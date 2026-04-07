Empresa global de tecnologia disponibiliza infraestrutura de mercados de previsão para empresas em todo o mundo

GŻIRA, Malta, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A SOFTSWISS, fornecedora internacional de software, lançou a SOFTSWISS Prediction Markets, uma nova solução B2B que permite que operadores de cassinos online e casas de apostas esportivas ingressem na categoria em rápido crescimento de apostas baseadas em eventos. Baseada em um modelo de probabilidades fixas, a solução permite que os operadores alcancem públicos além do comportamento tradicional de apostas esportivas, sem a complexidade da mecânica de troca ponto a ponto (P2P).

SOFTSWISS Prediction Markets

A SOFTSWISS Prediction Markets permite que os jogadores apostem nos resultados binários de eventos do mundo real, abrangendo política, economia, tecnologia e cultura. O produto está disponível como um widget iFrame independente ou como uma integração direta dentro do SOFTSWISS Sportsbook, com prazos de lançamento de dois a três dias para parceiros atuais e cerca de três semanas para novos operadores.

O volume de trading anualizado apenas nos Estados Unidos expandiu de cerca de 300 milhões de dólares em 2024 para cerca de 40 bilhões a 50 bilhões de dólares em 2025. Embora plataformas como Polymarket e Kalshi tenham processado bilhões em volume de trading, as operadoras tradicionais de iGaming permaneceram em grande parte à margem dessa oportunidade de mercado.

"Estamos vendo um segmento de jogadores em crescimento", diz Olga Resiga, diretora de Desenvolvimento de Negócios da SOFTSWISS. "Os mercados de previsão não são apenas uma extensão das apostas esportivas – eles introduzem públicos totalmente novos que nunca se envolveram com produtos de apostas tradicionais. A motivação é diferente: os usuários são guiados por sua compreensão dos eventos globais, em vez de pelo fanatismo. As operadoras que subestimam essa mudança correm o risco de perder não apenas a demanda, mas uma nova geração de participantes que entram no mercado."

Ao contrário dos modelos de mercado de previsão orientados por pares, que dependem de liquidez externa e preços baseados no mercado, a abordagem da SOFTSWISS é baseada em uma estrutura de probabilidades fixas. Isso dá às operadoras maior controle sobre preços e margens, permitindo que elas gerenciem riscos dentro de estruturas familiares das casas de apostas.

"Para a maioria dos operadores, a verdadeira questão não é se os mercados de previsão são interessantes, mas como integrá-los a uma infraestrutura já existente sem precisar reconstruir tudo em torno das mecânicas de troca", explica Alexander Kamenetskyi, diretor de Operações do SOFTSWISS Sportsbook. "Um modelo de probabilidades fixas torna isso muito mais prático. Isso oferece aos operadores uma forma de testar essa demanda dentro de estruturas já conhecidas de risco e conformidade, abrindo portas para públicos que não necessariamente começam pelo comportamento tradicional das casas de apostas."

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de software premiadas para iGaming desde 2009. Apoiada por uma equipe de mais de 2.000 especialistas, a SOFTSWISS atende a mais de 1.000 marcas globais.

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FONTE SOFTSWISS