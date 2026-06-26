ELEGOO lanza la serie Centauri 2 de marco abierto para llevar la impresión 3D multicolor rápida y accesible a todos

——Diseño abierto, abierto al color

SHENZHEN, China, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, marca en rápido desarrollo en fabricación inteligente a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de la Serie Centauri 2, que incluye Centauri 2 y Centauri 2 Combo, con un diseño de marco abierto y un sistema CANVAS multicolor diseñado para brindar impresión multicolor de alta velocidad y sin complicaciones a un público más amplio de fabricantes, creadores y aficionados. Gracias a la combinación de automatización inteligente, impresión a cuatro colores vibrantes y un diseño de bastidor abierto, esta serie ofrece una experiencia creativa optimizada sin la complejidad ni el precio elevado que tradicionalmente se asocian a los sistemas multicolor.

Serie Centauri 2 (PRNewsfoto/Elegoo)

Características clave

Impresión perfecta a 4 colores con sistema CANVAS

El elemento central de la serie Centauri 2 es CANVAS, el sistema de impresión multicolor inteligente de ELEGOO. Gracias a su compatibilidad con la impresión a cuatro colores, el cambio instantáneo de color, el reconocimiento de filamento RFID, la recarga automática de filamento y la prevención de enredos, CANVAS simplifica el proceso de impresión multicolor a la vez que minimiza las interrupciones y el desperdicio de material.

Los cuatro motores independientes permiten hacer transiciones suaves entre los colores y un funcionamiento totalmente automatizado, lo que permite a los usuarios crear modelos a color con una configuración mínima.

Rendimiento CoreXY de alta velocidad

Construida sobre una sólida arquitectura CoreXY, la serie Centauri 2 alcanza velocidades de impresión de hasta 500 mm/s y una aceleración de hasta 20.000 mm/s².

Un robusto bastidor de aluminio fundido a presión, dos motores paso a paso 4260 y guías lineales de precisión trabajan en conjunto para ofrecer una impresión rápida sin sacrificar la precisión dimensional ni la calidad de la superficie.

Impresión fácil de principio a fin

La serie Centauri 2 está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario sin complicaciones. La calibración automática, la autonivelación de cuatro puntos y las comprobaciones inteligentes previas a la impresión garantizan que cada impresión comience de forma correcta.

Mientras tanto, hasta 22 sensores inteligentes integrados supervisan continuamente funciones clave, como el agotamiento del filamento, la detección de obstrucciones, el rendimiento de la refrigeración, el estado de la cuchilla, la temperatura de la base y la recuperación ante cortes de energía, lo que ayuda a los usuarios a obtener resultados confiables en todo momento.

Calidad de impresión excepcional en todos los materiales

Las tecnologías de calibración avanzadas, que incluyen el desplazamiento automático del eje Z, la compensación activa de vibraciones y la calibración con avance de presión, trabajan en conjunto para producir superficies más lisas, detalles más nítidos y bordes más definidos.

La impresora cuenta con una boquilla de alta temperatura de 350 °C, una base calentada de 110 °C, un sistema de enfriamiento avanzado y una placa de construcción flexible de doble cara, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de materiales y usos de impresión.

Conectados a través del ecosistema ELEGOO

La Serie Centauri 2 se integra a la perfección en el ecosistema en expansión de ELEGOO. Los usuarios pueden descubrir modelos listos para imprimir en Nexprint, optimizar los flujos de trabajo con ElegooSlicer y gestionar las impresiones de forma remota con la aplicación ELEGOO Matrix. Juntas, estas herramientas crean una experiencia conectada que simplifica cada etapa del proceso de impresión 3D.

Diseñada para todos



Diseñada para principiantes, aficionados y creadores por igual, la serie Centauri 2 combina automatización inteligente, rendimiento CoreXY de alta velocidad e impresión multicolor accesible en una plataforma optimizada. Ya sea que los usuarios estén actualizando máquinas antiguas estilo i3, creando proyectos domésticos funcionales o explorando diseños vibrantes de cuatro colores, la Serie Centauri 2 ofrece un camino sencillo, confiable y asequible hacia la impresión 3D moderna.

Disponibilidad y precios



USD EUR GBP CAD AUD JPY Centauri 2 Combo 379 349 299 519 849 59.999 Centauri 2 299 299 249 469 659 49.999

Los compradores ahora pueden hacer pedidos en la Tienda oficial de ELEGOO cuyos destinos de envío incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Canadá, Australia y Japón.

Los compradores de la zona de Asia-Pacífico (incluidos Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Corea), México y Brasil pueden realizar pedidos en ELEGOO Global Store.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido desarrollo dentro de la industria global de fabricación inteligente, especializada en investigación y desarrollo, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y otros productos de tecnología inteligente. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, los ingresos totales por ventas de la empresa superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de área de oficinas y fabricación. ELEGOO se centra en programación y tecnología de impresión 3D y ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores mejoren las experiencias personalizadas.

Visite: www.elegoo.com

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FUENTE Elegoo