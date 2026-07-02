Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet einen Gesamtbestand von rund 386 Millionen US-Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

Zum 1. Juli 2026, 16:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine mit 18 Millionen US-Dollar finanzierte Investition in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,36 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 386 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 30. Juni wurde bekannt gegeben, dass die USA ihr Verbot des leistungsstarken KI-Modells Fable 5 von Anthropic aufgehoben haben. Das vorübergehende Verbot der fortschrittlichsten Modelle von Anthropic signalisiert eine Abkehr von einem zurückhaltenden Regulierungsansatz, da KI-Systeme mittlerweile so leistungsfähig sind, dass sie eine stärkere staatliche Aufsicht erfordern (CNBC).

Am 1. Juli wurde bekannt gegeben, dass Meta den Aufbau eines Cloud-Geschäfts plant, um KI-Rechenleistung zu verkaufen, wobei möglicherweise auch der Zugang zu verschiedenen KI-Modellen angeboten werden soll, die auf der bestehenden KI-Infrastruktur von Meta gehostet werden (Bloomberg).

Laut einer Umfrage unter Erwachsenen in den USA wurden schätzungsweise 15 Millionen Menschen in den USA um ihr Geld betrogen, wobei 12 % der erfolgreichen Betrugsfälle mit KI oder Deepfakes in Verbindung standen (NBC).

„Die KI-Revolution geht über bahnbrechende Modelle hinaus und entwickelt sich zu einem größeren globalen Ökosystem aus Infrastruktur, Rechenleistung, Anwendungen und Kapitalbildung", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. „Während sich die KI-Fähigkeiten ausweiten und die KI-Branche mehr Kapital anzieht, werden entscheidende Entscheidungen von menschlichen Führungskräften getroffen, wie beispielsweise vom Team bei OpenAI. Dies spiegelt die zentrale Rolle wider, die menschliche Entscheidungen für unsere Zukunft spielen, sowie die Bedeutung des ‚Proof of Human', um zwischen Signalen und Rauschen von Maschinen und denen von Menschen zu unterscheiden."

Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy – mit Engagements in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (23 % der Bestände von ORBS), Worldcoin (27 %) und Beast Industries (5 %).

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat ca. 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht rund 23 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar.

ChatGPT, die App von OpenAI für Endverbraucher, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Endverbraucher (Sensor Tower) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie zur am schnellsten skalierenden Endverbrauchertechnologie der Geschichte wurde (UBS via Reuters).

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält mehr als 283 Millionen WLD, was etwa 8,1 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 27 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Mio. USD in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI auf.

Weitere Informationen:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekte Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries.

Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS hält 283 Millionen WLD, was rund 8,1 % des Umlaufbestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; die Überzeugung, dass eine erhöhte Liquidität von WLD den Nutzen des WLD-Tokens verbessert; Aussagen zum Potenzial eines Börsengangs von OpenAI nach Einreichung eines vertraulichen S-1-Antrags; Aussagen, dass die „Proof-of-Human"-Verifizierung eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentischen Handel und jedes System bereitstellt, das im Zeitalter der agentischen KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert; Aussagen, dass World eine Lösung für das „Double-Human"-Problem in einer Welt bietet, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar über verschiedene Branchen hinweg, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen zur Position des Unternehmens als weltweit größter öffentlich bekannter institutioneller Inhaber von WLD; Aussagen, dass Vertrieb und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; sowie Aussagen dazu, dass das Unternehmen die Infrastrukturschicht für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI aufbaut. Wörter wie „plant", „erwartet", „wird", „rechnet mit", „fortsetzen", „erweitern", „voranbringen", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „kann", „bleiben", „prognostizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der „Proof-of-Human"-Technologie und des „World"-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentenbasierter KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklungen des Geschäftsmodells sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identitäten und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Leistung des creator-orientierten Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; sowie sich wandelnde öffentliche und staatliche Standpunkte zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.