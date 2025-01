Pionnier de l'enseignement assisté par l'IA : UBTECH dévoile des solutions intégrées au BETT 2025

LONDRES, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- UBTECH (HK 9880), un leader mondial de l'enseignement assisté par l'IA, a présenté une gamme complète de solutions intégrées pour la maternelle à la 12ᵉ année, l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur au BETT 2025.

Le robot humanoïde Tien Kung dirige les programmes de recherche pour l'enseignement supérieur

UBTECH a présenté son robot humanoïde le plus avancé, Tien Kung, et a fait forte impression au BETT avec son lancement international. Tien Kung est le premier robot purement électrique de taille humaine au monde, capable de marcher et de courir comme un humain, avec un contrôle coopératif de l'ensemble du corps et une mobilité généralisée à la pointe de la technologie.

Actuellement, Tien Kung est open-source et peut être amélioré et développé en fonction de la demande. Il a été largement utilisé dans les universités et les instituts de recherche pour les expériences d'innovation en IA et en robotique, les projets de recherche et les performances scolaires.

Outre Tien Kung, UBTECH a annoncé de nouveaux programmes de recherche pour l'enseignement supérieur, intégrant des robots tels que Tien Kung, Yanshee, UGOT, CreaBot et Cruzr afin d'améliorer la recherche sur l'IA et la robotique, le développement d'applications et la formation de talents.

Solutions complètes d'enseignement assisté par l'IA pour l'enseignement de la maternelle à la 12ᵉ année

Pour l'enseignement K-12, UBTECH offre une solution complète englobant le curriculum, le matériel, les logiciels, la formation, les concours, les évaluations et une plateforme de gestion de l'enseignement, créant ainsi un écosystème d'enseignement assisté par l'IA de bout en bout.

UGOT, un robot éducatif à IA multi-mimétique qui a suscité un intérêt mondial pour son approche innovante de l'enseignement de la robotique et de la programmation. En 2024, UGOT a remporté l'IF Gold Award et le Red Dot Best of the Best Award.

Cette année, l'application UGOT a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, offrant une expérience conviviale et attrayante en matière d'apprentissage et de divertissement, y compris les modes FPV et PVP pour des interactions et des défis en temps réel.

Au BETT, UBTECH a également présenté son système complet de matériel d'apprentissage assisté par l'IA et sa plateforme d'apprentissage en ligne pour les élèves de la maternelle à la 12ᵉ année, y compris uKit, Yanshee et la plateforme CreaLand :

uKit :

Un robot de programmation à construire, doté d'un large éventail de pièces, y compris des capteurs, un contrôleur principal puissant et une caméra avec traitement intégré. Il prend en charge les technologies visuelles informatiques et la technologie vocale intelligente, ce qui permet aux étudiants de libérer leur créativité grâce à l'apprentissage par la pratique.

Yanshee :

Un robot open-source basé sur le Raspberry Pi 32 et prenant en charge la programmation graphique et Python. Avec un site web dédié aux développeurs, il permet aux étudiants d'explorer l'IA et d'approfondir leur apprentissage.

Plateforme d'apprentissage en ligne : CreaLand

Fournir un environnement d'apprentissage numérique intégré comprenant des simulations virtuelles en 3D, de la programmation en ligne, des concours en ligne et un apprentissage sur différents thèmes tels que les usines intelligentes, les villes intelligentes et l'exploration spatiale, tout en éliminant les limites de l'enseignement assisté par l'IA en matière de temps, d'espace et d'inégalité des ressources.

UBTECH fournit également la solution de concours de robotique - ROBOG. Développé au fil des ans, le concours ROBOG est devenu une plateforme internationale accueillie par les jeunes du monde entier, avec la participation de plus de 20 pays et environ 170 événements par an.

À propos d'UBTECH

Les robots éducatifs d'UBTECH sont disponibles dans le monde entier. Avec des milliers d'écoles déployant nos programmes éducatifs, UBTECH reste au premier plan pour façonner l'avenir de l'IA, de la robotique et de l'enseignement STEAM.

Pour plus d'informations sur UBTECH, rendez-vous sur https://www.ubtrobot.com/

