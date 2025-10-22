EMSCULPT NEO von BTL in Ungarn für das Training von Astronauten für internationale Weltraummissionen eingesetzt

PRAG, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- BTL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, gibt mit Stolz bekannt, dass sein Flaggschiffprodukt EMSCULPT NEO eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von Astronauten auf einen historischen Raumflug gespielt hat. Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen BTL Hungary und dem HUNOR-Programm (Hungarian To Orbit) wurde EMSCULPT NEO in das intensive Vorflug-Trainingsprogramm des ungarischen Forschungsastronauten Tibor Kapu aufgenommen, um ihn auf seine bevorstehende Mission an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) vorzubereiten.

„Studien zeigen, dass Astronauten je nach Dauer der Mission bis zu 30 % ihrer Muskelmasse im Orbit verlieren. EMSCULPT NEO war ein wesentlicher Bestandteil der körperlichen Konditionierung und Rehabilitation und half uns, sowohl die Muskelleistung als auch die Regeneration zu maximieren", sagte Dr. Nóra Sydó, Kardiologin und Sportmedizinerin an der Semmelweis-Universität in Budapest, die das Astronauten-Trainingsteam leitete.

EMSCULPT NEO war Teil eines umfassenden Konditionierungsprotokolls zur Verbesserung von Ausdauer, Kraft, Gleichgewicht und Regeneration. „Diese Technologie lieferte uns Ergebnisse, die über das traditionelle Training hinausgingen. Medizinische Tests zeigten Muskelhypertrophie, eine verbesserte Körperzusammensetzung und eine gesteigerte kardiopulmonale Fitness", fügte Dr. Nóra Sydó hinzu, die auch als Mannschaftsärztin für die ungarische Olympia-Schwimmmannschaft und mehrere nationale Sportvereine tätig ist.

EMSCULPT NEO wurde von BTL entwickelt und ist eine patentierte Muskelstimulationstechnologie. Es handelt sich um eine führende Lösung, die von Tausenden von Arztpraxen in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt wird, von der Ästhetik und funktionellen Medizin bis hin zu spezialisierten medizinischen Zentren.

„Dies ist ein stolzer Moment. Unser Ziel ist es, das Leben der Patienten durch Innovation zu verbessern. Die Tatsache, dass unsere Technologien Menschen auf ihrem Weg ins All unterstützt haben, ist ein weiterer Beweis für den positiven Einfluss unserer Geräte auf die Gesellschaft", .kommentierte Tomas Schwarz, CEO der BTL Enterprise Group.

Die Beteiligung am Astronautentraining ist zwar ein wichtiger Meilenstein, doch die Vorteile des Geräts reichen weit darüber hinaus. „Ob Astronaut, Olympiasieger oder Patient mit Muskelschwund – EMSCULPT NEO kann eine wirksame, sichere und nicht-invasive ergänzende Lösung sein, um die Muskelfunktion zu erhalten und zu verbessern", schlussfolgerte Dr. Nóra Sydó und hob die mögliche Rolle dieser Technologie sowohl im Spitzensport als auch in der täglichen Patientenversorgung hervor.

