvolvida ao longo dos anos, a competição ROBOG se consolidou como uma plataforma internacional bem recebida por jovens de todo o mundo, com a participação de mais de 20 países e cerca de 170 eventos anuais.

Sobre a UBTECH

Os robôs educacionais da UBTECH estão disponíveis no mundo inteiro. Graças às milhares de escolas que implementam nossos programas educacionais, a UBTECH permanece na vanguarda da formação do futuro da IA, da robótica e da educação STEAM.

