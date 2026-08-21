Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta um total de participações de aproximadamente US$ 389 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e quase 302 milhões de tokens WLD

Em 19 de agosto de 2026, às 18h (horário do leste dos EUA), os ativos da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento de US$ 18 milhões já aportado na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 301.971.219 tokens Worldcoin (WLD) cotados a US$ 0,37 por WLD (segundo a Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 132 milhões em caixa e stablecoins, totalizando cerca de US$ 389 milhões em ativos.

Principais manchetes que dominam as notícias:

A administração da Eightco acredita que a carteira de tesouraria da empresa reúne alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. As principais manchetes desta semana incluem:

A OpenAI concluiu uma venda secundária de ações totalizando aproximadamente US$ 7 bilhões antes de seu IPO previsto, permitindo que funcionários atuais e antigos vendam ações com base na avaliação de US$ 852 bilhões da empresa (CNBC).

Em 4 de agosto, a Cloudflare anunciou o Cloudflare Wallets, a carteira programável para a internet agêntica, proporcionando aos agentes de IA uma carteira e a capacidade de realizar transações na (Cloudflare).

Em 10 de agosto, a OpenAI anunciou a expansão do seu Programa de Parceiros Cibernéticos Daybreak para disponibilizar seus modelos de cibersegurança mais avançados por meio de empresas e provedores confiáveis de serviços de cibersegurança. Por meio do Daybreak, parceiros como a Accenture, IBM, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cisco, Cloudflare e outros podem incorporar os modelos da OpenAI em seus produtos e serviços de segurança existentes (OpenAI).

Em 18 de agosto, a OpenAI lançou o ChatGPT para adolescentes, desenvolvido para ajudar os jovens a aprender, pensar criticamente, aprofundar a compreensão e utilizar a IA com confiança. O objetivo é oferecer proteções de segurança integradas mais robustas para adolescentes, incluindo recursos para promover o uso saudável e controles adicionais para os pais (OpenAI).

"Continuamos a acreditar que as ações ordinárias da ORBS estão subvalorizadas, não apenas em relação ao seu valor intrínseco, mas também em relação ao valor sinérgico dos ativos detidos", disse Kevin O'Donnell, presidente do conselho e CEO da Eightco (ORBS). "Nossa decisão de recomprar 14 milhões de ações nas últimas duas semanas reflete a confiança que temos na estratégia, nos ativos e no futuro da Eightco. Acreditamos que essas recompras de ações representam um uso eficiente e eficaz do capital e aumentam o valor para o acionista."

Eightco: Exposição às principais megatendências

A Eightco foi construída em torno de três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimentos indiretos na OpenAI (23% das reservas de tesouraria da ORBS), Worldcoin (29%) e Beast Industries (5%).

Inteligência artificial – OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, o que representa cerca de 23% dos ativos de tesouraria — uma das maiores concentrações divulgadas entre todos os veículos listados.

O ChatGPT, aplicativo da OpenAI voltado para o consumidor, é o aplicativo de IA de consumo nº 1 em todo o mundo (Sensor Tower). Em 31 de julho de 2026, a OpenAI anunciou que seus modelos agora alcançam mais de um bilhão de usuários ativos e mais de dois milhões de empresas. Seis meses após se cadastrarem, as pessoas enviam cerca de 50% mais mensagens por dia e recorrem ao ChatGPT para aproximadamente o dobro de tipos de trabalho.

Identidade digital — Token WLD

A Eightco detém quase 302 milhões de WLD, aproximadamente 8,4% da oferta em circulação, o que representa a maior posição institucional divulgada publicamente em nível global e cerca de 29% dos ativos de tesouraria da empresa.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de prova de humanidade construída pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem uma World ID que preserva a privacidade e verifica se o usuário é um ser humano único e não um agente de IA.

Segundo o modelo de negócios anunciado pela World, os aplicativos pagam taxas por verificação, enquanto a verificação do usuário final permanece gratuita. Os emissores de credenciais e o protocolo World monetizam a autenticação humana verificada. A World identificou uma oportunidade de receita potencial combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, abrangendo bancos, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA ativa (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, o que representa cerca de 5% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores redes de venda direta ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em todas as plataformas. MrBeast é a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. Conforme a IA transforma a produção, a distribuição e a confiança do público em uma commodity, esses recursos se tornam cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma empresa de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita para a Worldcoin (WLD), proporcionando aos investidores exposição indireta a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como a maior detentora pública de WLD e do protocolo Prova de Humanidade (Proof of Human), e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries de MrBeast. Apoiada por investidores institucionais líderes, incluindo a Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para informações adicionais:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma empresa de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS proporciona exposição indireta à OpenAI e à Beast Industries, além de deter uma das maiores posições publicamente divulgadas em Worldcoin (WLD).

Quem possui mais Worldcoins (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém quase 302 milhões de WLD, o equivalente a aproximadamente 8,4% da oferta circulante e à maior posição institucional divulgada publicamente em nível global.

O que é Prova de Humanidade?

A Prova de Humanidade é uma verificação criptográfica que comprova que um usuário é uma pessoa real e única, e não um robô ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, sistemas bancários, comércio automatizado e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA automatizada.

Qual a relação entre a Eightco (ORBS) e a Prova de Humanidade?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional de Worldcoin (WLD), o token que alimenta a rede Proof of Human da World, conforme divulgado publicamente.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). O conselho de administração da empresa inclui Tom Lee (sócio-gerente e chefe de pesquisa da Fundstrat e presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) e, como consultor do conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto as de fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, entre outras, as referentes a: as expectativas da empresa de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a crença da administração de que o portfólio de tesouraria da empresa detém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital; a crença da administração de que as ações ordinárias da ORBS estão subvalorizadas em relação ao seu valor intrínseco e sinérgico; a crença da administração de que as recompras de ações da empresa representam um uso eficiente e eficaz do capital, aumentando o valor para o acionista; declarações sobre a oportunidade de receita endereçável da World de US$ 6,35 trilhões em setores que abrangem serviços bancários, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA agêntica; declarações de que a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos à medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities; declarações de que a empresa está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica; declarações de que a Prova de Humanidade é uma infraestrutura fundamental para redes sociais, bancos, comércio agêntico e sistemas que exigem identidade humana verificada; e declarações sobre a empresa proporcionar exposição indireta a tendências definidoras por meio de seus investimentos na OpenAI, WLD e Beast Industries. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria", "posicionado", "visão" e outros termos de significado e expressão semelhantes têm o objetivo de identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham esses termos. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas, não constituindo garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de diversos fatores, incluindo, entre outros, os seguintes: a incapacidade da Empresa de dirigir a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais não seja acionista controladora, incluindo a OpenAI e a Beast Industries; risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta no capital da OpenAI (detida por meio de veículos de propósito específico), sua posição na WLD e sua posição no capital da Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de manutenção de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou atrasem a alocação de capital; a incapacidade de captar capital suficiente para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; a volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que pode afetar materialmente o valor das reservas da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação que impactem negativamente os ativos digitais, a adoção de inteligência artificial ou a coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação de mercado da tecnologia Prova de Humanidade e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA agêntica em aplicações empresariais e de consumo; incertezas quanto ao roteiro de produtos da OpenAI, desenvolvimentos do modelo de negócios e quaisquer eventos futuros de liquidez; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de atingir suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de certos investimentos; incerteza quanto ao sucesso contínuo do MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios da Beast Industries voltado para criadores; riscos relacionados às posições concentradas da empresa em certos ativos digitais e investimentos em empresas privadas; riscos relacionados ao programa de recompra de ações da empresa, incluindo o cronograma, o preço e o valor de quaisquer recompras; mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou setores relacionados à inteligência artificial; riscos relacionados ao cronograma, aos recursos e à recepção comercial dos lançamentos de modelos da OpenAI; e riscos de que a dinâmica de oferta do WLD não resulte nos efeitos de mercado previstos. Diante desses riscos e incertezas, recomenda-se cautela ao depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, quaisquer dos quais poderiam fazer com que os resultados reais da Eightco fossem diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas aqui apresentadas, consulte os documentos da Eightco arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), incluindo os fatores de risco e outras divulgações em seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado na SEC em 15 de abril de 2026, Relatório Trimestral no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 15 de maio de 2026 e outros documentos da SEC disponíveis publicamente. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de sua publicação, e a Eightco não se responsabiliza por atualizá-las ou por anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões das declarações prospectivas aqui contidas para refletir resultados reais ou qualquer mudança em suas expectativas.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)