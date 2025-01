Pioneros en educación con IA: UBTECH presenta soluciones integradas en BETT 2025

LONDRES, 23 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- UBTECH (HK 9880), líder mundial en educación con IA, presentó una amplia gama de soluciones integradas para la enseñanza primaria y secundaria (K-12), la formación profesional y la educación superior en BETT 2025.

El robot humanoide Tien Kung lidera los programas de investigación para la educación superior

robot humanoide Tien Kung UBTECH presenta soluciones integradas en BETT 2025 (PRNewsfoto/UBTECH) Los robots de UBTECH (PRNewsfoto/UBTECH)

UBTECH exhibió su robot humanoide más avanzado, Tien Kung, y causó sensación en BETT con su debut internacional. Tien Kung es el primer robot tamaño natural con accionamiento eléctrico puro del mundo, capaz de caminar y correr como un ser humano, con un control cooperativo de cuerpo completo y una movilidad generalizada líderes en el mundo.

En la actualidad, Tien Kung es de código abierto y puede mejorarse y desarrollarse en función de la demanda. Se ha utilizado ampliamente en universidades e instituciones de investigación para experimentos de innovación en IA y robótica, proyectos de investigación y avances académicos.

UBTECH, junto con Tien Kung, anunció nuevos programas de investigación de educación superior, integrando robots como Tien Kung, Yanshee, UGOT, CreaBot y Cruzr, para potenciar la investigación sobre IA y robótica, el desarrollo de aplicaciones y el cultivo de talentos.

Soluciones educativas integrales de IA para la enseñanza primaria y secundaria (K-12)

Para la educación primaria y secundaria (K-12), UBTECH ofrece una solución completa que abarca planes de estudio, hardware, software, formación, competiciones, evaluaciones y una plataforma de gestión educativa, creando así un ecosistema educativo de IA integral.

UGOT, un robot educativo de IA multimimético que ha despertado el interés mundial por su enfoque innovador de la enseñanza de la robótica y la codificación. En 2024, UGOT obtuvo el IF Gold Award y el Red Dot Best of the Best Award.

Este año, la aplicación de UGOT se actualizó con nuevas funciones que ofrecen una experiencia práctica y atractiva con aprendizaje y entretenimiento, incluidos los modos FPV y PVP para interacciones y desafíos en tiempo real.

UBTECH también presentó en BETT su sistema integral de hardware de IA para el aprendizaje y su plataforma de E-learning para alumnos de primaria y secundaria (K-12), que incluye uKit, Yanshee y la plataforma CreaLand:

uKit:

Un robot programable construible con una amplia gama de componentes, entre ellos sensores, un potente controlador principal y una cámara con procesamiento integrado. Es compatible con tecnología visual por computadora y tecnología de voz inteligente, lo que permite a los alumnos dar rienda suelta a su creatividad a través de PBL.

Yanshee:

Robot de código abierto basado en Raspberry Pi 32 que admite programación gráfica y en Python. Con un sitio web específico para desarrolladores, permite a los alumnos explorar la IA y profundizar en su aprendizaje.

Plataforma AI E-leaning:CreaLand

Ofrece un entorno de aprendizaje digital integrado de simulaciones virtuales en 3D, programación y competiciones en línea, y aprendizaje sobre diferentes temas como fábricas inteligentes, ciudades inteligentes y exploración espacial. Elimina también las limitaciones temporales y espaciales de la IA en la educación, así como la disparidad de recursos.

Asimismo, UBTECH ofrece la solución de competición robótica ROBOG. Desarrollada durante varios años, la competición ROBOG se ha convertido en una plataforma internacional que ha tenido una buena acogida entre jóvenes de todo el mundo, con la participación de más de 20 países y unos 170 eventos anuales.

Acerca de UBTECH

Los robots educativos de UBTECH están disponibles en todo el mundo. Con miles de escuelas que utilizan nuestros programas educativos, UBTECH sigue a la vanguardia forjando el futuro de la IA, la robótica y la educación STEAM.

Para más información sobre UBTECH, visite https://www.ubtrobot.com/

Para consultas, comuníquese con [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2603764/humanoid_robot_Tien_Kung.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2603765/UBTECH_Unveils_Integrated_Solutions_at_BETT_2025.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2603766/UBTECH_s_robots.jpg

FUENTE UBTECH