Enfinity Global fecha um investimento histórico de € 500 milhões para construir, possuir e operar 1,5 GW de usinas de energia solar na Itália

MIAMI, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Enfinity Global Inc., líder em energia renovável, anunciou hoje o fechamento financeiro de um financiamento de € 500 milhões que, combinado com o financiamento de projetos, financiará o desenvolvimento e a construção de 1,5 GW de ativos solares na Itália. O financiamento foi fornecido através de uma estrutura inovadora de negócios do clube em parceria com os principais investidores, incluindo Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management e QIC (Queensland Investment Corporation). O financiamento também inclui um recurso de acordeão que permitiria à Enfinity aumentar para € 800 milhões.

Atualmente, a Enfinity possui um portfólio de 4,8 GW de projetos de armazenamento solar e de energia em vários estágios de desenvolvimento na Itália, o que posiciona a empresa como uma das principais produtoras independentes de energia que atende aos clientes finais no país.

"Agradecemos à Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management e QIC pelo seu investimento e parceria na construção deste portefólio de 1,5 GW com uma posição única", disse Carlos Domenech, CEO da Enfinity Global. "A transição energética para uma economia sustentável e neutra em carbono que alimenta o futuro requer investimentos significativos. Na Enfinity, temos uma visão de longo prazo como um proprietário de ativos responsável, criando valor por ser uma solução única para clientes, investidores e parceiros."

A Enfinity está atualmente construindo 416 MW em 17 projetos, que têm PPAs de longo prazo com clientes de grau de investimento.

"À medida que a Enfinity avança e expande seu portfólio global existente de 25,1 GW, a formação de capital desempenha um papel instrumental de capacitação. Estamos focados em atender mercados de energia profunda com os fundamentos certos e fazer parcerias com investidores estratégicos e instituições financeiras líderes ", disse Ricardo Diaz, CEO das Américas e Chefe Global de Capital da Enfinity Global. "Os esforços de formação de capital da Enfinity estão centrados no estabelecimento de relacionamentos duradouros que escalam e criam valor de forma eficiente para toda a cadeia de valor à medida que atendemos às necessidades dos clientes."

" A Infranity é um investidor muito empenhado e profundamente experiente no setor das energias renováveis na Europa. Como tal, estamos muito satisfeitos em apoiar o crescimento do nosso parceiro Enfinity, fornecendo financiamento substancial ao seu portfólio de ativos solares fotovoltaicos na Itália. As necessidades futuras de capital para financiar uma maior transição energética são muito substanciais e a Infranity continuará a apoiá-la ativamente ", comentou Garbiñe Unda Barturen, Diretor de Investimentos da Infranity.

A Akereos atuou como única bookrunner, estruturadora e consultora exclusiva de dívidas da Enfinity Global. Milbank atuou como consultor jurídico da Enfinity Global e Ashurst atuou como consultor jurídico do clube de investidores.

Sobre a Enfinity Global

A Enfinity Global Inc. é uma empresa líder em serviços de energia renovável e sustentabilidade com sede nos EUA, criada em 2019. A empresa possui um portfólio de 25,1 GW de projetos de energia renovável e armazenamento, incluindo ativos operacionais, em construção e em diferentes estágios de desenvolvimento. Com escritórios nos EUA, Europa, Japão e Índia, a empresa pretende contribuir significativamente para uma economia sustentável de carbono líquido zero. A equipe de liderança da Enfinity traz mais de US $ 37 bilhões em experiência de financiamento no setor de energia renovável.

FONTE Enfinity Global