Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un actif total d'environ 389 millions de dollars, comprenant notamment OpenAI, Beast Industries, plus de 16 000 jetons ETH et près de 302 millions de jetons WLD

Au 19 août 2026 à 18 h 00 (heure de l'Est), les actifs d'ORBS comprennent un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique) dans OpenAI, un investissement financé de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 301 971 219 jetons Worldcoin (WLD) à 0,37 dollar par WLD (selon Coinbase), 16 278 jetons Ethereum (ETH), ainsi qu'environ 132 millions de dollars en liquidités et cryptomonnaies stables, pour un total d'environ 389 millions de dollars.

Les titres phares de l'actualité :

La direction d'Eightco estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique. Parmi les principaux titres de cette semaine :

OpenAI a mené à bien une cession secondaire d'actions d'un montant total d'environ 7 milliards de dollars en amont de son introduction en bourse prévue, donnant ainsi à ses employés actuels et anciens la possibilité de vendre leurs actions sur la base d'une valorisation de la société à 852 milliards de dollars (CNBC).

Le 4 août, Cloudflare a annoncé le lancement de Cloudflare Wallets, un portefeuille programmable destiné à l'internet agentique, qui permet aux agents d'IA de disposer d'un portefeuille et d'effectuer des transactions (Cloudflare).

Le 10 août, OpenAI a annoncé l'extension de son programme Daybreak Cyber Partner, qui vise à mettre à disposition ses modèles de cybersécurité les plus performants par l'intermédiaire d'entreprises et de prestataires de services de cybersécurité de confiance. Grâce au programme Daybreak, des partenaires tels qu'Accenture, IBM, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cisco, Cloudflare et bien d'autres peuvent intégrer les modèles d'OpenAI à leurs produits et services de sécurité existants (OpenAI).

Le 18 août, OpenAI a lancé ChatGPT for Teens, une initiative conçue pour aider les adolescents à apprendre, à développer leur esprit critique, à approfondir leurs connaissances et à utiliser l'IA en toute confiance. L'objectif est d'intégrer des mesures de sécurité plus efficaces pour les adolescents, notamment des fonctionnalités visant à favoriser une utilisation saine de la plateforme et à fournir aux parents des outils de contrôle supplémentaires (OpenAI).

« Nous continuons de penser que les actions ordinaires d'ORBS sont sous-évaluées, non seulement par rapport à leur valeur intrinsèque, mais aussi par rapport à la valeur synergique des actifs détenus », déclare Kevin O'Donnell, président-directeur général d'Eightco (ORBS). « Notre décision de racheter 14 millions d'actions au cours des deux dernières semaines témoigne de la confiance que nous accordons à la stratégie, aux actifs et à l'avenir d'Eightco. Nous estimons que ces rachats d'actions constituent une utilisation efficace et rentable du capital et qu'ils contribuent à accroître la valeur pour les actionnaires. »

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon la société, devraient façonner l'innovation pour la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des expositions à chacune de ces tendances via des investissements indirects dans OpenAI (23 % de la trésorerie d'ORBS), le Worldcoin (29 %) et Beast Industries (5 %).

Intelligence artificielle – OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des sociétés à vocation spécifique détenant des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 23 % de ses actifs de trésorerie, soit l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est l'application d'IA nº 1 au monde dans sa catégorie (Sensor Tower). Le 31 juillet 2026, OpenAI a annoncé que ses modèles comptaient désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actifs et plus de deux millions d'entreprises. Six mois après leur inscription, les utilisateurs envoient environ 50 % de messages en plus chaque jour et utilisent ChatGPT pour environ deux fois plus de types de tâches.

Identité numérique – jeton WLD

Eightco détient près de 302 millions de jetons WLD, soit environ 8,4 % de l'offre en circulation. Il s'agit de la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale, qui représente environ 29 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le jeton natif de World, un réseau mondial Proof of Human (preuve d'humanité) construit par Tools for Humanity (entreprise cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant World qui protège la vie privée et permet de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent d'IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite. Les fournisseurs d'identifiants et le protocole World génèrent donc des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de revenus adressables dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs – Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 5 % des actifs de trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus vastes présences directes auprès des consommateurs dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'abonnés sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la standardisation de la production de contenus par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos d'Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie en Worldcoin (WLD) inédite, proposant aux investisseurs, à travers un seul titre coté, une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur publiquement connu de jetons WLD et au protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera ou encore GSR, Eightco met en place la couche d'infrastructure nécessaire à la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'action ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. ORBS offre une exposition indirecte à OpenAI et à Beast Industries, et détient l'une des plus importantes positions publiquement déclarées dans le jeton Worldcoin (WLD).

Qui possède le plus de jetons Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient près de 302 millions de WLD, soit environ 8,4 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale.

Qu'est-ce que Proof of Human ?

Proof of Human est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et Proof of Human ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus important détenteur institutionnel publiquement identifié de Worldcoin (WLD), le jeton qui alimente le réseau Proof of Human de World.

Qui est le directeur général d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le directeur général d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Figurent au conseil d'administration de la société Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du conseil d'administration de Bitmine Immersion Technologies [NYSE : BMNR]) et, comme conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (futurologue en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les prévisions de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; la conviction de la direction selon laquelle le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique ; la conviction de la direction selon laquelle les actions ordinaires d'ORBS sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque et synergique ; la conviction de la direction selon laquelle les rachats d'actions de la société constituent une utilisation efficace et rentable du capital qui accroît la valeur pour les actionnaires ; les déclarations concernant le potentiel de revenus adressables de World, estimé à 6 350 milliards de dollars, dans des secteurs tels que la banque, le commerce électronique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique ; les déclarations selon lesquelles la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares à mesure que l'IA standardise la production de contenu ; les déclarations selon lesquelles la société met en place la couche d'infrastructure nécessaire à la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique ; les déclarations selon lesquelles Proof of Human constitue une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, le secteur bancaire, le commerce agentique et les systèmes nécessitant une identité humaine vérifiée ; et les déclarations concernant l'exposition indirecte de la société aux tendances déterminantes grâce à ses investissements dans OpenAI, le WLD et Beast Industries. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « fera », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention de », « estimer », « pourrait », « devrait », « bien placé pour », « point de vue », ainsi que d'autres mots et expressions de sens similaire, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux énoncés dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à diriger la gestion ou les opérations d'entreprises privées dont elle n'est pas l'actionnaire majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation sur les investissements stratégiques de la société, y compris sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique), son exposition au WLD et sa participation au capital de Beast Industries ; la capacité de la société à continuer de se conformer aux exigences du maintien de la cotation au Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capitaux de la société ou retardent d'une autre manière le déploiement de ces capitaux ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des cours des actifs numériques, notamment ceux du WLD et de l'ETH, qui pourrait affecter de manière significative la valeur des actifs de trésorerie de la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie Proof of Human et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et grand public ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'OpenAI, l'évolution de son modèle économique et tout événement futur lié à la liquidité ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses prévisions de croissance ; la concurrence sur les marchés de l'identité numérique et des infrastructures d'IA ; la dépendance à l'égard de sources tierces pour l'évaluation de certains investissements ; l'incertitude concernant la pérennité du succès de MrBeast et la performance du modèle économique axé sur les créateurs de Beast Industries ; les risques liés à la concentration des positions de la société sur certains actifs numériques et investissements dans des sociétés privées ; les risques liés au programme de rachat d'actions de la société, notamment le calendrier, le prix et le montant de tout rachat ; l'évolution des positions du public et des pouvoirs publics concernant les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle ; les risques liés au calendrier, aux fonctionnalités et à l'accueil commercial des lancements de modèles d'OpenAI ; et les risques que la dynamique de l'offre de WLD ne se traduise pas par les effets attendus sur le marché. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur les autres risques et incertitudes, ainsi que sur d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner un écart entre les résultats réels d'Eightco et ceux figurant dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document, veuillez vous reporter aux documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), notamment les facteurs de risque et autres informations figurant dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026, dans son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, déposé auprès de la SEC le 15 mai 2026, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication, et Eightco n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations ni d'annoncer publiquement les résultats de toute révision des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter les résultats réels ou tout changement dans ses prévisions.