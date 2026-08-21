Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale bezittingen van ongeveer 389 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en bijna 302 miljoen WLD-tokens

Op 19 augustus 2026 om 18:00 uur (ET) omvatten de bezittingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een reeds gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) tegen 0,37 dollar per WLD (volgens Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 132 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer 389 miljoen dollar.

Belangrijkste ontwikkelingen:

Het management van Eightco is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële bouwstenen voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem bevat. De belangrijkste ontwikkelingen van deze week zijn:

OpenAI voltooide een secundaire aandelenverkoop ter waarde van ongeveer 7 miljard dollar voorafgaand aan de verwachte beursgang (IPO), waardoor huidige en voormalige werknemers aandelen konden verkopen tegen de waardering van het bedrijf van 852 miljard dollar (CNBC).

Op 4 augustus kondigde Cloudflare Cloudflare Wallets aan, de programmeerbare wallet voor het agentische internet, waarmee AI-agents een wallet én de mogelijkheid krijgen om transacties uit te voeren (Cloudflare).

Op 10 augustus kondigde OpenAI aan dat het zijn Daybreak Cyber Partner Program uitbreidt om zijn meest geavanceerde cybersecuritymodellen beschikbaar te maken via vertrouwde cybersecuritybedrijven en dienstverleners. Via Daybreak kunnen partners zoals Accenture, IBM, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cisco, Cloudflare en anderen de modellen van OpenAI integreren in hun bestaande beveiligingsproducten en -diensten (OpenAI).

Op 18 augustus introduceerde OpenAI ChatGPT voor tieners, ontworpen om tieners te helpen leren, kritisch na te denken, hun begrip te verdiepen en AI met vertrouwen te gebruiken. Het is bedoeld om tieners sterkere ingebouwde veiligheidsmaatregelen te bieden, waaronder functies die verantwoord gebruik bevorderen en aanvullende controles voor ouders (OpenAI).

"Wij blijven van mening dat de gewone aandelen van ORBS niet alleen zijn ondergewaardeerd ten opzichte van hun intrinsieke waarde, maar ook ten opzichte van de synergetische waarde van de aangehouden activa", zei Kevin O'Donnell, voorzitter en CEO van Eightco (ORBS). "Ons besluit om de afgelopen twee weken 14 miljoen aandelen in te kopen, weerspiegelt het vertrouwen dat wij hebben in de strategie, activa en toekomst van Eightco. Wij zijn van mening dat deze aandeleninkopen een efficiënte en effectieve aanwending van kapitaal vormen en de aandeelhouderswaarde vergroten."

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is gebouwd rond drie megatrends waarvan de onderneming verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie. De onderneming heeft posities in elk van deze trends via haar indirecte investeringen in OpenAI (23% van de treasuryportefeuille van ORBS), Worldcoin (29%) en Beast Industries (5%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles (SPV's) met blootstelling aan aandelenbelangen in de moedermaatschappij van OpenAI. Dit vertegenwoordigt ongeveer 23% van de treasuryactiva, een van de hoogste bekendgemaakte concentraties van alle beursgenoteerde beleggingsvehikels.

ChatGPT, de consumentenapp van OpenAI, is wereldwijd de nummer 1 AI-consumenten-app (Sensor Tower). Op 31 juli 2026 maakte OpenAI bekend dat zijn modellen inmiddels meer dan één miljard actieve gebruikers en meer dan twee miljoen ondernemingen bereiken. Zes maanden nadat zij zich hebben geregistreerd, versturen gebruikers dagelijks ongeveer 50% meer berichten en gebruiken zij ChatGPT voor ongeveer twee keer zoveel soorten werkzaamheden.

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit bijna 302 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod. Daarmee bekleedt de onderneming wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie, die ongeveer 29% van de treasuryactiva van Eightco vertegenwoordigt.

Worldcoin is de native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk dat is ontwikkeld door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten verstrekken een privacybeschermende World ID die bevestigt dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Onder het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van digitale identiteitsbewijzen als het World-protocol genereren daarbij inkomsten uit de authenticatie van geverifieerde personen. World ziet een totale potentiële omzetkans van 6,35 biljoen dollar in dertien sectoren, waaronder het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator-economie — Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, wat ongeveer 5% van de treasuryactiva vertegenwoordigt.

Beast Industries behoort wereldwijd tot de ondernemingen met het grootste rechtstreekse bereik onder consumenten, met op de verschillende platforms samen meer dan 500 miljoen volgers. Dit bereik wordt gedragen door MrBeast, wereldwijd de meest bekeken persoon op YouTube. Naarmate AI de contentproductie steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een Worldcoin (WLD)-treasurystrategie toepast die de eerste in haar soort is. Daarmee biedt zij beleggers via één beursticker indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste beursgenoteerde houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator-economie via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan OpenAI en Beast Industries en houdt een van de grootste openbaar gemaakte posities in Worldcoin (WLD) aan.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit bijna 302 miljoen WLD, wat overeenkomt met ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod en wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie vormt.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is een cryptografische verificatiemethode waarmee wordt vastgesteld dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), de token die het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (managing partner en hoofd onderzoek bij Fundstrat en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)). Brett Winton (hoofdfuturist bij ARK Invest) is adviseur van de raad van bestuur.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot: de verwachting van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het komende decennium van innovatie zullen bepalen; de overtuiging van het management dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële bouwstenen voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem bevat; de overtuiging van het management dat de gewone aandelen van ORBS ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun intrinsieke waarde en synergetische waarde; de overtuiging van het management dat de aandeleninkopen van de onderneming een efficiënte en effectieve aanwending van kapitaal vormen die de aandeelhouderswaarde vergroten; verklaringen over de potentiële omzetkans van 6,35 biljoen dollar van World in sectoren als het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen dat distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser worden naarmate AI de contentproductie tot een standaardproduct maakt; verklaringen dat de onderneming de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI ontwikkelt; verklaringen dat Proof of Human een essentiële basisinfrastructuur vormt voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en systemen die een geverifieerde menselijke identiteit vereisen; en verklaringen dat de onderneming via haar investeringen in OpenAI, WLD en Beast Industries indirecte blootstelling biedt aan bepalende trends. Woorden en uitdrukkingen zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'blijven', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'verwachting', 'doelstelling', 'kan', 'blijft', 'prognose', 'vooruitzichten', 'voornemen', 'schatting', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gepositioneerd', 'visie' en andere termen met een vergelijkbare betekenis zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten in toekomstgerichte verklaringen als gevolg van verschillende factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van de onderneming om het management of de activiteiten aan te sturen van private ondernemingen waarin zij geen meerderheidsaandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verlies of afwaardering van de strategische investeringen van de onderneming, waaronder haar indirecte belang in aandelen van OpenAI (aangehouden via special purpose vehicles), haar positie in WLD en haar aandelenbelang in Beast Industries; het vermogen van de onderneming om te blijven voldoen aan de vereisten voor beursnotering van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die haar kapitaalmiddelen verminderen of anderszins de inzet van kapitaal vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om haar bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasurybezittingen van de onderneming wezenlijk kan beïnvloeden; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgeving die digitale activa, de toepassing van kunstmatige intelligentie of het verzamelen van biometrische gegevens negatief beïnvloeden; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, toepassing en marktacceptatie van Proof of Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en de ontwikkeling van de toepassing van agentische AI in zakelijke en consumententoepassingen; onzekerheid over de productroadmap en ontwikkelingen in het bedrijfsmodel van OpenAI en eventuele toekomstige liquiditeitsgebeurtenissen; risico's met betrekking tot het vermogen van Beast Industries om zijn groeiprognoses te realiseren; concurrentie op de markten voor digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van derden voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het aanhoudende succes van MrBeast en de prestaties van het door creators gedreven bedrijfsmodel van Beast Industries; risico's met betrekking tot de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen in private ondernemingen; risico's met betrekking tot het aandeleninkoopprogramma van de onderneming, waaronder de timing, prijs en omvang van eventuele inkopen; veranderende publieke en overheidsstandpunten ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie; risico's met betrekking tot de timing, kenmerken en commerciële ontvangst van modelreleases van OpenAI; en risico's dat de dynamiek van het WLD-aanbod niet tot de verwachte markteffecten leidt. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u gewaarschuwd niet te sterk op dergelijke toekomstgerichte verklaringen te vertrouwen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden en andere belangrijke factoren die er elk toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van die welke in de hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen worden beschreven, wordt verwezen naar de documenten die Eightco bij de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') heeft ingediend, waaronder de risicofactoren en andere informatie in haar jaarverslag op formulier 10-K, dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, het kwartaalverslag op formulier 10-Q, dat op 15 mei 2026 bij de SEC is ingediend, en andere openbaar beschikbare documenten die bij de SEC zijn ingediend. Alle informatie in dit persbericht heeft betrekking op de datum van publicatie. Eightco neemt geen verplichting op zich om deze informatie bij te werken of de resultaten van eventuele herzieningen van de hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen openbaar te maken om feitelijke resultaten of wijzigingen in haar verwachtingen weer te geven.