Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale activa van ongeveer 386 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens

Per 1 juli 2026 om 16:00 uur ET omvatten de bezittingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) gewaardeerd op 0,36 dollar per WLD (via Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 149 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, goed voor een totale waarde van ongeveer 386 miljoen dollar.

Belangrijkste koppen die de markt bewegen:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. De belangrijkste koppen van deze week zijn:

Op 30 juni werd aangekondigd dat de VS het verbod op het krachtige Fable 5 AI-model van Anthropic hadden opgeheven. Het tijdelijke verbod op Anthropics meest geavanceerde modellen duidt op een verschuiving van een passieve regelgevende benadering, aangezien AI-systemen krachtig genoeg worden om een groter toezicht van de overheid (CNBC) te rechtvaardigen.

Op 1 juli werd aangekondigd dat Meta van plan is een cloudbedrijf te bouwen om AI-computingkracht te verkopen, met een potentieel plan om toegang te verkopen tot verschillende AI-modellen die worden gehost Meta's bestaande AI-infrastructuur (Bloomberg).

Volgens een onderzoek onder Amerikaanse volwassenen verloren naar schatting vijftien miljoen mensen in de VS geld ten gevolge van oplichting, waarbij twaalf percent van de succesvolle oplichtingspraktijken gebruikmaakte van AI of deepfakes (NBC).

"De AI-revolutie gaat verder dan baanbrekende modellen en gaat naar een groter mondiaal ecosysteem van infrastructuur, rekenkracht, applicaties en kapitaalvorming", zegt Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco. "Naarmate AI-mogelijkheden uitbreiden en de AI-sector meer kapitaal aantrekt, worden kritische beslissingen genomen door menselijke leiders, zoals het team van OpenAI. Dit weerspiegelt de centrale rol die menselijke beslissingen spelen in onze toekomst en het belang van 'proof of human' om onderscheid te maken tussen signaal en ruis van machines en die van mensen."

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan de onderneming verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy. Het heeft posities in elke trend via een indirecte investering in OpenAI (23% van de treasurybezittingen van ORBS), Worldcoin (27%) en Beast Industries (5%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer negentig miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles (SPV's) met blootstelling aan aandelenbelangen in de moederonderneming van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 23% van de treasury-activa, een van de hoogste openbaar gemaakte concentraties onder beursgenoteerde ondernemingen.

ChatGPT, de consumenten-app van OpenAI, is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en passeerde in februari 2026 de grens van negenhonderd miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie in de geschiedenis is (UBS via Reuters).

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, ongeveer 8,1% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 27% van de totale activa in de treasury van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd 'Proof of Human'-netwerk dat is gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybehoudende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Onder het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl de verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Hierbij genereren zowel de uitgevers van inloggegevens als het World-protocol inkomsten uit de authenticatie van geverifieerde personen. World identificeert een gecombineerde totale adresseerbare markt van 6,35 biljoen dollar in dertien sectoren, variërend van het bankwezen, e-commerce, gaming en sociale media tot agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco heeft $18 miljoen geïnvesteerd in het eigen vermogen van Beast Industries, ongeveer 5% van het eigen vermogen.

Beast Industries beschikt over een van de grootste direct-to-consumer-bereiken ter wereld, met een gecombineerde achterban van meer dan vijfhonderd miljoen volgers verspreid over verschillende platformen, verankerd door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Aangezien AI de productie van content transformeert tot een bulkproduct, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een unieke Worldcoin (WLD) treasury-strategie uitvoert. Ze biedt beleggers via één enkel beurssymbool indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste publieke houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator economy via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, ongeveer 8,1% van het circulerende aanbod en de grootste openbaar gemaakte institutionele positie wereldwijd.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is de cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur van de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: de verwachtingen van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven; de overtuiging van de onderneming dat haar treasury-portefeuille enkele van de meest kritische componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; de overtuiging dat de uitgebreide liquiditeit van WLD het nut van de WLD-token verbetert; verklaringen met betrekking tot het potentieel voor een initiële openbare aanbieding van OpenAI na de indiening van een vertrouwelijke S-1; verklaringen dat Proof-of-Human-verificatie fundamentele infrastructuur biedt voor sociale netwerken, bankieren, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI; verklaringen dat World een oplossing biedt voor het "dubbele menselijke" probleem in een wereld die zich uitbreidt met deepfakes; verklaringen met betrekking tot het nut van Worlds adresseerbare omzetmogelijkheid van $ 6,35 biljoen in sectoren zoals het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen over de positie van het onderneming als de grootste publiekelijk bekendgemaakte institutionele houder van WLD wereldwijd; verklaringen dat distributie en publiek vertrouwen steeds schaarser worden als AI de productie van inhoud commoditiseert; en verklaringen over het onderneming dat de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI bouwt. Woorden zoals "plannen", "verwacht", "zal", "anticipeert", "voortzetten", "uitbreiden", "bevorderen", "ontwikkelen", "gelooft", "richtsnoeren", "doelstelling", "kan", "blijven", "projecteren", "vooruitzichten", "beoogd", "schatten", "zou kunnen", "zou moeten" en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van het onderneming om het management of de activiteiten van particuliere bedrijven te sturen waar het onderneming geen controlehoudende aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico van verlies of markdown op de strategische investeringen van het onderneming, waaronder haar indirecte positie in OpenAI-aandelen (aangehouden via special purpose vehicles), haar positie binnen WLD en haar positie in het eigen vermogen van Beast Industries; het vermogen van het onderneming om te voldoen aan de eisen van Nasdaq om te blijven noteren; onverwachte kosten, heffingen of uitgaven die de kapitaalbronnen van het onderneming verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal in te zamelen om haar bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de schatkist van het onderneming aanzienlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in de regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgeving die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de invoering van kunstmatige intelligentie of het verzamelen van biometrische gegevens; risico's in verband met de ontwikkeling, invoering en marktacceptatie van Proof-of-Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het traject van de inzet van agentische AI in ondernemings- en consumentenapplicaties; onzekerheid over de productroutekaart van OpenAI, de ontwikkeling van het ondernemingsmodel en de timing of het succes van een eventuele beursintroductie; risico's in verband met het vermogen van Beast Industries om zijn groeiprojecties te realiseren; concurrentie op de markten voor digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het voortgezette succes van MrBeast en de prestaties van het creatorgedreven ondernemingsmodel van Beast Industries; risico's in verband met de geconcentreerde posities van het onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen van particuliere bedrijven; en verschuiving van publieke en overheidsstandpunten over digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden om geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder de risicofactoren en andere openbaarmakingen in haar Jaarverslag op Form 10-K ingediend bij de SEC op 15 april 2026 en andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is actueel per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen publiekelijk bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.