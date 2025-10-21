Utilisation de l'EMSCULPT NEO de BTL en Hongrie pour l'entraînement des astronautes en vue d'une mission spatiale internationale

PRAGUE, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La société BTL, leader mondial des technologies médicales, est fière d'annoncer que son appareil phare, l'EMSCULPT NEO, a joué un rôle clé dans la préparation des astronautes avant un vol spatial historique. Grâce à la coopération entre BTL Hongrie et le programme HUNOR (Hungarian To Orbit : la Hongrie en orbite), l'EMSCULPT NEO a été intégré au programme d'entraînement intensif de l'astronaute hongrois Tibor Kapu, en vue de sa prochaine mission de recherche à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

« Des études montrent que les astronautes perdent jusqu'à 30 % de leur masse musculaire en orbite, en fonction de la durée de la mission. L'EMSCULPT NEO a été un élément essentiel du conditionnement physique et de la réadaptation, nous aidant à optimiser à la fois la performance musculaire et la récupération », a déclaré le docteur Nóra Sydó, cardiologue et spécialiste de la médecine du sport à l'université Semmelweis de Budapest, qui a dirigé l'équipe chargée de superviser l'entraînement des astronautes.

L'EMSCULPT NEO faisait partie d'un protocole de conditionnement complet conçu pour améliorer l'endurance, la force, l'équilibre et la récupération. « Cette technologie nous a permis d'obtenir des résultats allant au-delà de l'entraînement traditionnel. Les tests médicaux ont révélé une hypertrophie musculaire, une amélioration de la composition corporelle et une meilleure condition cardiopulmonaire », a ajouté le docteur Sydó, qui est également médecin de l'équipe olympique de natation hongroise et de plusieurs clubs sportifs nationaux.

Mis au point par BTL, l'EMSCULPT NEO s'appuie sur une technologie brevetée de stimulation musculaire. Il s'agit d'une solution de premier plan utilisée par des milliers de cabinets médicaux dans plusieurs spécialités, allant de l'esthétique à la médecine fonctionnelle, ainsi que par des centres médicaux de pointe.

« C'est un moment de fierté. Notre mission consiste à améliorer la vie des patients grâce à l'innovation. Le fait que nos technologies aient aidé des êtres humains à se rendre dans l'espace est une preuve supplémentaire de l'impact positif de nos appareils sur la société », a commenté Tomas Schwarz, directeur général du groupe d'entreprises BTL.

Si la participation à l'entraînement des astronautes constitue une étape majeure, les avantages de l'appareil vont bien au-delà.« Pour un astronaute, pour un champion olympique comme pour un patient confronté au problème de la perte de muscle, l'EMSCULPT NEO peut être une solution complémentaire efficace, sûre et non invasive afin de préserver et d'améliorer la fonction musculaire », a conclu le docteur Nóra Sydó en soulignant le rôle possible de cette technologie à la fois dans les sports de haut niveau et dans les soins quotidiens destinés aux patients.

