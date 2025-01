Przecierając szlaki dla sztucznej inteligencji w edukacji: UBTECH prezentuje kompleksowe rozwiązania podczas targów BETT 2025

LONDYN, 23 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- UBTECH (HK 9880), lider międzynarodowego rynku rozwiązań AI dla edukacji, zaprezentował na targach BETT 2025 szeroką ofertę kompleksowych rozwiązań dla szkolnictwa podstawowego, średniego, zawodowego i wyższego.

Humanoidalny robot Tien Kung kluczowym elementem programów badawczych uczelni wyższych

humanoid robot Tien Kung UBTECH Unveils Integrated Solutions at BETT 2025 UBTECH's robots

Stworzone przez UBTECH zaawansowane roboty Tien Kung okazały się rewelacją targów BETT, będących dla producenta debiutem na międzynarodowej arenie. Tien Kung to pierwszy na świecie pełnowymiarowy robot z całkowicie elektrycznym napędem. Potrafi chodzić i biegać jak człowiek, a zastosowany w nim układ sterowania współpracującego całego ciała oraz uogólniona zdolność poruszania się wyznaczają światowy trend w dziedzinie robotyki.

Aktualnie Tien Kung jest rozwiązaniem open-source, które można udoskonalać i rozwijać w zależności od potrzeb. Robot jest powszechnie stosowany przez uczelnie i jednostki badawcze w pracach nad innowacjami i projektach naukowych w obszarze sztucznej inteligencji i robotyki.

Poza zaprezentowaniem Tien Kung firma UBTECH ogłosiła rozpoczęcie programów badawczych na potrzeby szkolnictwa wyższego, w ramach których wspierane będą badania w obszarze AI i robotyki, prace aplikacyjne oraz działania nakierowane na rozwój utalentowanych naukowców przy wykorzystaniu robotów takich jak Tien Kung, Yanshee, UGOT, CreaBot czy Cruzr.

Kompleksowe rozwiązania AI dla szkolnictwa podstawowego i średniego

UBTECH oferuje kompleksowe rozwiązanie na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego, które obejmuje program nauczania, osprzęt, oprogramowanie, przeszkolenie, konkursy, systemy oceniania oraz platformę zarządzania nauczaniem, tworząc kompletny ekosystem edukacyjny bazujący na sztucznej inteligencji.

UGOT - multimimetyczny robot edukacyjny AI - spotkał się z zainteresowaniem na całym świecie, wzbudzając je innowacyjnym podejściem do nauczania robotyki i kodowania. W 2024 r. UBTECH otrzymała za niego dwie nagrody - IF Gold Award i Red Dot Best of the Best Award.

W tym roku zaktualizowano powiązaną z nim aplikację UGOT APP, dodając szereg nowych funkcji, które tworzą przystępne i angażujące środowisko do nauki i rozrywki. Wprowadzono m.in. tryby pierwszoosobowy i PVP na potrzeby interakcji i zadań w czasie rzeczywistym.

Podczas targów BETT firma UBTECH pochwaliła się również rozbudowanym system sprzętowym wspierającym naukę ze sztuczną inteligencją oraz platformą e-learningową dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wśród nich można wymienić platformy takie jak: uKit, Yanshee czy CreaLand:

uKit:

Składany robot do programowania z szerokim katalogiem części, w tym czujnikami, wysokowydajnym sterownikiem głównym oraz kamerą z wbudowaną funkcją przetwarzania. Obsługuje komputerową technologie wizualną oraz inteligentną technologię mowy, pozwalając uczniom rozwijać swoją kreatywność metodą projektową PBL.

Yanshee:

Robot w systemie open-source bazujący na 32-bitowej wersji platformy Raspberry Pi. Obsługuje programowanie graficzne i Pythona. W połączeniu z przygotowaną specjalnie stroną programistyczną stanowi dla uczniów narzędzie do poznawania sztucznej inteligencji i pogłębiania procesu nauki.

Platforma e-learningowa AI: CreaLand

To zintegrowane cyfrowe środowisko nauki, w którym można przeprowadzać wirtualne symulacje w 3D, programować online, organizować konkursy online czy zdobywać wiedzę na różne tematy, takie jak inteligentne fabryki i miasta czy eksploracja kosmosu. Jednocześnie wyeliminowano w nim ograniczenia edukacji opartej na sztucznej inteligencji, które wiążą się z aspektami czasowo-przestrzennymi oraz nierównym dostępem do zasobów.

UBTECH stworzyła również rozwiązanie do prowadzenia konkursów robotycznych - ROBOG. Rozwijana od lat platforma obecnie cieszy się popularnością młodzieży na całym świecie, każdego roku będąc przestrzenią dla 170 wydarzeń z uczestnikami reprezentującymi ponad 20 państw.

UBTECH

Roboty edukacyjne firmy UBTECH są dostępne w sprzedaży na całym świecie. Tworzone przez nią programy edukacyjne wprowadzają tysiące szkół, co stawia ją w forpoczcie zmian w obszarze sztucznej inteligencji, robotyki oraz nauczania STEAM (przedmiotów w zakresie nauk ścisłych, technologii i sztuki).

