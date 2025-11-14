CIDADE DO PANAMÁ, 14 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de IA Web3, anunciou hoje o lançamento do Listing FastTrack, um novo caminho acelerado para que projetos inovadores possam listar seus tokens na plataforma por meio de um processo mais ágil, transparente e respaldado por infraestrutura e segurança de ponta.

BingX lança o Listing FastTrack para uma integração rápida e transparente de tokens (PRNewsfoto/BingX)

O Listing FastTrack é o novo portal da BingX que permite que projetos solicitem a listagem de tokens por meio de um fluxo mais curto e simples, com uma estrutura de taxas totalmente transparente. As solicitações são enviadas diretamente ao canal exclusivo de aprovação da BingX e recebem resposta de forma rápida. Com a compatibilidade multichain da BingX, que abrange mais de 170 blockchains públicas, a implementação e o lançamento podem ser concluídos em poucas horas, além de contar com suporte contínuo da equipe da BingX no longo prazo.

Com mais de 20 milhões de usuários globais, um Shield Fund de US$ 150 milhão e 100% Proof of Reserves , a BingX oferece às equipes de projeto uma base comunitária sólida e um ambiente seguro para suas listagens.

Vivien Lin , Chief Product Officer da BingX, afirmou:

"Listing FastTrack representa um avanço significativo no nosso compromisso de incentivar a inovação e oferecer serviços excepcionais à comunidade blockchain. Estamos preparados para colaborar com projetos de ponta e conectá-los à nossa ampla base global de usuários. Nossas estratégias robustas de marketing e nossa infraestrutura avançada garantem que a BingX seja uma plataforma confiável para o crescimento de projetos."

O lançamento reforça o compromisso da BingX em manter uma plataforma transparente e confiável. Ao simplificar o processo de listagem e aproximar projetos de qualidade dos usuários globais, o Listing FastTrack se estabelece como um marco importante nos esforços da BingX para fortalecer e empoderar o ecossistema cripto.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptomoedas e empresa de IA Web3 que atende uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com um portfólio completo de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo derivativos, spot trading e copy trading, a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de trading inteligente e confiável, a BingX oferece ferramentas inovadoras projetadas para aprimorar desempenho e confiança. Em 2024, a BingX tornou-se a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua entrada no cenário de patrocínios esportivos.

Para mais informações, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823502/BingX_Unveils_Listing_FastTrack_for_Swift_and_Transparent_Token_Onboarding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5623008/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX