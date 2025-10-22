EMSCULPT NEO de BTL se utiliza en el entrenamiento de astronautas en Hungría para misiones espaciales internacionales

PRAGA, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BTL, líder mundial en tecnologías médicas, se enorgullece de anunciar que su dispositivo insignia, EMSCULPT NEO, desempeñó una función fundamental en la preparación de los astronautas antes de un vuelo espacial histórico. Como resultado de la cooperación entre BTL Hungary y el programa HUNOR (Hungarian To Orbit), EMSCULPT NEO se incorporó al programa intensivo de entrenamiento previo al vuelo del astronauta de investigación húngaro, Tibor Kapu, para prepararlo para su próxima misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

EMSCULPT NEO se incorporó al programa intensivo de entrenamiento previo al vuelo del astronauta de investigación húngaro, Tibor Kapu, para prepararlo para su próxima misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

"Los estudios demuestran que los astronautas pierden hasta un 30 % de masa muscular en órbita, según la duración de la misión. EMSCULPT NEO ha sido una parte esencial en el acondicionamiento físico y la rehabilitación, y nos ayudó a maximizar tanto el rendimiento muscular como la recuperación", afirmó la Dra. Nóra Sydó, cardióloga y especialista en medicina deportiva de la Universidad de Semmelweis, Budapest, que dirigió el equipo de entrenamiento de los astronautas.

EMSCULPT NEO formó parte de un protocolo de acondicionamiento integral diseñado para mejorar la resistencia, la fuerza, el equilibrio y la recuperación. "Esta tecnología nos dio resultados que superaron los del entrenamiento tradicional. Las pruebas médicas mostraron hipertrofia muscular, mejora de la composición corporal y aumento de la capacidad cardiopulmonar", añadió la Dra. Nóra Sydó, que también se desempeña como médica del equipo olímpico húngaro de natación y de varios clubes deportivos nacionales.

EMSCULPT NEO es una tecnología de estimulación muscular patentada desarrollada por BTL. Es una solución líder utilizada por miles de consultorios médicos de múltiples especialidades, que van desde la estética y la medicina funcional hasta los centros médicos especializados.

"Es un momento de orgullo. Nuestra misión es mejorar la vida de los pacientes mediante la innovación. El hecho de que nuestras tecnologías hayan ayudado a los seres humanos en su camino hacia el espacio es un testimonio más del impacto positivo que nuestros dispositivos tienen en la sociedad", comentó Tomas Schwarz, director ejecutivo de BTL Enterprise Group.

Si bien la participación en el entrenamiento de astronautas es un hito importante, los beneficios del dispositivo van mucho más allá. "Ya sea que se trate de un astronauta, un campeón olímpico o un paciente que sufre pérdida muscular, EMSCULPT NEO puede ser una solución complementaria eficaz, segura y no invasiva para preservar y mejorar la función muscular", concluyó la Dra. Nóra Sydó, que destacó la posible función de esta tecnología tanto en los deportes de élite como en la atención diaria al paciente.

Acerca de BTL:

Fundada en 1993, BTL es líder mundial en dispositivos médicos y proporciona soluciones innovadoras en dermatología, cirugía plástica, spas médicos, ortopedia, cuidado de articulaciones y columna vertebral, rehabilitación, odontología, atención primaria, obstetricia/ginecología y más. Con más de 200 patentes y más de 600 ingenieros internos, BTL aprovecha la tecnología y la ciencia para avanzar en los tratamientos médicos. Su cartera de productos incluye EMSCULPT NEO®, EMFACE®, EXION®, EXOMIND™, EMSELLA®, y otros.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2800153/BTL_EMSCULPT_NEO.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2791403/5571246/BTL_Group_Logo.jpg

Contacto:

Daniela Rickova

[email protected]

FUENTE BTL