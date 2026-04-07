Global Tech Firm abre la infraestructura del mercado de predicción a empresas de todo el mundo

GŻIRA, Malta, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, un proveedor internacional de software, ha lanzado SOFTSWISS Prediction Markets, una nueva solución B2B (de empresa a empresa) que permite a los operadores de casinos y de apuestas deportivas en línea ingresar a la categoría de rápido crecimiento de apuestas basadas en eventos. Construida sobre un modelo de probabilidades fijas, la solución permite a los operadores llegar a audiencias más allá del comportamiento tradicional de las apuestas deportivas sin la complejidad de la mecánica de intercambio entre pares (P2P).

SOFTSWISS Prediction Markets

SOFTSWISS Prediction Markets permite a los jugadores apostar por los resultados binarios de eventos del mundo real, los cuales abarcan política, economía, tecnología y cultura. El producto está disponible como un widget iFrame independiente o como una integración directa dentro de SOFTSWISS Sportsbook, con un plazo de lanzamiento de dos a tres días para los socios actuales y de alrededor de tres semanas para los nuevos operadores.

El volumen de operaciones anualizado solo en Estados Unidos creció de aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses en 2024 a un estimado de 40.000 millones a 50.000 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. Mientras que plataformas como Polymarket y Kalshi han procesado miles de millones en volumen de operaciones, los operadores tradicionales de iGaming se han mantenido en gran medida al margen de esta oportunidad de mercado.

"Estamos viendo un segmento de jugadores en crecimiento", comentó Olga Resiga, directora de Desarrollo Comercial de SOFTSWISS. "Los mercados de predicción no son solo una extensión de las casas de apuestas, sino que involucran audiencias completamente nuevas que nunca se habían comprometido con los productos de apuestas tradicionales. La motivación es diferente: los usuarios se guían por el entendimiento que tienen de los eventos mundiales, más que por una comunidad de aficionados. Los operadores que subestiman este cambio corren el riesgo de perder no solo la demanda, sino también una nueva generación de jugadores que ingresan al mercado".

A diferencia de los modelos de mercado de predicción impulsados por pares, que se basan en la liquidez externa y los precios basados en el mercado, el enfoque de SOFTSWISS se basa en un marco de probabilidades fijas. Esto les da a los operadores un mayor control sobre los precios y los márgenes, a la vez que les permite gestionar el riesgo dentro de las estructuras de apuestas deportivas conocidas.

"Para la mayoría de los operadores, la verdadera pregunta no es si los mercados de predicción son interesantes, sino cómo incorporarlos a una pila existente sin reconstruir todo en torno a la mecánica de intercambio", explica Alexander Kamenetskyi, jefe de Operaciones de SOFTSWISS Sportsbook. "Un modelo de probabilidades fijas lo hace mucho más práctico. Ofrece a los operadores una forma de poner a prueba esta demanda dentro de los marcos de riesgo y cumplimiento conocidos, a la vez que abre la puerta a audiencias que no necesariamente comienzan con el comportamiento tradicional de las casas de apuestas".

Sobre SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa tecnológica mundial que suministra soluciones de software galardonadas para el sector del iGaming desde 2009. Con el respaldo de un equipo de más de 2000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1000 marcas de todo el mundo.

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FUENTE SOFTSWISS