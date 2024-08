Enfinity Global réalise un investissement historique de 500 millions d'euros pour construire, posséder et exploiter des centrales solaires d'une capacité de 1,5 GW en Italie

MIAMI, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui la clôture financière d'un financement de 500 millions d'euros qui, combiné à un financement de projet, financera le développement et la construction de 1,5 GW d'actifs solaires en Italie. Le financement a été fourni par le biais d'une structure innovante de club deal en partenariat avec des investisseurs de premier plan, notamment Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management et QIC (Queensland Investment Corporation). Le financement comprend également une clause accordéon qui permettrait à Enfinity d'augmenter son budget à 800 millions d'euros.

Enfinity possède actuellement un portefeuille de 4,8 GW de projets solaires et de stockage d'énergie à différents stades de développement en Italie, ce qui positionne l'entreprise comme l'un des principaux producteurs d'électricité indépendants au service des clients finaux dans le pays.

"Nous sommes reconnaissants à Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management et QIC pour leur investissement et leur partenariat dans la constitution de ce portefeuille de 1,5 GW au positionnement unique", a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, à l'adresse . "La transition énergétique vers une économie durable, neutre en carbone et porteuse d'avenir nécessite des investissements importants. Chez Enfinity, nous avons une vision à long terme en tant que propriétaire d'actifs responsable, créant de la valeur en étant une solution unique pour les clients, les investisseurs et les partenaires".

Enfinity construit actuellement 416 MW dans le cadre de 17 projets, qui font l'objet de contrats d'achat d'électricité à long terme avec des clients de premier ordre.

"Alors qu'Enfinity fait progresser et développe son portefeuille mondial de 25,1 GW, la formation de capital joue un rôle déterminant. Nous nous attachons à servir les marchés énergétiques profonds qui présentent les bons fondamentaux et à établir des partenariats avec des investisseurs stratégiques et des institutions financières de premier plan", a déclaré Ricardo Diaz, PDG pour les Amériques et responsable mondial des capitaux chez Enfinity Global, à l'adresse . "Les efforts de formation de capital d'Enfinity sont centrés sur l'établissement de relations durables qui s'étendent efficacement et créent de la valeur pour l'ensemble de la chaîne de valeur au fur et à mesure que nous répondons aux besoins des clients.

" Infranity est un investisseur très engagé et très expérimenté dans le secteur des énergies renouvelables en Europe. Nous sommes donc très heureux de soutenir la croissance de notre partenaire Enfinity en apportant un financement substantiel à son portefeuille d'actifs photovoltaïques en Italie. Les besoins futurs en capitaux pour financer la poursuite de la transition énergétique sont très importants et Infranity continuera à les soutenir activement, " a commenté Garbiñe Unda Barturen, directeur des investissements chez Infranity.

Akereos a agi en tant qu'unique teneur de livre, structureur et conseiller exclusif en matière de dette pour Enfinity Global. Milbank a été le conseiller juridique d'Enfinity Global et Ashurst a été le conseiller juridique du club d'investisseurs.

À propos de Enfinity Global

Enfinity Global Inc. est une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables et les services de développement durable, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 25,1 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et à différents stades de développement. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, l'entreprise entend contribuer de manière significative à une économie durable à zéro émission de carbone. L'équipe dirigeante d'Enfinity possède une expérience de plus de 37 milliards de dollars en matière de financement dans le secteur des énergies renouvelables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg