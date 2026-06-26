ELEGOO lança série Centauri 2 com estrutura aberta: levando a impressão 3D colorida, rápida e acessível a todos

——Estrutura Aberta, Aberta às Cores

SHENZHEN, China, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A ELEGOO, marca em rápido desenvolvimento no setor global de manufatura inteligente, anuncia hoje o lançamento da série Centauri 2, que inclui a Centauri 2 e a Centauri 2 Combo. Com design de estrutura aberta e o sistema multicolorido CANVAS, a linha foi projetada para levar a impressão colorida de alta velocidade e sem complicações a um público mais amplo de makers, criadores e hobbistas. Combinando automação inteligente, impressão vibrante em quatro cores e um design de estrutura aberta, a série entrega uma experiência criativa simplificada, sem a complexidade ou o preço elevado tradicionalmente associados aos sistemas multicoloridos.

Série Centauri 2 (PRNewsfoto/Elegoo)

Principais recursos

Impressão contínua em 4 cores com o sistema CANVAS

No coração da série Centauri 2 está o CANVAS, o sistema inteligente de impressão multicolorida da ELEGOO. Com suporte para impressão em quatro cores, troca instantânea de cor, reconhecimento de filamento por RFID, reabastecimento automático de filamento e prevenção de emaranhados, o CANVAS simplifica o processo de impressão multicolorida, minimizando interrupções e o desperdício de material.

Quatro motores independentes viabilizam transições suaves de cores e uma operação totalmente automatizada, permitindo que os usuários criem modelos coloridos com o mínimo de configuração.

Desempenho CoreXY de alta velocidade

Desenvolvida sobre uma robusta arquitetura CoreXY, a série Centauri 2 atinge velocidades de impressão de até 500 mm/s e aceleração de até 20.000 mm/s².

Uma estrutura rígida de alumínio fundido sob pressão, motores de passo duplos 4260 e guias lineares de precisão trabalham em conjunto para entregar uma impressão rápida, sem sacrificar a precisão dimensional ou a qualidade da superfície.

Impressão sem esforço do início ao fim

A série Centauri 2 foi projetada para proporcionar uma experiência de usuário sem complicações. Calibração automática, nivelamento automático de quatro pontos e verificações inteligentes antes da impressão garantem que todos os trabalhos comecem da maneira correta.

Enquanto isso, até 22 sensores inteligentes integrados monitoram continuamente funções essenciais — incluindo fim de filamento, detecção de entupimento, desempenho de resfriamento, status do cortador, temperatura da mesa e recuperação após queda de energia —, ajudando os usuários a alcançarem resultados confiáveis em todas as ocasiões.

Qualidade de impressão excepcional em diversos materiais

Tecnologias avançadas de calibração, incluindo Z Offset automático, compensação ativa de vibração e calibração de avanço de pressão, atuam em conjunto para produzir superfícies mais suaves, detalhes mais nítidos e bordas mais limpas.

A impressora possui um bico de alta temperatura de 350 °C, mesa aquecida de 110 °C, sistema de resfriamento avançado e uma mesa de impressão flexível de dupla face, tornando-a adequada para uma ampla variedade de materiais de impressão e aplicações.

Conectada através do ecossistema ELEGOO

A série Centauri 2 integra-se perfeitamente ao ecossistema em expansão da ELEGOO. Os usuários podem descobrir modelos prontos para impressão através do Nexprint, otimizar fluxos de trabalho com o ElegooSlicer e gerenciar impressões remotamente pelo aplicativo ELEGOO Matrix. Juntas, essas ferramentas criam uma experiência conectada que simplifica cada etapa da jornada de impressão 3D.

Projetada para todos



Projetada tanto para iniciantes quanto para hobbistas e criadores, a série Centauri 2 combina automação inteligente, desempenho CoreXY de alta velocidade e impressão multicolorida acessível em uma única plataforma integrada. Seja para usuários que estão fazendo um upgrade de máquinas mais antigas do estilo i3, criando projetos domésticos funcionais ou explorando designs vibrantes em quatro cores, a série Centauri 2 entrega um caminho simples, confiável e econômico para a impressão 3D moderna.

Disponibilidade e preços



USD EUR GBP CAD AUD JPY Centauri 2 Combo 379 349 299 519 849 59999 Centauri 2 299 299 249 469 659 49999

Os compradores já podem fazer pedidos na Loja Oficial da ELEGOO, com destinos de envio que incluem os EUA, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Austrália e Japão.

Compradores da região da Ásia-Pacífico (incluindo Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia e Coreia), do México e do Brasil podem fazer seus pedidos na Loja Global da ELEGOO.

Sobre a ELEGOO

Fundada em 2015, a ELEGOO é uma marca em rápido desenvolvimento no setor global de manufatura inteligente, especializada em P&D, fabricação e vendas de impressoras 3D de nível de consumo, gravadoras a laser, kits STEM e outros produtos de tecnologia inteligente. Sediada em Shenzhen, o Vale do Silício da China, a empresa já vendeu milhões de produtos em mais de 150 países e regiões. Em 2025, a receita total de vendas da empresa ultrapassou os 300 milhões de dólares, contando com mais de 1.000 funcionários e mais de 430.000 metros quadrados de área de escritórios e fabricação. Focada em programação e tecnologia de impressão 3D, a ELEGOO oferece espaços de criação exclusivos e inteligentes para que diversos perfis de consumidores aprimorem suas experiências personalizadas.

Visite: www.elegoo.com

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2999794/image2.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/2461229/6013029/ELEGOO__1_Logo.jpg

FONTE Elegoo