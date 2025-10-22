BTL 的 EMSCULPT NEO 用於匈牙利太空人的國際太空任務訓練

布拉格 2025年10月22日 /美通社/ -- BTL 是全球醫療科技領袖，很榮幸地宣佈旗艦裝置 EMSCULPT NEO 已於具歷史意義太空飛行前太空人準備中，擔當重要角色。這作為 BTL Hungary 與 HUNOR (Hungarian To Orbit) 計劃合作的成果，EMSCULPT NEO 獲納入匈牙利研究太空人 Tibor Kapu 的密集飛行前訓練計劃中，為他即將於國際太空站 (ISS) 的任務作準備。

「多個研究表示太空人在軌道上會流失高達 30% 肌肉質量，而實際情況視乎任務持續時間。EMSCULPT NEO 已成為身體調節與康復的重要部份，幫助我們盡量提升肌肉效能和恢復能力。」領導該太空人訓練團隊的匈牙利布達佩斯塞麥爾維斯大學心臟病專家兼運動醫學專家 Nóra Sydó 博士表示。

EMSCULPT NEO 獲納入匈牙利研究太空人 Tibor Kapu 的密集飛行前訓練計劃中，為他即將於國際太空站 (ISS) 的任務作準備。

EMSCULPT NEO 是綜合調節方案的一部份，專為改善耐力、力量、平衡與恢復能力而設計。 「這項科技為我們帶來的成果超越傳統訓練。多個醫學測試顯示肌肉增大、身體組成改善，以及心肺功能增強。」 同時擔任匈牙利奧運泳隊兼多個國家級體育會隊醫的 Nóra Sydó 博士補充。

EMSCULPT NEO 是 BTL 研發，並已獲專利的肌肉刺激科技。這領先解決方案已獲數千家醫療機構使用，這些機構涵蓋多個專業，從醫學美容、功能醫學到專科醫療中心。

「這是個值得自豪的時刻。我們的使命是透過創新，改善病人生活。我們的科技在人類前往太空的路上提供支援，這進一步證明我們的裝置對社會帶來正面影響。」BTL Enterprise Group 行政總裁 Tomas Schwarz 評論。

雖然參與太空人訓練是個重要里程碑，但該裝置的好處豈止於此。「無論太空人、奧運冠軍，還是面臨肌肉流失的病人，EMSCULPT NEO 都可成為有效、安全兼非侵入性的補充解決方案，保持和增強肌肉功能。」 Nóra Sydó 博士總結，並強調在精英運動與日常病人護理中，這科技可能擔當的角色。

BTL 於 1993 年成立，現時是全球醫療器械領袖，提供皮膚科、整形外科、醫療水療、骨科、關節及脊椎護理、康復、牙科、基礎醫療和婦產科等領域的創新解決方案。BTL 擁有超過 200 項專利，並聘任超過 600 名內部工程師。該公司利用科技與科學，推動醫學治療發展。該公司產品組合包括 EMSCULPT NEO®、EMFACE®、EXION®、EXOMIND™、EMSELLA® 和其他等。

