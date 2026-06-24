ELEGOO lance la série Centauri 2 à châssis ouvert : l'impression en 3D multicolore rapide et accessible à tous

——Conception ouverte, couleurs au choix

SHENZHEN, Chine, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui le lancement de la série Centauri 2, comprenant les modèles Centauri 2 et Centauri 2 Combo. Dotés d'un châssis ouvert et du système multicolore CANVAS, ces appareils sont conçus pour mettre une solution d'impression multicolore rapide et sans souci à la portée d'un public plus large de concepteurs, de créateurs et d'amateurs. Alliant automatisation intelligente, impression éclatante en quadrichromie et conception à châssis ouvert, cette série offre une expérience créative simplifiée, sans la complexité ni le prix élevé qui vont généralement avec les systèmes multicolores.

Centauri 2 Series

Principales caractéristiques

Une impression en quadrichromie sans couture avec le système CANVAS

Au cœur de la série Centauri 2 se trouve CANVAS, le système d'impression multicolore intelligent d'ELEGOO. Prenant en charge l'impression en quadrichromie, le changement instantané de couleur, la reconnaissance des filaments par RFID, la recharge automatique de filament et la protection contre l'enchevêtrement, CANVAS simplifie le processus d'impression multicolore tout en réduisant au maximum les interruptions et le gaspillage des matériaux.

Quatre moteurs indépendants assurent des transitions de couleurs fluides et un fonctionnement entièrement automatisé, permettant ainsi aux utilisateurs de créer des modèles colorés avec un minimum de réglages.

Des performances CoreXY à grande vitesse

Reposant sur une architecture CoreXY robuste, la série Centauri 2 atteint des vitesses d'impression allant jusqu'à 500 mm/s et une accélération maximale de 20 000 mm/s².

Un châssis rigide en aluminium moulé sous pression, deux moteurs pas à pas 4260 et des guides linéaires de précision fonctionnent de concert pour produire une impression rapide sans compromettre la précision dimensionnelle ni la qualité de surface.

Une impression sans effort, du début à la fin

La série Centauri 2 a été pensée pour proposer une expérience d'utilisation sans complication. L'étalonnage automatique, le nivellement automatique en quatre points et les contrôles intelligents avant impression garantissent le démarrage correct de chaque impression.

Par ailleurs, jusqu'à 22 capteurs intelligents intégrés surveillent en permanence les fonctions clés, notamment la détection de faux-rond de filament, la détection de bouchage de buse, les performances de refroidissement, l'état de la lame, la température du plateau et la reprise après coupure de courant, pour permettre aux utilisateurs d'obtenir à chaque fois des résultats fiables.

Une qualité d'impression exceptionnelle sur tous les supports

Des technologies d'étalonnage avancées, telles que la fonction « décalage Z automatique », la compensation active des vibrations ou l'étalonnage anticipé de la pression, se conjuguent pour rendre les surfaces plus lisses, les détails plus nets et les contours plus précis.

Équipée d'une buse à haute température (350 °C), d'un plateau chauffant à 110 °C, d'un système de refroidissement avancé et d'un plateau d'impression flexible réversible, l'imprimante est adaptée à un large éventail de matériaux d'impression et d'applications.

Connexion à l'écosystème ELEGOO

La série Centauri 2 s'intègre parfaitement à l'écosystème en pleine expansion d'ELEGOO. Les utilisateurs peuvent découvrir des modèles prêts à imprimer via Nexprint, optimiser leurs flux de travail avec ElegooSlicer et gérer leurs impressions à distance grâce à l'application ELEGOO Matrix. Ensemble, ces outils offrent une expérience connectée qui simplifie chaque étape du travail d'impression en 3D.

Une série faite pour tous



Conçue aussi bien pour les débutants que pour les amateurs et les créateurs, la série Centauri 2 allie automatisation intelligente, performances CoreXY à grande vitesse et impression multicolore accessible au sein d'une plateforme allégée. Que les utilisateurs souhaitent remplacer leurs anciens appareils de type i3, réaliser des projets fonctionnels pour la maison ou s'essayer à des créations aux couleurs vives en quadrichromie, la série Centauri 2 leur propose une solution simple, fiable et abordable pour se lancer dans l'impression en 3D moderne.

Disponibilité et prix



USD EUR GBP CAD AUD JPY Centauri 2 Combo 379 349 299 519 849 59 999 Centauri 2 299 299 249 469 659 49 999

Les acheteurs peuvent désormais passer commande dans la boutique officielle d'ELEGOO, les destinations de livraison étant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada, l'Australie et le Japon.

Les acheteurs de la région Asie-Pacifique (notamment Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie et la Corée), du Mexique et du Brésil peuvent passer commande dans la boutique mondiale d'ELEGOO.

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R & D ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes en 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley chinoise, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 150 pays et régions. Disposant de plus de 1 000 collaborateurs et de plus de 430 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production, elle a généré en 2025 un chiffre d'affaires total supérieur à 300 millions de dollars américains. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression en 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Informations complémentaires : www.elegoo.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2999564/image2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg