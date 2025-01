Pionierarbeit in der KI-Bildung: UBTECH stellt integrierte Lösungen auf der BETT 2025 vor

LONDON, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- UBTECH (HK 9880), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-Bildung, präsentierte auf der BETT 2025 ein umfassendes Angebot an integrierten Lösungen für Primar- und Sekundarschulen, Berufs- und Hochschulbildung.

Humanoider Roboter Tien Kung führendes Modell für Forschungsprogramme in der Hochschulbildung

UBTECH stellte seinen fortschrittlichsten humanoiden Roboter, Tien Kung, aus und sorgte mit seinem internationalen Debüt auf der BETT für Aufsehen. Tien Kung ist der weltweit erste rein elektrisch angetriebene Roboter in voller Größe, der wie ein Mensch gehen und laufen kann und mit seiner kooperativen Ganzkörpersteuerung und allgemeinen Mobilität der weltweit führende Roboter seiner Art ist.

Derzeit ist Tien Kung als Open Source verfügbar und kann je nach Bedarf verbessert und weiterentwickelt werden. Er wird von Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Experimente, Forschungsprojekte und akademische Bildung im Bereich KI und Robotik eingesetzt.

UBTECH kündigte zusammen mit Tien Kung neue Forschungsprogramme für die Hochschulbildung an, in die Roboter wie Tien Kung, Yanshee, UGOT, CreaBot und Cruzr integriert werden, um die KI- und Robotikforschung, die Anwendungsentwicklung und die Talentförderung zu verbessern.

Umfassende KI-Bildungslösungen für die Primar- und Sekundarschulen

Für den primären und sekundären Bildungsbereich bietet UBTECH eine Komplettlösung an, die Lehrpläne, Hardware, Software, Schulungen, Wettbewerbe, Beurteilungen und eine Plattform für das Unterrichtsmanagement umfasst und damit ein End-to-End-KI-Bildungsökosystem schafft.

UGOT ist ein multimimetischer KI-Lehrroboter, der aufgrund seines innovativen Ansatzes für den Robotik- und Codierungsunterricht weltweit auf großes Interesse stößt. 2024 gewann UGOT den IF Gold Award und den Red Dot Best of the Best Award.

Dieses Jahr wurde die UGOT APP mit neuen Funktionen aktualisiert und bietet ein benutzerfreundliches, fesselndes Erlebnis mit Lernen und Unterhaltung, einschließlich FPV- und PVP-Modi für Echtzeit-Interaktionen und Herausforderungen.

Auf der BETT präsentierte UBTECH auch sein umfassendes KI-Lernhardware-System und seine E-Learning-Plattform für Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur Sekundarschule, darunter uKit, Yanshee und die CreaLand-Plattform:

uKit:

Ein baubarer Programmierroboter mit einer Vielzahl von Teilen, darunter Sensoren, eine leistungsstarke Hauptsteuerung und eine Kamera mit integrierter Verarbeitung. Er unterstützt computergestützte visuelle Technologie und intelligente Sprachtechnologie, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihre Kreativität durch problembasiertes Lernen (PBL) zu entfalten.

Yanshee:

Ein Open-Source-Roboter auf Basis des Raspberry Pi 32, der sowohl grafische als auch Python-Programmierung unterstützt. Auf einer speziellen Entwickler-Website können Schülerinnen und Schüler KI kennenlernen und ihre Kenntnisse vertiefen.

KI-E-Learning-Plattform: CreaLand

Bereitstellung einer integrierten digitalen Lernumgebung mit virtuellen 3D-Simulationen, Online-Programmierung, Online-Wettbewerben und Lernen zu verschiedenen Themen wie intelligente Fabriken, intelligente Städte und Weltraumforschung, wobei die zeitlichen, räumlichen und ressourcenbedingten Einschränkungen der KI-Ausbildung aufgehoben werden.

UBTECH bietet auch die Robotik-Wettbewerbslösung ROBOG an. Im Laufe der Jahre hat sich der ROBOG-Wettbewerb zu einer internationalen Plattform entwickelt, die von Jugendlichen aus der ganzen Welt angenommen wird und an der jährlich über 20 Länder mit rund 170 Veranstaltungen teilnehmen.

Die Lernroboter von UBTECH sind weltweit erhältlich. Mit Tausenden von Schulen, die unsere Bildungsprogramme einsetzen, bleibt UBTECH führend bei der Gestaltung der Zukunft von KI, Robotik und MINT-Bildung.

