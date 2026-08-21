Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Melaporkan Total Kepemilikan Sekitar US$389 Juta, Mencakup OpenAI, Beast Industries, Lebih dari 16.000 ETH, dan Hampir 302 Juta Token WLD

Per 19 Agustus 2026 pukul 18.00 ET, kepemilikan ORBS mencakup investasi senilai $90 juta di OpenAI (secara tidak langsung melalui SPV), investasi yang telah didanai senilai $18 juta di Beast Industries, investasi senilai $1 juta di Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,37 per WLD (berdasarkan Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), serta total kas dan stablecoin sekitar $132 juta, sehingga total kepemilikannya mencapai sekitar $389 juta.

Berita Utama yang Menjadi Sorotan:

Manajemen Eightco meyakini bahwa portofolio cadangan Perusahaan mencakup sejumlah komponen paling penting bagi masa depan AI dan sistem keuangan digital. Berita utama minggu ini meliputi:

OpenAI merampungkan penjualan saham sekunder senilai sekitar $7 miliar menjelang rencana IPO-nya, yang memungkinkan karyawan dan mantan karyawan menjual saham pada valuasi perusahaan sebesar $852 miliar (CNBC).

Pada 4 Agustus, Cloudflare mengumumkan Cloudflare Wallets, dompet terprogram yang dirancang untuk internet agentik dan memungkinkan agen AI memiliki dompet serta bertransaksi (Cloudflare).

Pada 10 Agustus, OpenAI mengumumkan bahwa Daybreak Cyber Partner Program diperluas agar model keamanan sibernya yang paling canggih dapat diakses melalui perusahaan keamanan siber dan penyedia layanan tepercaya. Melalui Daybreak, mitra seperti Accenture, IBM, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cisco, Cloudflare, dan lainnya dapat mengintegrasikan model OpenAI ke dalam produk dan layanan keamanan yang telah mereka miliki (OpenAI).

Pada 18 Agustus, OpenAI memperkenalkan ChatGPT for Teens, yang dirancang untuk membantu remaja belajar, mengasah kemampuan berpikir kritis, memperdalam pemahaman, dan menggunakan AI dengan percaya diri. ChatGPT for Teens dirancang untuk memberikan perlindungan bawaan yang lebih kuat bagi remaja, termasuk fitur yang mendukung penggunaan secara sehat dan kontrol tambahan bagi orang tua (OpenAI).

"Kami tetap meyakini bahwa saham biasa ORBS belum mencerminkan nilai intrinsiknya maupun nilai sinergis dari aset yang dimiliki," ujar Kevin O'Donnell, Chairman dan CEO Eightco (ORBS). "Keputusan kami untuk membeli kembali 14 juta saham dalam dua pekan terakhir mencerminkan kepercayaan kami terhadap strategi, aset, dan prospek Eightco. Menurut kami, pembelian kembali saham ini merupakan cara yang efisien dan efektif untuk mengalokasikan modal sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham."

Eightco: Eksposur terhadap tren-tren besar utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi dalam satu dekade mendatang: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur terhadap masing-masing tren melalui investasi tidak langsung di OpenAI (23% dari kepemilikan cadangan ORBS), Worldcoin (29%), dan Beast Industries (5%).

Kecerdasan Buatan — OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta pada entitas bertujuan khusus (SPV) yang memberikan eksposur terhadap kepemilikan saham di perusahaan induk OpenAI, yang mewakili sekitar 23% dari aset cadangannya dan merupakan salah satu konsentrasi investasi tertinggi yang diungkapkan oleh perusahaan tercatat di bursa.

ChatGPT, aplikasi AI untuk konsumen milik OpenAI, merupakan aplikasi AI untuk konsumen nomor satu di dunia (Sensor Tower). Pada 31 Juli 2026, OpenAI mengumumkan bahwa model-model AI-nya kini telah menjangkau lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari dua juta pelaku usaha. Enam bulan setelah mendaftar, pengguna mengirim sekitar 50% lebih banyak pesan setiap hari dan memanfaatkan ChatGPT untuk hampir dua kali lebih banyak jenis pekerjaan.

Identitas Digital — Token WLD

Eightco memiliki hampir 302 juta WLD, sekitar 8,4% dari pasokan yang beredar, yang merupakan kepemilikan institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik dan mencakup sekitar 29% dari aset cadangan Eightco.

Worldcoin adalah token asli World, jaringan Proof of Human global yang dikembangkan oleh Tools for Humanity (didirikan bersama oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya menerbitkan World ID yang menjaga privasi untuk memverifikasi bahwa pengguna adalah manusia unik, bukan agen AI.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, aplikasi membayar biaya untuk setiap verifikasi, sementara verifikasi bagi pengguna akhir tetap gratis, dengan penerbit kredensial dan protokol World memperoleh pendapatan dari autentikasi manusia yang telah terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan potensial gabungan senilai $6,35 triliun di 13 industri, yang mencakup perbankan, e-commerce, gaming, media sosial, dan AI agentik (menurut Tools for Humanity).

Ekonomi Kreator — Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta dalam ekuitas Beast Industries, yang mencakup sekitar 5% dari aset cadangannya.

Beast Industries memiliki salah satu jangkauan langsung ke konsumen terbesar di dunia, dengan total lebih dari 500 juta pengikut di berbagai platform, yang didukung oleh MrBeast sebagai sosok yang paling banyak ditonton di YouTube secara global. Seiring AI membuat produksi konten semakin mudah dan tersedia secara luas, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan terbuka yang menerapkan strategi cadangan Worldcoin (WLD) yang pertama di dunia, sehingga investor dapat memperoleh eksposur tidak langsung melalui satu ticker terhadap tiga tren utama pada siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung di OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemegang WLD publik terbesar dan eksposurnya terhadap protokol Proof of Human, serta ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh investor institusional terkemuka, termasuk Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco tengah membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agentik.

Untuk informasi lebih lanjut:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan Umum

Apa itu saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Nasdaq. ORBS memberikan eksposur tidak langsung terhadap OpenAI dan Beast Industries, serta memiliki salah satu posisi investasi Worldcoin (WLD) terbesar yang diungkapkan kepada publik.

Siapa yang memiliki Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki hampir 302 juta WLD, sekitar 8,4% dari pasokan yang beredar, dan merupakan kepemilikan institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Apa itu Proof of Human?

Proof of Human adalah konsep atau protokol untuk membuktikan bahwa seseorang adalah manusia yang unik, bukan bot atau agen AI. Ini merupakan infrastruktur dasar bagi jejaring sosial, perbankan, perdagangan agentik, dan sistem apa pun yang memerlukan prinsip "satu orang, satu akun" di era AI agentik.

Apa hubungan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang institusional Worldcoin (WLD) terbesar yang diungkapkan kepada publik, yaitu token yang mendukung jaringan Proof of Human milik World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan mencakup Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Riset di Fundstrat, serta Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan, sebagai penasihat Dewan Direksi, Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest).

Pernyataan Mengenai Prospek Masa Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan mengenai prospek masa depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Seluruh pernyataan dalam siaran pers ini, selain pernyataan mengenai fakta historis, dapat dianggap sebagai pernyataan mengenai prospek masa depan, termasuk namun tidak terbatas pada: ekspektasi Perseroan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk dekade inovasi berikutnya; keyakinan manajemen bahwa portofolio treasury Perseroan mencakup beberapa komponen paling penting bagi masa depan AI dan sistem keuangan digital; keyakinan manajemen bahwa saham biasa ORBS dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan nilai intrinsik dan nilai sinergisnya; keyakinan manajemen bahwa pembelian kembali saham Perseroan merupakan pemanfaatan modal yang efisien dan efektif serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham; pernyataan mengenai potensi peluang pendapatan World yang dapat dijangkau senilai US$6,35 triliun di berbagai industri, termasuk perbankan, e-commerce, gim, media sosial, dan AI agentik; pernyataan bahwa distribusi dan kepercayaan audiens akan menjadi aset yang semakin langka seiring AI menjadikan produksi konten sebagai komoditas; pernyataan bahwa Perseroan sedang membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia pada era AI agentik; pernyataan bahwa Proof of Human merupakan infrastruktur dasar bagi jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis AI agentik, dan sistem yang memerlukan verifikasi identitas manusia; serta pernyataan mengenai penyediaan eksposur tidak langsung oleh Perseroan terhadap tren-tren utama melalui investasinya di OpenAI, WLD, dan Beast Industries. Kata-kata seperti "merencanakan", "memperkirakan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "mengestimasi", "dapat", "seharusnya", "berada dalam posisi", "pandangan", serta kata dan istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan mengenai prospek masa depan, meskipun tidak semua pernyataan mengenai prospek masa depan memuat istilah-istilah tersebut. Pernyataan mengenai prospek masa depan didasarkan pada keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang mengandung risiko dan ketidakpastian serta bukan merupakan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam setiap pernyataan mengenai prospek masa depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perseroan untuk mengarahkan manajemen atau operasional perusahaan swasta yang tidak berada di bawah kendali kepemilikannya, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perseroan, termasuk posisi tidak langsungnya pada ekuitas OpenAI (yang dimiliki melalui entitas bertujuan khusus), kepemilikannya atas WLD, dan kepemilikannya atas ekuitas Beast Industries; kemampuan Perseroan untuk tetap memenuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perseroan atau menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh pendanaan yang memadai untuk membiayai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat memengaruhi secara material nilai aset treasury Perseroan; perubahan regulasi, peraturan perundang-undangan di masa mendatang, serta pembentukan peraturan yang berdampak negatif terhadap aset digital, adopsi kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko yang terkait dengan pengembangan, adopsi, dan penerimaan pasar terhadap teknologi Proof of Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai kecepatan dan arah perkembangan penerapan AI agentik dalam aplikasi perusahaan maupun konsumen; ketidakpastian mengenai peta jalan produk OpenAI, perkembangan model bisnisnya, serta setiap peristiwa likuiditas di masa mendatang; risiko yang terkait dengan kemampuan Beast Industries mencapai proyeksi pertumbuhannya; persaingan di pasar identitas digital dan infrastruktur AI; ketergantungan pada sumber pihak ketiga untuk penilaian atas sejumlah investasi; ketidakpastian mengenai keberlanjutan kesuksesan MrBeast dan kinerja model bisnis Beast Industries yang berbasis kreator; risiko yang terkait dengan konsentrasi investasi Perseroan pada aset digital tertentu dan perusahaan swasta; risiko yang terkait dengan program pembelian kembali saham Perseroan, termasuk waktu, harga, dan jumlah setiap pembelian kembali; perubahan sikap publik maupun pemerintah terhadap aset digital atau industri yang berkaitan dengan kecerdasan buatan; risiko yang terkait dengan waktu peluncuran, fitur, dan penerimaan komersial atas peluncuran model-model OpenAI; serta risiko bahwa dinamika pasokan WLD mungkin tidak menghasilkan dampak pasar sebagaimana yang diharapkan. Mengingat risiko dan ketidakpastian tersebut, Anda diingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan mengenai prospek masa depan tersebut. Untuk pembahasan mengenai risiko dan ketidakpastian lainnya, serta faktor penting lainnya yang dapat menyebabkan hasil aktual Eightco berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan mengenai prospek masa depan dalam dokumen ini, lihat dokumen Eightco yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan kepada SEC pada 15 April 2026, Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q yang diajukan kepada SEC pada 15 Mei 2026, serta dokumen SEC lainnya yang tersedia untuk publik. Seluruh informasi dalam siaran pers ini berlaku per tanggal penerbitannya, dan Eightco tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi ini atau mengumumkan kepada publik hasil revisi apa pun atas pernyataan mengenai prospek masa depan yang tercantum dalam dokumen ini untuk mencerminkan hasil aktual atau perubahan apa pun dalam ekspektasinya.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)