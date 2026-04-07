Une entreprise technologique mondiale ouvre l'infrastructure du marché de la prédiction aux entreprises du monde entier

GŻIRA, Malte, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, fournisseur international de logiciels, a lancé SOFTSWISS Prediction Markets, une nouvelle solution B2B permettant aux opérateurs de casinos et de paris sportifs en ligne de se lancer dans la catégorie à croissance rapide des paris basés sur des événements. Basée sur un modèle de cotes fixes, la solution permet aux opérateurs d'atteindre un public plus large que celui des paris sportifs traditionnels, sans la complexité des mécanismes d'échange peer-to-peer (P2P).

SOFTSWISS Prediction Markets

La solution SOFTSWISS Prediction Markets donne aux joueurs la possibilité de parier sur les résultats binaires d'événements du monde réel, dans les domaines de la politique, de l'économie, de la technologie et de la culture. Le produit est disponible sous la forme d'un widget iFrame autonome ou d'une intégration directe dans le site de paris sportifs de SOFTSWISS, avec des délais de lancement de deux à trois jours pour les partenaires actuels et d'environ trois semaines pour les nouveaux opérateurs.

Le volume d'échanges annualisé pour les seuls États-Unis est passé de environ 300 millions de dollars américains en 2024 à une estimation de 40 à 50 milliards de dollars américains en 2025. Alors que des plateformes telles que Polymarket et Kalshi ont traité des milliards de dollars en volume d'échanges, les opérateurs traditionnels de jeux en ligne sont restés largement à l'écart de cette opportunité commerciale.

« Nous constatons que le segment des joueurs est en pleine croissance », estime Olga Resiga, responsable du développement commercial chez SOFTSWISS. « Les marchés de prédiction ne sont pas seulement une extension des paris sportifs - ils introduisent des publics entièrement nouveaux qui ne se sont jamais intéressés aux formes traditionnelles de paris. La motivation est différente : les utilisateurs sont motivés par leur compréhension des événements mondiaux plutôt que par le fandom. Les opérateurs qui sous-estiment cette évolution risquent de passer à côté non seulement de la demande, mais aussi d'une nouvelle génération de joueurs entrant sur le marché. »

Contrairement aux modèles de marché de prédiction pilotés par les pairs, qui s'appuient sur des liquidités externes et des prix basés sur le marché, l'approche de SOFTSWISS est construite sur un cadre à cotes fixes. Les opérateurs disposent ainsi d'un plus grand contrôle sur les prix et les marges, tout en étant en mesure de gérer les risques dans le cadre de structures de paris sportifs familières.

« Pour la plupart des opérateurs, la vraie question n'est pas de savoir si les marchés de prédiction sont intéressants, mais comment les intégrer dans un système existant sans avoir à redévelopper les mécanismes d'échange », explique Alexander Kamenetskyi, responsable des opérations du site de paris sportifs de SOFTSWISS. « Un modèle à cote fixe facilite énormément cette mutation. Il permet aux opérateurs de tester cette demande dans des cadres de risque et de conformité familiers, tout en ouvrant la porte à des publics qui n'ont pas nécessairement l'habitude de fréquenter les salles de sport traditionnelles. »

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une entreprise technologique internationale qui fournit des solutions logicielles primées pour l'iGaming depuis 2009. Soutenue par une équipe de plus de 2 000 experts, SOFTSWISS est au service de plus de 1 000 marques mondiales.

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