Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) registra una cartera total de aproximadamente $389 millones, e incluye OpenAI, Beast Industries, más de 16 000 ETH y cerca de 302 millones de tókenes de WLD

A fecha de 19 de agosto de 2026, a las 18:00 h (hora del Este), las participaciones de ORBS incluyen una inversión de $90 millones (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de $18 millones en Beast Industries, una inversión de $1 millón en Mythical Games, 301 971 219 Worldcoin (WLD) a $0,37 por WLD (según Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) y aproximadamente $132 millones en efectivo y criptomonedas estables, lo que supone una tenencia total de aproximadamente $389 millones.

Titulares destacados que marcan la actualidad:

La dirección de Eightco considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la inteligencia artificial y el sistema financiero digital. Entre los titulares más destacados de esta semana se encuentran los siguientes:

OpenAI ha completado una venta secundaria de acciones por un valor total de aproximadamente $7000 millones antes de su esperada salida a bolsa, lo que ha permitido a los empleados actuales y antiguos vender acciones según la valoración de la empresa, que asciende a $852 000 millones (CNBC).

El 4 de agosto, Cloudflare anunció Cloudflare Wallets, el monedero programable para la Internet agéntica, que proporciona a los agentes de IA un monedero y la capacidad de realizar transacciones (Cloudflare).

El 10 de agosto, OpenAI anunció que va a ampliar su programa "Daybreak Cyber Partner Program" para poner a disposición sus modelos de ciberseguridad más avanzados a través de empresas y proveedores de servicios de ciberseguridad de confianza. A través de Daybreak, socios como Accenture, IBM, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cisco, Cloudflare y otros pueden incorporar los modelos de OpenAI a sus productos y servicios de seguridad ya existentes (OpenAI).

El 18 de agosto, OpenAI presentó ChatGPT para adolescentes, diseñado para ayudar a los jóvenes a aprender, pensar de forma crítica, profundizar en su comprensión y utilizar la IA con confianza. Su objetivo es ofrecer medidas de seguridad integradas más sólidas para los adolescentes, incluyendo funciones que fomenten un uso saludable y controles adicionales para los padres (OpenAI).

"Seguimos creyendo que las acciones ordinarias de ORBS están infravaloradas, no solo en relación con su valor intrínseco, sino también con el valor sinérgico de los activos que posee", afirmó Kevin O'Donnell, presidente y director ejecutivo de Eightco (ORBS). "Nuestra decisión de recomprar 14 millones de acciones en las últimas dos semanas refleja la confianza que tenemos en la estrategia, los activos y el futuro de Eightco. Estamos convencidos de que estas recompras de acciones constituyen un uso eficiente y eficaz del capital y aumentan el valor para los accionistas".

Eightco: exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que marcarán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada una de estas tendencias a través de inversiones indirectas en OpenAI (el 23 % de las reservas de tesorería de ORBS), Worldcoin (el 29 %) y Beast Industries (el 5 %).

Inteligencia artificial: OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente $90 millones en entidades de propósito específico con participación en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 23 % de sus activos de tesorería, una de las concentraciones más elevadas de entre todas las entidades que cotizan en bolsa.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para particulares número uno a nivel mundial (Sensor Tower). El 31 de julio de 2026, OpenAI anunció que sus modelos cuentan ya con más de mil millones de usuarios activos y lo utilizan más de dos millones de empresas. Seis meses después de registrarse, los usuarios envían aproximadamente un 50 % más de mensajes al día y utilizan ChatGPT para realizar aproximadamente el doble de tareas diferentes.

Identidad digital: token de WLD

Eightco posee cerca de 302 millones de WLD, lo que supone aproximadamente el 8,4 % del suministro en circulación. Se trata de la mayor posición institucional revelada públicamente a nivel mundial y representa aproximadamente el 29 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global basada en la "Proof of Human" (prueba de humanidad) creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y gestionada por la World Foundation. Sus dispositivos Orb emiten un World ID que protege la privacidad y verifica que el usuario es una persona real y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por cada verificación, mientras que la verificación de los usuarios finales sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de personas verificadas. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de $6,35 billones en 13 sectores, entre los que se incluyen la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores: Beast Industries

Eightco ha invertido $18 millones en acciones de Beast Industries, lo que supone aproximadamente el 5 % de sus activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en todas las plataformas, liderada por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la inteligencia artificial convierte la producción de contenidos en un bien de consumo, la distribución y la confianza del público se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una compañía que cotiza en bolsa y que aplica una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su género, lo que ofrece a los inversores exposición indirecta a través de un único código bursátil a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: la inteligencia artificial, a través de su inversión indirecta en OpenAI; la identidad digital, gracias a su posición como mayor accionista público de WLD y del protocolo Proof of Human; y la economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries, de MrBeast. Con el respaldo de inversores institucionales líderes, entre los que se encuentra Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está desarrollando la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para ver más información:

X: @iamhuman_orbs

Página web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una compañía que cotiza en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries, y cuenta con una de las mayores posiciones divulgadas públicamente en Worldcoin (WLD).

¿Quién es el mayor poseedor de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee cerca de 302 millones de WLD, lo que supone aproximadamente el 8,4 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional revelada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es "Proof of Human"?

Proof of Human, la "prueba de humanidad" es una verificación criptográfica que confirma que un usuario es una persona real y única, y no un bot ni un agente de inteligencia artificial. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación hay entre Eightco (ORBS) y Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) cuya identidad se ha hecho pública, el token que impulsa la red "Proof of Human" de World.

¿Quién es el CEO de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el CEO de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio director y responsable de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, en calidad de asesor del Consejo de Administración, Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; la convicción de la dirección de que la cartera de tesorería de la Compañía contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; la convicción de la dirección de que las acciones ordinarias de ORBS están infravaloradas en relación con su valor intrínseco y sinérgico; la convicción de la dirección de que las recompras de acciones de la Compañía constituyen un uso eficiente y eficaz del capital que aumenta el valor para los accionistas; las declaraciones relativas a la oportunidad de ingresos potencial de World, que asciende a $6,35 billones, en sectores que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA agéntica; las declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenidos en un producto básico; declaraciones de que la Compañía está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica; declaraciones de que "Proof of Human" es una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio mediante agentes y los sistemas que requieren una identidad humana verificada; y declaraciones relativas a que la Compañía ofrece exposición indirecta a tendencias determinantes a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries. Términos como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuará", "ampliará", "avanzará", "desarrollará", "cree", "orientación", "objetivo", "podría", "permanecerá", "proyectar", "perspectiva", "pretender", "estimar", "podría", "debería", "posicionado", "opinión" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y supuestos actuales de la dirección, que están sujetos a riesgos e incertidumbres y no constituyen una garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los que figuran en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que no es accionista mayoritario, incluidas OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la Compañía , incluida su participación indirecta en el capital social de OpenAI (a través de entidades con fines especiales), su participación en WLD y su participación en el capital social de Beast Industries; la capacidad de la Compañía para seguir cumpliendo los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o que, de otro modo, retrasen la inversión de capital; la incapacidad de obtener el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad de los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar de manera significativa al valor de las participaciones propias de la Compañía ; cambios normativos, futura legislación y reglamentación que afecten negativamente a los activos digitales, a la adopción de la inteligencia artificial o a la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología "Proof of Human" y la red World; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de la IA autónoma en aplicaciones empresariales y de consumo; la incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, la evolución de su modelo de negocio y cualquier evento de liquidez futuro; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de crecimiento; la competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; la dependencia de fuentes externas para la valoración de determinadas inversiones; la incertidumbre respecto al éxito continuado de MrBeast y al rendimiento del modelo de negocio de Beast Industries, impulsado por los creadores; los riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la Compañía en determinados activos digitales e inversiones en empresas privadas; los riesgos relacionados con el programa de recompra de acciones de la Compañía, incluidos el momento, el precio y el importe de cualquier recompra; los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial; los riesgos relacionados con el calendario, las características y la acogida comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; y los riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no genere los efectos previstos en el mercado. Teniendo en cuenta estos riesgos e incertidumbres, se le recomienda que no deposite una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como sobre otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría hacer que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas del presente documento, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otra información divulgada en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026, el informe trimestral en el formulario 10-Q presentado ante la SEC el 15 de mayo de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que se encuentran a disposición del público. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de dar a conocer públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí incluidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)