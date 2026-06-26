ELEGOO bringt die Open-Frame-Serie „Centauri 2" auf den Markt: schneller, erschwinglicher Mehrfarben-3D-Druck für alle

——Open Build, Open to Color

SHENZHEN, China, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich rasch entwickelnde Marke im Bereich des globalen Smart Manufacturing, gibt heute die Markteinführung der Centauri-2-Serie bekannt, zu der das Centauri 2 und das Centauri 2 Combo gehören. Diese Modelle zeichnen sich durch ein Open-Frame-Design und das mehrfarbige CANVAS-System aus und wurden entwickelt, um einem breiteren Publikum aus Machern, Kreativen und Freizeitbastlern einen schnellen und unkomplizierten Mehrfarbendruck zu ermöglichen. Durch die Kombination aus intelligenter Automatisierung, lebendigem Vierfarbdruck und einem offenen Open-Frame-Konzept bietet die Serie ein optimiertes kreatives Erlebnis ohne die Komplexität und die hohen Preise, die üblicherweise mit Mehrfarbsystemen verbunden sind.

Centauri 2 Series

Hauptmerkmale

Nahtloser 4-Farb-Druck mit dem CANVAS-System

Das Herzstück der Centauri 2-Serie ist CANVAS, das intelligente Mehrfarben-Drucksystem von ELEGOO. Dank der Unterstützung für den Vierfarbdruck, des sofortigen Farbwechsels, der RFID-Filamenterkennung, der automatischen Filamentnachfüllung und dem Verwicklungsschutz vereinfacht CANVAS den Mehrfarbdruckprozess und minimiert gleichzeitig Unterbrechungen und Materialverschwendung.

Vier unabhängige Motoren sorgen für sanfte Farbübergänge und einen vollautomatischen Betrieb, sodass Anwenderinnen Anwender mit minimalem Einrichtungsaufwand farbenfrohe Modelle erstellen können.

High-Speed CoreXY Performance

Die Centauri 2-Serie basiert auf einer robusten CoreXY-Architektur und erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s sowie eine Beschleunigung von bis zu 20.000 mm/s².

Ein stabiler Rahmen aus Aluminiumdruckguss, 4260er Schrittmotoren mit Doppelwelle und Präzisions-Linearführungen sorgen gemeinsam für schnelles Drucken ohne Kompromisse bei Maßgenauigkeit oder Oberflächenqualität.

Müheloses Drucken von Anfang bis Ende

Die Centauri 2-Serie wurde für eine unkomplizierte Benutzererfahrung entwickelt. Automatische Kalibrierung, automatische Vierpunkt-Nivellierung und intelligente Vorab-Druckprüfungen sorgen dafür, dass jeder Druckvorgang korrekt beginnt.

Gleichzeitig überwachen bis zu 22 integrierte intelligente Sensoren kontinuierlich wichtige Funktionen, darunter den Filamentverbrauch, die Erkennung von Verstopfungen, die Kühlleistung, den Status des Schneidkopfs, die Betttemperatur und die Wiederherstellung nach einem Stromausfall, sodass Anwenderinnen und Anwender jedes Mal zuverlässige Ergebnisse erzielen können.

Hervorragende Druckqualität mit allen Materialien

Fortschrittliche Kalibrierungstechnologien wie „Auto Z Offset", „Active Vibration Compensation" und „Pressure Advance Calibration" sorgen gemeinsam für glattere Oberflächen, schärfere Details und klarere Kanten.

Der Drucker verfügt über eine Hochtemperaturdüse mit 350 °C, ein beheiztes Druckbett mit 110 °C, ein fortschrittliches Kühlsystem sowie eine beidseitig nutzbare, flexible Druckplatte, wodurch er sich für eine Vielzahl von Druckmaterialien und Anwendungen eignet.

Vernetzt durch das ELEGOO-Ökosystem

Die Centauri 2-Serie lässt sich nahtlos in das stetig wachsende Ökosystem von ELEGOO integrieren. Über Nexprint können Nutzerinnen und Nutzer druckfertige Modelle entdecken, mit ElegooSlicer ihre Arbeitsabläufe optimieren und Druckaufträge über die ELEGOO Matrix-App aus der Ferne verwalten. Zusammen sorgen diese Tools für ein vernetztes Erlebnis, das jeden Schritt des 3D-Druckprozesses vereinfacht.

Konzipiert für alle



Die Centauri 2-Serie wurde für Anfänger, Hobbybastler und Kreative gleichermaßen entwickelt und vereint intelligente Automatisierung, hohe CoreXY-Geschwindigkeit und unkomplizierten Mehrfarbendruck in einer optimierten Plattform. Ganz gleich, ob Nutzerinnen und Nutzer von älteren Geräten im i3-Stil umsteigen, praktische Projekte für den Haushalt umsetzen oder lebendige Vierfarbdesigns ausprobieren möchten – die Centauri 2-Serie bietet einen einfachen, zuverlässigen und erschwinglichen Einstieg in den modernen 3D-Druck.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung



USD EUR GBP CAD AUD JPY Centauri 2 Combo 379 349 299 519 849 59999 Centauri 2 299 299 249 469 659 49999

Käuferinnen und Käufer können ab sofort Bestellungen im offiziellen ELEGOO-Shop aufgeben. Der Versand ist möglkich in die USA, Großbritannien, die Europäische Union, Kanada, Australien und Japan.

Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Indonesien und Korea), Mexiko und Brasilien können ihre Bestellungen im ELEGOO Global Store aufgeben.

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, Chinas Silicon Valley, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. 2025 generierte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 300 Millionen US-Dollar mit über 1000 Mitarbeitenden auf rund 430.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Besuchen Sie: www.elegoo.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2999564/image2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg