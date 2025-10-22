EMSCULPT NEO da BTL usado no treinamento de astronautas na Hungria para missões espaciais internacionais

PRAGA, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BTL, líder global em tecnologias médicas, anuncia com orgulho que seu principal dispositivo, o EMSCULPT NEO, teve um papel fundamental na preparação de astronautas antes de um voo espacial histórico. Como resultado da cooperação entre a BTL Hungria e o programa HUNOR (Hungarian To Orbit), o EMSCULPT NEO foi incorporado ao programa intensivo de treinamento pré-voo do astronauta pesquisador húngaro Tibor Kapu para se preparar para sua próxima missão a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

"Estudos mostram que os astronautas perdem até 30% da massa muscular em órbita, dependendo da duração da missão. O EMSCULPT NEO tem sido uma parte essencial do condicionamento físico e da reabilitação, ajudando-nos a maximizar o desempenho muscular e a recuperação", disse a Dra. Nóra Sydó, cardiologista e especialista em medicina esportiva da Universidade de Semmelweis, Budapeste, que liderou a equipe de treinamento de astronautas.

O EMSCULPT NEO fazia parte de um protocolo abrangente de condicionamento projetado para melhorar a resistência, a força, o equilíbrio e a recuperação. "Essa tecnologia nos deu resultados além da formação tradicional. Os exames médicos mostraram hipertrofia muscular, melhora da composição corporal e aumento da aptidão cardiopulmonar", acrescentou a Dra. Nóra Sydó, que também atua como médica da equipe de natação olímpica da Hungria e de vários clubes esportivos nacionais.

Desenvolvido pela BTL, o EMSCULPT NEO é uma tecnologia patenteada de estimulação muscular. É uma solução líder usada por milhares de profissionais médicos de várias especialidades, desde estética e medicina funcional até centros médicos especializados.

"Este é um momento de orgulho. Nossa missão é melhorar a vida dos pacientes por meio da inovação. O fato de nossas tecnologias terem apoiado os seres humanos em seu caminho para o espaço é mais um testemunho do impacto positivo que nossos dispositivos têm na sociedade", comentou Tomas Schwarz, CEO do BTL Enterprise Group.

Embora o envolvimento no treinamento de astronautas seja um marco importante, os benefícios do dispositivo vão muito além. "Seja um astronauta, um campeão olímpico ou um paciente que enfrenta perda muscular, o EMSCULPT NEO pode ser uma solução complementar eficaz, segura e não invasiva para preservar e melhorar a função muscular", concluiu a Dra. Nóra Sydó, destacando o possível papel dessa tecnologia nos esportes de elite e no atendimento diário ao paciente.

Fundada em 1993, a BTL é líder global em dispositivos médicos, fornecendo soluções inovadoras em dermatologia, cirurgia plástica, spas médicos, ortopedia, cuidados com articulações e coluna, reabilitação, odontologia, cuidados primários, obstetrícia/ginecologia e muito mais. Com mais de 200 patentes e mais de 600 engenheiros internos, a BTL aproveita a tecnologia e a ciência para promover tratamentos médicos. Seu portfólio de produtos inclui EMSCULPT NEO®,EMFACE®, EXION®, EXOMIND™, EMSELLA® e outros.

