Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) divulga participações totais de aproximadamente US$ 386 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens Worldcoin (WLD)

Em 1º de julho de 2026, às 16h ET, as participações da ORBS incluem um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento de US$ 18 milhões financiado na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,36 por WLD (por Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 149 milhões em dinheiro total e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 386 milhões.

Principais manchetes em destaque:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro sistema financeiro digital e IA. Principais notícias desta semana:

Em 30 de junho, foi anunciado que os EUA suspenderam a proibição do poderoso modelo de IA Fable 5, da Anthropic. A proibição temporária dos modelos mais avançados da Anthropic sinaliza uma mudança na abordagem regulatória de não intervenção, à medida que os sistemas de IA se tornam poderosos o suficiente para justificar uma maior supervisão governamental (CNBC).

Em 1º de julho, foi anunciado que a Meta planeja desenvolver um negócio de nuvem para vender capacidade computacional de IA, com um plano potencial de vender acesso a vários modelos de IA hospedados na infraestrutura de IA já existente da Meta (Bloomberg).

De acordo com uma pesquisa realizada com adultos norte-americanos, estima-se que 15 milhões de pessoas nos EUA tenham sido vítimas de golpes financeiros, sendo que 12% dos golpes bem-sucedidos envolveram IA ou deepfakes (NBC).

"A revolução da IA está indo além dos modelos inovadores, rumo a um ecossistema global mais amplo que abrange infraestrutura, capacidade computacional, aplicativos e formação de capital", afirmou Thomas "Tom" Lee, membro do conselho da Eightco. "Com o setor da IA aumentando cada vez mais sua capacidade e atraindo mais capital, decisões cruciais estão sendo tomadas por líderes humanos, como a equipe da OpenAI. Isso reflete o papel central que as decisões humanas desempenham em nosso futuro e a importância da "Verificação de Identidade Humana" para distinguir entre o sinal e o ruído provenientes de máquinas e aqueles provenientes de seres humanos."

Eightco: Exposição às principais megatendências

A Eightco foi construída em torno de três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia criativa, com posições em cada tendência por meio de investimento indireto na OpenAI (23% das reservas da tesouraria da ORBS), Worldcoin (27%) e Beast Industries (5%).

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito especial com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, representando aproximadamente 23% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas de qualquer veículo listado.

O ChatGPT, o aplicativo para consumidores da OpenAI, é o número 1 do mundo nessa categoria (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, se tornando a tecnologia de consumo que mais rapidamente cresceu na história (UBS via Reuters).

Identidade Digital — Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,1% da oferta circulante, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo e cerca de 27% dos ativos de tesouraria da Eightco.

Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Verificação de Identidade Humana construída pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 5% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Verificação de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para obter mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,1% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é a Verificação de Identidade Humana?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Verificação de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto aquelas que se referem a fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações relativas a: as expectativas da Empresa de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a convicção da Empresa de que sua carteira de tesouraria contém alguns dos componentes mais essenciais para o futuro da IA e do sistema financeiro digital; a convicção de que a liquidez ampliada do WLD aumenta a utilidade do token WLD; declarações relativas ao potencial de uma oferta pública inicial (IPO) da OpenAI após a apresentação de um formulário S-1 confidencial; declarações de que a verificação "Proof-of-Human" fornece infraestrutura fundamental para redes sociais, bancos, comércio agênico e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agênica; declarações de que a World oferece uma solução para o problema do "duplo humano" em um mundo em que proliferam os deepfakes; declarações relativas à oportunidade de receita potencial da World de US$ 6,35 trilhões em setores que abrangem bancos, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA agênica; declarações relativas à posição da Empresa como a maior detentora institucional de WLD divulgada publicamente em nível global; declarações de que a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos à medida que a IA comoditiza a produção de conteúdo; e declarações relativas à construção, pela Empresa, da camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agênica. Palavras como "planeja", "espera", "vai", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientar", "alvo", "pode", "permanecer", "projetar", "perspectiva", "pretende", "estimar", "poderia", "deveria" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. Declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e pressupostos atuais da administração, sujeitos a riscos e incertezas e não garantem desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de vários fatores, incluindo, entre outros: a incapacidade da Empresa de orientar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não é acionista controladora, incluindo a OpenAI e a Beast Industries; o risco de perda ou redução do valor contábil dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua participação indireta no capital social da OpenAI (detida por meio de entidades de propósito específico), sua participação na WLD e sua participação no capital social da Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de manutenção de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou, de outra forma, atrasem a alocação de capital; a incapacidade de levantar capital adequado para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços dos ativos digitais, incluindo WLD e ETH, o que poderia afetar significativamente o valor das participações em tesouraria da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentações que impactem negativamente os ativos digitais, a adoção da inteligência artificial ou a coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, à adoção e à aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA agêntica em aplicações empresariais e de consumo; incerteza quanto ao roteiro de produtos da OpenAI e ao momento ou sucesso de qualquer oferta pública inicial (IPO) ou listagem direta; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de atingir suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de certos investimentos; incerteza quanto ao sucesso contínuo de MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios da Beast Industries, impulsionado por criadores; riscos relacionados às posições concentradas da Empresa em certos ativos digitais e investimentos em empresas privadas; e mudanças nas posições do público e do governo em relação aos ativos digitais ou aos setores relacionados à inteligência artificial. Diante desses riscos e incertezas, é aconselhado a não depositar confiança excessiva em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission, a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são datadas da data do comunicado, e a Eightco não assume o dever de atualizar essas informações ou de anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões em tais declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)